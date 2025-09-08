Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Ο Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε σκηνή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για μια συζήτηση σχετικά με την καριέρα του, μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», το οποίο υπογράφει ως παραγωγός.

Μεταξύ των πολλών ιστοριών που αφηγήθηκε, ο Ρέινολντς μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία για τη φορά που εξόργισε τον συμπρωταγωνιστή του Ντένζελ Ουάσινγκτον, όταν το τηλέφωνό του χτύπησε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης λήψης στο πλατό της ταινίας «Το Κρησφύγετο» του 2012.

Σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Εσπινόζα, το «Το Κρησφύγετο» είναι ένα θρίλερ δράσης με φόντο το Κέιπ Τάουν και πρωταγωνιστές τους Ρέινολντς και Ουάσινγκτον, οι οποίοι υποδύονται μυστικούς πράκτορες, ο ένας εκ των οποίων είναι νυν καταζητούμενος, που αναγκάζονται να συνεργαστούν όταν το καταφύγιο τους δέχεται επίθεση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελικής σκηνής της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες, καθώς το τηλέφωνο του Ρέινολντς χτύπησε στη μέση της λήψης, με τον Ουάσινγκτον να φωνάζει εκνευρισμένος: «Ποιανού στο διάολο είναι αυτό το τηλέφωνο;».

Ryan Reynolds reveals his phone went off during an emotional scene with Denzel Washington in «Safe House,» completely derailing the moment. #TIFF pic.twitter.com/vxTT20a3hU — Variety (@Variety) September 5, 2025

«Come fly with me»

Όπως θυμήθηκε ο Ράιαν Ρέινολντς, η τελική σκηνή ήταν η συναισθηματική κορύφωση της ιστορίας, όπου ο χαρακτήρας του Ουάσινγκτον πεθαίνει, περιτριγυρισμένος από πτώματα μετά από μια βίαιη σύγκρουση.

Ο Ρέινολντς εξηγεί: «Έχει πυροβοληθεί, τραυματιστεί, πεθαίνει και παραδέχεται όλα τα λάθη που έχει κάνει. Τα δάκρυα αρχίζουν να κυλούν στο πρόσωπό του. Και ξαφνικά ακούμε — και αυτό είναι το δεύτερο take, παρεμπιπτόντως, επειδή στο πρώτο take υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα — ακούμε [τον Φρανκ Σινάτρα να τραγουδάει] Come fly with me, let’s fly, let’s fly away».

Καθώς το συνεργείο και ο Ουάσινγκτον προσπαθούσαν να βρουν τον ένοχο που κατέστρεψε τη λήψη, ο Ρέινολντς θυμάται ότι συμμετείχε στην αναζήτηση, καθώς δεν ήθελε να δείξει σημάσια ενοχής. «Σηκώνομαι και κοιτάζω όλους τους κασκαντέρ γύρω μου και λέω: ‘Ποιανού είναι αυτό το τηλέφωνο; Αδικαιολόγητο!’», παραδέχεται.

Ο Ρέινολντς λέει ότι ο βοηθός σκηνοθέτη τελικά συνειδητοποίησε ότι ο Ρέινολντς ήταν ο υπαίτιος, αλλά δεν αποκάλυψε το μικρό τους μυστικό. «Μου είπε: ‘Μπορείς να το ξανακάνεις;’ Και ο [Ουάσινγκτον] είπε: ‘Θα πρέπει να το κάνουμε, έτσι δεν είναι;’» θυμάται ο Ρέινολντς. «Και εγώ απάντησα: ‘Ναι, [εξαιτίας] των κασκαντέρ! Αδικαιολόγητο!’».

*Mε πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: © 2012 Universal Studios