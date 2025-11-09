Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 09.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Το κλίμα φαίνεται να είναι καλύτερο μεν, επιμένεις να κρατάς αποστάσεις δε. Καλά κάνεις, γιατί έτσι θα μπορέσεις να απολαύσεις την ηρεμία σου και να κάνεις τις δουλειές σου άνετα. Ξεκαθάρισε στο κεφάλι σου τις υποθέσεις που είναι σημαντικές για σένα. Δούλεψε με τις ανασφάλειές σου, ώστε να μην σε αγγίζει τίποτα από εδώ και μπρος.
DON’TS: Μη γίνεις ούτε απόλυτος ούτε και απότομος ως προς τις απαντήσεις σου εξαιτίας των αντιπαραθέσεων που προκύπτουν. Να προσέχεις που μπλέκεις άλλη φορά! Μην εμπλακείς γενικώς σε καμία φάση που φαίνεται από την αρχή ότι δεν θα πάει όπως πρέπει. Μην αναλωθείς ούτε σε σχέσεις που ξέρεις ότι έχουν το ταλέντο να σε τσιτώνουν.
Ταύρος
DO’S: Αφού τα πράγματα είναι χαλαρά, γιατί δεν παίρνεις χρόνο για σένα; Έτσι θα μπορέσεις να επεξεργαστείς ευκολότερα τα νέα δεδομένα. Έπειτα και αφού τα κατανοήσεις πλήρως, φρόντισε να κατανοήσεις και την απέναντι πλευρά, σωστά; Παράλληλα κάνε συζητήσεις και προσέγγισε εσύ τους άλλους και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά.
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Όμως μην χάσεις ούτε την απλότητα με την οποία προσεγγίζεις τα πράγματα, καθώς έτσι μόνο θα επικρατήσει ηρεμία στη μέρα σου. Μην αγνοείς αυτά που ακούς μεν, αλλά μην απαντήσεις σε αυτά δε. Μη γίνεις απότομος στις κουβέντες σου, γιατί θα το μετανιώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Δίδυμοι
DO’S: Ολοκλήρωσε τις δουλειές που έχεις τώρα που γυρίζει κι έχεις καλή διάθεση. Στα επαγγελματικά, μπορείς σήμερα να κινηθείς με μια μεγαλύτερη άνεση, άρα εκμεταλλεύσου το. Επικοινώνησε ανοιχτά όσα είναι σημαντικά για σένα. Μάλιστα μπορείς να δείξεις στους άλλους μια πλευρά σου που έχεις κρατήσει κρυφή χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
DON’TS: Στα οικονομικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος, αλλά ούτε και τόσο ανοργάνωτος, εντάξει; Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις ή και να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο, καθώς αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να σε χαλαρώσει αρκετά. Ταυτόχρονα μη μιλήσεις αφιλτράριστα στο αμόρε ή στους συναδέλφους σου, γιατί θα το μετανιώσεις.
Καρκίνος
DO’S: Μαζί με το κλίμα βελτιώνεται και η διάθεσή σου- not bad! Επικεντρώσου λοιπόν στο να βελτιώσεις και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα ερωτικά σου, γιατί έχει γίνει ο χαμός τελευταία εκεί. Έπειτα άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά. Αυτό όμως εφάρμοσέ το και στα επαγγελματικά σου, έτσι;
DON’TS: Μην απορρίψεις κάποια πρότζεκτ που θα σου προταθούν απλά και μόνο επειδή είναι διαφορετικά από οτιδήποτε έχεις δουλέψει μέχρι στιγμής. Ωστόσο μην κωλώσεις να εκτοξεύσεις τις ιδέες που σου έρχονται. Αλλιώς τι νόημα έχει; Μην είσαι απρόσεκτος στην επικοινωνία ή στο πως διαχειρίζεσαι τις πληροφορίες. Μην είσαι ούτε βιαστικός.
Λέων
DO’S: Μιας και που επικρατεί ασυνήθιστη ηρεμία, γιατί δεν παίρνεις αποστάσεις; Έτσι θα μπορέσεις να απολαύσεις στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Πάει καιρός ε; Έλα σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σου, ώστε να τα κατανοήσεις καλύτερα. Κατάλαβε πως πρέπει να πάρεις μαθήματα από όσα πέρασες κι όχι να τα σκέφτεσαι και να πονάς.
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί τότε θα χάσεις και την ηρεμία σου. Μην συνεχίσεις άλλο πια να δέχεσαι συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και τόσο. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Μην αρχίσεις την γνωστή σου υπερανάλυση. Μην πεις πράγματα που πρέπει να ειπωθούν μεν, όχι όταν σου κατέβει εσένα δε.
Παρθένος
DO’S: Έχεις πολλά μέσα στο μυαλό σου τα οποία απαιτούν σωστή και ήρεμη επεξεργασία, σωστά; Αυτό πάει από τα επαγγελματικά μέχρι τα θέματα που σχετίζονται με τους φίλους σου. Όμως φρόντισε πρώτα να έχεις απλοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αναλύεις τα πράγματα, έτσι; Εστίασε μόνο στα σημαντικά. Πάρε αποστάσεις.
DON’TS: Αν υπάρχουν υποθέσεις που σε προβληματίζουν, τότε μη διστάσεις να τις ξεκαθαρίσεις, ώστε να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Άρα μην αποφεύγεις τις συζητήσεις, γιατί πώς αλλιώς θα γίνει δουλίτσα; Μην αφήσεις τίποτα να σε πιέσει συναισθηματικά ή να σε εκνευρίσει. Μην αποδώσεις ευθύνες εκεί που δεν πρέπει. Μη γίνεις απόλυτος χωρίς λόγο.
Ζυγός
DO’S: Βάλε τα πάντα σε προτεραιότητα- δεν είναι και λίγα- και ξεκαθάρισε ό,τι θέλει ξεκαθάρισμα. Εκμεταλλεύσου την ηρεμία που επικρατεί γύρω σου, γιατί δεν είναι κάτι που βρίσκεις και κάθε μέρα. Προσπάθησε να σου δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να ενισχύσεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.
DON’TS: Μη βαριέσαι να ολοκληρώσεις όσες δουλειές έχεις σε εκκρεμότητα, γιατί έτσι πρόκειται να έχεις σημαντικές εξελίξεις στα οικονομικά. Στα ερωτικά, επικρατεί μία ήρεμη και όμορφη ατμόσφαιρα, την οποία δεν πρέπει να χαλάσεις, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς και μην θέλεις να απαντάς άμεσα και εντελώς αφιλτράριστα.
Σκορπιός
DO’S: Προσπάθησε αρχικά να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις μετά να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Λίγο πιο χαλαρά θα έλεγα. Βάλε τα ενδιαφέροντά σου σε προτεραιότητα, ώστε να μπορέσεις να ασχοληθείς με όλα αυτά. Μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι που θα διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και θα σε κάνει αισιόδοξο.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε κάποιες διαπραγματεύσεις που θα κληθείς να κάνεις σήμερα και αφορούν τα οικονομικά. Μπορεί να είσαι σίγουρος ότι κάποια πράγματα είναι καλύτερα να γίνουν διαφορετικά, αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου έντονα. Μη γίνεσαι τόσο απόλυτος.
Τοξότης
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου. Προσπάθησε να βρεις κάτι που θα σε χαλαρώσει. Έπειτα πρέπει να βρεις τρόπους, ώστε να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματα που σου έχουν προκληθεί από τις εντάσεις του τελευταίου διαστήματος. Βάλε τα πάντα που έχεις να κάνεις σε σειρά προτεραιότητας για να αποφύγεις το αχρείαστο άγχος.
DON’TS: Μην αγνοήσεις αυτό με τις αποστάσεις που σου είπα παραπάνω, ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα ερωτικά σου! Στο τονίζω αυτό! Παράλληλα μην αντιδράσεις περίεργα απέναντι σε όσους σε πιέζουν. Δηλαδή μην κάνεις ξαφνικά ξεσπάσματα και μη δώσεις απότομες απαντήσεις, γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί το χάος.
Αιγόκερως
DO’S: Χαλάρωσε- και ειδικά όσον αφορά τους απέναντι. Βρες τις ισορροπίες σου για να βελτιώσεις το κλίμα με εκείνους που είδαν το σκληρό σου πρόσωπο το προηγούμενο διάστημα. Άρα βγάλε ξανά την φιλική σου διάθεση προς τα έξω. Στα επαγγελματικά, εξέτασε (θετικά) τις προτάσεις που σου γίνονται, οι οποίες θα σε ανεβάσουν ψυχολογικά.
DON’TS: Μην αγνοείς τους φίλους σου, καθώς μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Ίσως θες να τους πεις πολλά και διάφορα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις με κάπως απότομα και αυστηρά. Το ξέρεις έτσι; Μην χάσεις το μέτρο, αν τυχόν δεις κάποια περίεργα πράγματα γύρω σου. Μην πετάξεις μπηχτές σε όσους σε αγνοούν.
Υδροχόος
DO’S: Προσάρμοσε το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου, καθώς πρόκειται να υπάρξουν αρκετά νέα δεδομένα σήμερα. Απλοποίησε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις πληροφορίες που πέφτουν στα χέρια σου. Ολοκλήρωσε όμως και τις δουλειές που έχεις να κάνεις εύκολα και γρήγορα. Όλα αυτά θα γίνουν, μόνο αν είσαι καλά οργανωμένος!
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να πάρεις μέρος σε κάποιες σημαντικές συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών και θετικές εξελίξεις θα έχεις, αλλά και την εικόνα σου θα βελτιώσεις αρκετά. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους στόχους που έχεις θέσει σχετικά με τον εαυτό και τα όνειρά σου. Μην κινείσαι βιαστικά και παρορμητικά.
Ιχθύες
DO’S: Για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, φρόντισε να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που σου αρέσουν και σε βοηθούν να βγάλεις προς τα έξω τη δημιουργική σου πτυχή. Μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να κινηθείς άνετα.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από κάποιες αρνητικές καταστάσεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά σήμερα. Στα επαγγελματικά, μην απαντήσεις σε προκλητικές συμπεριφορές. Ταυτόχρονα μην χάσεις την συγκέντρωσή σου στις σημαντικές υποχρεώσεις που θα σου ανατεθούν.
