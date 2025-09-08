magazin
Ενα γενικό συμπέρασμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έχει προκαλέσει τσουνάμι και μας συμβουλεύει τι μαγιό να φορέσουμε

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»
Culture Live 08 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Ο Ράιαν Ρέινολντς εξόργισε τον Ντένζελ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής σκηνής στo «Κρησφύγετο»

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες καθώς ο Ράιαν Ρέινολντς έκανε κάτι που εκνεύρισε τον συμπρωταγωνιστή του, Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Ράιαν Ρέινολντς βρέθηκε σκηνή του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για μια συζήτηση σχετικά με την καριέρα του, μετά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», το οποίο υπογράφει ως παραγωγός.

Μεταξύ των πολλών ιστοριών που αφηγήθηκε, ο Ρέινολντς μοιράστηκε μια χιουμοριστική ιστορία για τη φορά που εξόργισε τον συμπρωταγωνιστή του Ντένζελ Ουάσινγκτον, όταν το τηλέφωνό του χτύπησε κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης λήψης στο πλατό της ταινίας «Το Κρησφύγετο» του 2012.

Σε σκηνοθεσία του Ντάνιελ Εσπινόζα, το «Το Κρησφύγετο» είναι ένα θρίλερ δράσης με φόντο το Κέιπ Τάουν και πρωταγωνιστές τους Ρέινολντς και Ουάσινγκτον, οι οποίοι υποδύονται μυστικούς πράκτορες, ο ένας εκ των οποίων είναι νυν καταζητούμενος, που αναγκάζονται να συνεργαστούν όταν το καταφύγιο τους δέχεται επίθεση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελικής σκηνής της ταινίας, η ένταση μεταφέρθηκε και πίσω από τις κάμερες, καθώς το τηλέφωνο του Ρέινολντς χτύπησε στη μέση της λήψης, με τον Ουάσινγκτον να φωνάζει εκνευρισμένος: «Ποιανού στο διάολο είναι αυτό το τηλέφωνο;».

«Come fly with me»

Όπως θυμήθηκε ο Ράιαν Ρέινολντς, η τελική σκηνή ήταν η συναισθηματική κορύφωση της ιστορίας, όπου ο χαρακτήρας του Ουάσινγκτον πεθαίνει, περιτριγυρισμένος από πτώματα μετά από μια βίαιη σύγκρουση.

Ο Ρέινολντς εξηγεί: «Έχει πυροβοληθεί, τραυματιστεί, πεθαίνει και παραδέχεται όλα τα λάθη που έχει κάνει. Τα δάκρυα αρχίζουν να κυλούν στο πρόσωπό του. Και ξαφνικά ακούμε — και αυτό είναι το δεύτερο take, παρεμπιπτόντως, επειδή στο πρώτο take υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα — ακούμε [τον Φρανκ Σινάτρα να τραγουδάει] Come fly with me, let’s fly, let’s fly away».

Καθώς το συνεργείο και ο Ουάσινγκτον προσπαθούσαν να βρουν τον ένοχο που κατέστρεψε τη λήψη, ο Ρέινολντς θυμάται ότι συμμετείχε στην αναζήτηση, καθώς δεν ήθελε να δείξει σημάσια ενοχής. «Σηκώνομαι και κοιτάζω όλους τους κασκαντέρ γύρω μου και λέω: ‘Ποιανού είναι αυτό το τηλέφωνο; Αδικαιολόγητο!’», παραδέχεται.

Ο Ρέινολντς λέει ότι ο βοηθός σκηνοθέτη τελικά συνειδητοποίησε ότι ο Ρέινολντς ήταν ο υπαίτιος, αλλά δεν αποκάλυψε το μικρό τους μυστικό. «Μου είπε: ‘Μπορείς να το ξανακάνεις;’ Και ο [Ουάσινγκτον] είπε: ‘Θα πρέπει να το κάνουμε, έτσι δεν είναι;’» θυμάται ο Ρέινολντς. «Και εγώ απάντησα: ‘Ναι, [εξαιτίας] των κασκαντέρ! Αδικαιολόγητο!’».

*Mε πληροφορίες από: Variety | Κεντρική φωτογραφία θέματος: © 2012 Universal Studios

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

Ακρίβεια: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν λύνουν το πρόβλημα

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
Stream magazin
«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»
Πλούτος, φήμη 07.09.25

«Sacrifice»: Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι μιλούν για τα γυρίσματα στη Σαντορίνη – «Θαυμάζεις τη μαγεία»

Ο Κρις Έβανς και η Άνια Τέιλορ-Τζόι βρέθηκαν στη Σαντορίνη για τα γυρίσματα της ταινίας «Sacrifice» σε σκηνοθεσία του Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός
Aποστεωμένος 07.09.25

Ο Ορλάντο Μπλουμ πέρασε από την κόλαση για να παίξει έναν μποξέρ — και είναι εκπληκτικός

Το Cut με τον Ορλάντο Μπλουμ δεν είναι άλλη μια ιστορία τύπου Rocky, όπου ένας γέρος μποξέρ έχει μια τελευταία ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο — είναι μια πραγματικά πρωτότυπη προσέγγιση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ
«Θρυλική μορφή» 07.09.25

«Τολμηρή, προοδευτική» – Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε στο Αμερικανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ

Το γαλλικό φεστιβάλ κινηματογράφου ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι η βράβευση της Κιμ Νόβακ έχει ως πρωταρχικό σκοπό να «γιορτάσει το βάθος και την επιρροή της πορείας της» στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς
Ήταν 43 ετών 07.09.25

Ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι, τον σούπερ σταρ της κωμωδίας που έφυγε νωρίς

Στην αρχή του συγκινητικού νέου ντοκιμαντέρ «John Candy: I Like Me», που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ο ηθοποιός Μπιλ Μάρεϊ κάνει μια σύνοψη της τρυφερής ταινίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites
Σοκ 07.09.25

Βασισμένο σε αληθινά γεγονότα; – Η ανατριχιαστική ιστορία της οικογένειας πίσω από την ταινία The Conjuring: Last Rites

Το «The Conjuring: Last Rites» φέρνει στη μεγάλη οθόνη την ανατριχιαστική υπόθεση της οικογένειας Σμερλ, που στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κατήγγειλε πως ένα κακόβουλο πνεύμα γέμιζε το σπίτι της

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»
Η απόφαση 07.09.25

Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

H ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania αφορά την πραγματική ιστορία ενός πεντάχρονου κοριτσιού που σκοτώθησε από ισραηλινά πυρά, ενώ ικέτευε για βοήθεια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν
Culture Live 07.09.25

LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Ο Καναδός εικονογράφος Τζον Χάου, βασικός συνεργάτης του Πίτερ Τζάκσον, χαρτογραφεί με το μολύβι του τη Μέση Γη του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, από το Μπαγκ Εντ έως τη Μόρντορ, σε ένα μοναδικό εικαστικό ταξίδι

Σύνταξη
Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία
Culture Live 07.09.25

Αγγαρεία το διάβασμα; – Οι συνέπειες μιας γενιάς χωρίς βιβλία

Το διάβασμα ως αγγαρεία δεν πλήττει μόνο τον πολιτισμό, αλλά και την πολιτική. Από φοιτητές που δεν κατανοούν Ντίκενς έως την απλοποίηση του δημόσιου λόγου, το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ανησυχητικό

Σύνταξη
Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού
Culture Live 07.09.25

Ρόμπερτ Γκρόσβενορ: Πέθανε ο γλύπτης-σταθμός του μινιμαλισμού

Ο αμερικανός καλλιτέχνης Ρόμπερτ Γκρόσβενορ, γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας γλυπτά και τις τολμηρές εγκαταστάσεις που ξεπέρασαν τα όρια του μινιμαλισμού, πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 88 ετών

Σύνταξη
Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς
1942 06.09.25

Εταιρεία ΑΙ σχεδιάζει να αποκαταστήσει χαμένο υλικό από την ταινία «Οι Υπέροχοι Άμπερσον» του Όρσον Γουέλς

Ο Εντουαρντ Σαάτσι, διευθύνων σύμβουλος στούντιο παραγωγής ταινιών τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε στο IndieWire: «Ξεκινάμε με τον Όρσον Γουέλς επειδή είναι ο σημαντικότερος αφηγητής των τελευταίων 200 ετών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές
Φαβορί 06.09.25 Upd: 22:25

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: O Χρυσός Λέων στον Τζιμ Τζάρμους – Όλοι οι νικητές

Η ταινία «Father Mother Sister Brother» του Τζιμ Τζάρμους κέρδισε Χρυσό Λέοντα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ταινία «Smashing Machine».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»
Κύρος κι επιρροή 06.09.25

The Girlfriend – Μια σειρά που δημιουργεί «άβολες, οικογενειακές συζητήσεις»

Η Ρόμπιν Ράιτ έχει μια οιδιπόδεια σχέση με τον γιο της, καθώς αυτός ξεκινά μια νέα ερωτική σχέση με την Ολίβια Κουκ. «Αυτό το δράμα είναι μια τέλεια σειρά – και το λέω αυτό με αγάπη – για τους ανώμαλους» γράφει ο Rhik Samadder στον Guardian για το The Girlfriend.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου
Βίντεο 05.09.25

«Ο στρατός του Ισραήλ σκοτώνει αμάχους» – Το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν καταδικάζει την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Είναι υποχρέωσή μας να καταδικάσουμε σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττει η κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;
Νέα εποχή 08.09.25

Από τον πόλεμο των 12 ημερών άνθισε ο «καθημερινός εθνικισμός» στο Ιράν – Καθεστωτικό εργαλείο ή μεταρρύθμιση;

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου αισθήματος πατριωτισμού στο Ιράν και αύξησαν τις προσδοκίες για ένα μέλλον μεταρρυθμιστικής πολιτικής.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις
Πολιτική Γραμματεία 08.09.25

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που ο Μητσοτάκης προσπάθησε να αμβλύνει στη ΔΕΘ και δύο αναδιπλώσεις

Όλα για όλα τα έπαιξε ο Κυρ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, προσπαθώντας να καλύψει ανοιχτά ρήγματα και μέτωπα. Από το ρήγμα με κοινωνικά στρώματα, μέχρι το ανοιχτό εσωκομματικό μέτωπο. Οι μεγάλες αναδιπλώσεις στις οποίες υποχρεώθηκε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη
Editorial 08.09.25

Ο μαγικός κόσμος του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη υπηρέτησε το αφήγημά του. Όχι την αλήθεια, την πραγματικότητα. Ούτε – πολύ περισσότερο – την ελληνική κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση
Αειφορία 08.09.25

Η μάχη των Φούρνων Κορσεών ενάντια στην υπεραλίευση

Με τη σύμπραξη τοπικής κοινωνίας, δήμου και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα χαράσσει ένα πλάνο προστασίας του ρημαγμένου βυθού του.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Agro-in 08.09.25

Οργή από τους αγρότες που αποκλείστηκαν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο»

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Νέα Ζηλανδία: Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του
Νέα Ζηλανδία 08.09.25

Νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία πατέρας που διέφευγε για 4 χρόνια μαζί με τα τρία παιδιά του

Ο Τομ Φίλιπς είχε καταφέρει να διαφύγει από αρκετές προσπάθειες των αρχών στη Νέα Ζηλανδία να τον θέσουν υπό κράτηση, παρά το ότι η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί και τον είχε καταδιώξει επανειλημμένα

Σύνταξη
Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5
Ιστορίες πρακτόρων 08.09.25

Στο φως ο αθέατος κόσμος της MI5

Μία από τις διασημότερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, η MI5, αποφάσισε να φανερώσει τα πιο καλά κρυμμένα μυστικά της και «ΤΑ ΝΕΑ» ήταν εκεί

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών
Κόσμος 08.09.25

Έτοιμοι για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση; Η γνώμη των πολιτών της ΕΕ για την ένταξη νέων χωρών

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ δείχνουν το υψηλότερο επίπεδο υποστήριξης για την ένταξη χωρών στην ένωση, εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια ένταξης, με την ένταξη της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Κύπρος: Τρικυμία για το καλώδιο
Πρότζεκτ GSI 08.09.25

Τρικυμία για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου

Η υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Αθήνας - Λευκωσίας, με την τελευταία να δηλώνει ότι το πρόβλημα με το καλώδιο αφορά σε απλή απαίτηση τήρησης των συμφωνηθέντων

Κωστής Κωνσταντίνου
Έρευνα Lancet: Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει
Έρευνα Lancet 08.09.25

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνάει, το ΕΣΥ γονατίζει

Νέα επιστημονική έρευνα αναδεικνύει τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Η γήρανση του πληθυσμού και η υπανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι από τα πλέον σημαντικά προβλήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία
Διεθνής Οικονομία 08.09.25

Η νέα εποχή εργασίας: Η Gen Z απορρίπτει την «κλασική» πορεία για την άνοδο στην ιεραρχία

Η Gen Z δεν απορρίπτει τη φιλοδοξία, αλλά την επανακαθορίζει γύρω από την κυριαρχία δεξιοτήτων, τον σκοπό και την βιώσιμη παραγωγικότητα αντί για τις παραδοσιακές ιεραρχίες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τελειώνει το ουράνιο!
Γεωπολιτικά πρόβληματα 08.09.25

Τελειώνει το ουράνιο!

 Ο πυρηνικός «αναγεννησιακός» κόσμος και το σύννεφο του ουρανίου

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Κύπρος υποστηρίζει την προοπτική προσχώρησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Κωνσταντίνος Κόμπος 08.09.25

Η Κύπρος υποστηρίζει την προσχώρηση της Αλβανίας στην ΕΕ

«Υπόσχεση ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας» χαρακτηρίζει ο Κωνσταντίνος Κόμπος την προοπτική προσχώσησης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τονίζοντας ότι η Κύπρος την υποστηρίζει.

Σύνταξη
