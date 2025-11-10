Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε γερανοφόρο όχημα, ένας τραυματίας
Άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα στη Θεσσαλονίκη
Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο όχημα, τραυματίζοντας τον χειριστή του.
Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ στις 11.30, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, άνδρας 41 ετών, που οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, προσέκρουσε πάνω στο γερανοφόρο όχημα το οποίο πραγματοποιούσε εκείνη την ώρα άρση αυτοκινήτου επί της οδού Μοναστηρίου.
Ο τραυματίας, οδηγός του γερανού, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο 41 ετών οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
- Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι στο παρκέ» (vid)
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστό από σήμερα και για έναν μήνα
- Στην Αίγυπτο ο Κικίλιας – Με ποιους θα συναντηθεί
- Ο Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Τεττέι αντί του Ιωαννίδη στην Εθνική ομάδα (pic)
- ΗΠΑ: Η Γερουσία άνοιξε τον δρόμο για τον τερματισμό του shutdown έπειτα από 40 ημέρες «παράλυσης» – Τι ακολουθεί
- «Έξαλλος» ο Μουρίνιο πήρε στο… κυνήγι τον διαιτητή: «Το πέναλτι αυτό δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις