Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων
Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 10 Νοεμβρίου 2025 | 21:21

Αλεξανδρούπολη: Ξεσηκωμός και μπλόκο των αγροτών στο αεροδρόμιο για την επίσκεψη Μητσοτάκη

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο o πρωθυπουργός

Σύνταξη
Vita.gr
Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Ακόμα και ελάχιστο φως κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς

Spotlight

Σε αναβρασμό βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι αγρότες στην Αλεξανδρούπολη ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί της Τρίτης στην περιοχή.

Εκατοντάδες τρακτέρ και αγρότες έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος», με σκοπό να το αποκλείσουν.

Τα τρακτέρ στην είσοδο του αεροδρομίου


Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ο αγροτικός κόσμος είναι σε κατάσταση απελπισίας. Οι υποσχέσεις που μας έχουν δοθεί επανειλημμένα δεν τηρήθηκαν ούτε στο ελάχιστο. Η φτώχεια μας χτυπάει την πόρτα, η κυβέρνηση δεν έχει κανέναν απολύτως σχεδιασμό κι εμείς δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά μόνο αυτόν των μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων».

Αγρότες της ευρύτερης περιοχής, ξεκινώντας από το απόγευμα με μηχανοκίνητη πορεία με αγροτικά μηχανήματα, έχουν συγκεντρωθεί μέσα στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναμένεται να προσγειωθεί αύριο το πρωί ο πρωθυπουργός για να μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Στη Ροδόπη ο πρωθυπουργός

Εκεί αναμένεται να επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Ενώ αργότερα το μεσημέρι, θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στη νέα πρόταση της Euronext για την ΕΧΑΕ

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: Σε φυλακές εκτός Κρήτης οι 7 συλληφθέντες – «Να παραδοθούν τα όπλα και από τις δύο πλευρές» λένε οι συνήγοροι

Πέντε μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και δύο της οικογένειας Καργάκη προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους - Οι έρευνες συνεχίζονται για την εμπλοκή και άλλων ατόμων και από τις δύο οικογένειες στα Βορίζια.

Σύνταξη
Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 10.11.25

Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Παραμονή του πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου, ένα 13χρονο παιδί, μετά από καταδίωξη, ακινητοποιήθηκε με τη βία από Αστυνομικούς, του περάστηκαν πισθάγκωνα χειροπέδες και κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων

Σύνταξη
Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών – Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €
Ελλάδα 10.11.25

Στη φυλακή ο αστυνομικός για την υπόθεση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών - Είχε καταθέσεις άνω των 600.000 €

Ο αστυνομικός απολογούμενος αρνήθηκε τη βαριά κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών υπερασπιζόμενος τη νομιμότητα του τρόπου κτήσης των χρημάτων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
Ελλάδα 10.11.25

«Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος

Με ορμητήριο ένα εκκλησάκι επί της Λιοσίων κοντά στις Τρεις Γέφυρες ο youtuber ρασοφόρος αποθήκευε ναρκωτικά και πολλές φορές, τα παρέδιδε ο ίδιος στους «πελάτες»

Σύνταξη
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα
Διπλή «πρωτιά» 10.11.25

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας το 2024 – Πρωτιά και σε ασθενείς χωρίς ιατρική φροντίδα

Στην Ελλάδα, ένας στους πέντε ασθενείς (21%) δεν είχε επαρκή πρόσβαση σε φροντίδα υγείας. Είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη, όπου ο αντίστοιχος μέσος όρο βρίσκεται (στοιχεία Eurostat) το 3,6%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 10.11.25

Βορίζια: «Ήταν πολλές οι σφαίρες που παίχτηκαν, με τράβηξαν οι αστυνομικοί» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Συγγενής του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στην αιματηρή συμπλοκή με τους πυροβολισμούς, περιγράφει όλα όσα έζησε εκείνο το πρωινό στα Βορίζια

Σύνταξη
Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο
Σε δύσβατο σημείο 10.11.25

Έγκλημα στη Βοιωτία: Το θύμα εκτελέστηκε δεμένο πισθάγκωνα πριν το κάψουν μέσα στο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση το θύμα στη Βοιωτία προτού δεθεί και καεί μέσα στο αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, είχε πυροβοληθεί τουλάχιστον μια φορά

Σύνταξη
Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού
«Το θαύμα μας» 10.11.25

Γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι έπειτα από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού

Η περίπτωσή της είναι μία από τις 33 σε όλον τον κόσμο - Η μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού πραγματοποιείται για την αποκατάσταση της γονιμότητας έπειτα από δύσκολες θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία

Σύνταξη
Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας
Αναβολή πρωταθλημάτων 10.11.25

Τουρκία: Σκάνδαλο με παράνομα στοιχήματα – Οκτώ συλλήψεις, 1.024 παίκτες σε «αργία» λόγω της έρευνας

Στην υπόθεση με τα παράνομα στοιχήματα φέρεται να έχουν εμπλακεί ποδοσφαιριστές, διαιτητές, βοηθοί και ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.

Σύνταξη
Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα
Αναστολή της συμφωνίας 10.11.25

Εκεχειρία τέλος για Ταϊλάνδη – Καμπότζη μετά από έκρηξη νάρκης στα σύνορα

Η αναστολή της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη είναι γεγονός, μετά την έκρηξη νάρκης κατά την οποία τραυματίστηκαν δύο στρατιώτες της Μπανγκόκ.

Σύνταξη
Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Νάπολι: Ραντεβού με τη διοίκηση ο Κόντε μετά το ξέσπασμα κατά των παικτών

Η ήττα στην Η Νάπολι έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας, προκάλεσε την έκρηξη του Αντόνιο Κόντε στη συνέντευξη Τύπου και τα αποδυτήρια των παρτενοπέι. Κρίσιμο ραντεβού Κόντε Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία
Ραγδαίες εξελίξεις 10.11.25 Upd: 21:07

Συνάντηση Τραμπ-Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο – Πλήρης άρση των κυρώσεων στη Συρία

Την πλήρη άρση των κυρώσεων στη Συρία, με την εξαίρεση κάποιων από αυτές που αφορούν τη Ρωσία και Ιράν, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση, μετά τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άχμαντ Αλ-Σάρα.

Σύνταξη
Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»
Ποδόσφαιρο 10.11.25

Γκατούζο: «Επιλογή του Κιέζα να μην βρίσκεται στις κλήσεις, δεν είμαστε εδώ για πικ νικ»

Ο Τζενάρο Γκατούζο «καυτηρίασε» την απόφαση του Φεντερίκο Κιέζα να μην αποδεχθεί την πρόσκληση της Εθνικής Ιταλίας για τα παιχνίδια με Μολδαβία και Νορβηγία.

Σύνταξη
Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους
Ακροδεξιοί / Νεοφασίστες 10.11.25

Sarajevo Safari: Η Ιταλία διερευνά «τουρίστες» που πλήρωναν για να κυνηγήσουν Βόσνιους

Μετά από πολλά χρόνια φημών, μαρτυριών, ντοκιμαντέρ και υποψιών η Ιταλία ξεκινά με εισαγγελική παραγγελία να ελέγχει για πολίτες της χώρας που φέρονται να πήγαιναν για κυνήγι στο πολύπαθο Σαράγεβο

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός
Χάντμπολ 10.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΑΕΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Handball Premier. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»
Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Σύνταξη
Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα
Εντυπωσιακά ευρήματα 10.11.25

Στείλτε γυναίκες σε διαπραγματεύσεις και θα δείτε μείωση πολέμων – Τι αναφέρει νέα έρευνα

Επιστήμονες ανέλυσαν τον ρόλο που έπαιξαν γυναίκες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε περιοχές όπως Φιλιππίνες, Μπουρούντι, Ακτή Ελεφαντοστού, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα [βίντεο]
Κόσμος 10.11.25

Βιετνάμ: Τρεις ναυαγοί διασώθηκαν έπειτα από 40 ώρες μάχης με τα κύματα

Τρεις άνδρες ναυάγησαν στο Βιετνάμ εξαιτίας του τυφώνα Καλμάγκι και παρέμειναν ζωντανοί για 40 ώρες. Οι δύο βρέθηκαν να έχουν παρασυρθεί με το πλοιάριό τους, ενώ ο τρίτος σώθηκε από τη θάλασσα.

Σύνταξη
Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.11.25

Τένις από… χρυσάφι: Πάνω από 15 εκατ. δολάρια τα φετινά χρηματικά έπαθλα για την Σαμπαλένκα (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας με χρηματικά έπαθλα ύψους 15.008.519 δολαρίων – Η πρώτη 10άδα, πόσα έβγαλε η Σάκκαρη.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό
Πνευματική εμπειρία 10.11.25

«Santo Subito!» – Ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσει σε ένα σκοτεινό θρίλερ με θέμα το Βατικανό

Σε σενάριο του Τομά Μπιντγκέν, η ταινία «Santo Subito!» θα έχει πρωταγωνιστή τον Μαρκ Ράφαλο στο ρόλο του Τζόζεφ Μουρόλο, ενός Αμερικανού ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τα ηνία μιας έρευνας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
