Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 09.11.2025]
Ημερήσια 09 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 09.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Το κλίμα φαίνεται να είναι καλύτερο μεν, επιμένεις να κρατάς αποστάσεις δε. Καλά κάνεις, γιατί έτσι θα μπορέσεις να απολαύσεις την ηρεμία σου και να κάνεις τις δουλειές σου άνετα. Ξεκαθάρισε στο κεφάλι σου τις υποθέσεις που είναι σημαντικές για σένα. Δούλεψε με τις ανασφάλειές σου, ώστε να μην σε αγγίζει τίποτα από εδώ και μπρος.

DON’TS: Μη γίνεις ούτε απόλυτος ούτε και απότομος ως προς τις απαντήσεις σου εξαιτίας των αντιπαραθέσεων που προκύπτουν. Να προσέχεις που μπλέκεις άλλη φορά! Μην εμπλακείς γενικώς σε καμία φάση που φαίνεται από την αρχή ότι δεν θα πάει όπως πρέπει. Μην αναλωθείς ούτε σε σχέσεις που ξέρεις ότι έχουν το ταλέντο να σε τσιτώνουν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού τα πράγματα είναι χαλαρά, γιατί δεν παίρνεις χρόνο για σένα; Έτσι θα μπορέσεις να επεξεργαστείς ευκολότερα τα νέα δεδομένα. Έπειτα και αφού τα κατανοήσεις πλήρως, φρόντισε να κατανοήσεις και την απέναντι πλευρά, σωστά; Παράλληλα κάνε συζητήσεις και προσέγγισε εσύ τους άλλους και στα ερωτικά, αλλά και στα επαγγελματικά.

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Όμως μην χάσεις ούτε την απλότητα με την οποία προσεγγίζεις τα πράγματα, καθώς έτσι μόνο θα επικρατήσει ηρεμία στη μέρα σου. Μην αγνοείς αυτά που ακούς μεν, αλλά μην απαντήσεις σε αυτά δε. Μη γίνεις απότομος στις κουβέντες σου, γιατί θα το μετανιώσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ολοκλήρωσε τις δουλειές που έχεις τώρα που γυρίζει κι έχεις καλή διάθεση. Στα επαγγελματικά, μπορείς σήμερα να κινηθείς με μια μεγαλύτερη άνεση, άρα εκμεταλλεύσου το. Επικοινώνησε ανοιχτά όσα είναι σημαντικά για σένα. Μάλιστα μπορείς να δείξεις στους άλλους μια πλευρά σου που έχεις κρατήσει κρυφή χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.

DON’TS: Στα οικονομικά, μην είσαι τόσο απρόσεκτος, αλλά ούτε και τόσο ανοργάνωτος, εντάξει; Μη διστάσεις να τακτοποιήσεις ή και να ανανεώσεις τον προσωπικό σου χώρο, καθώς αυτή είναι μια διαδικασία που μπορεί να σε χαλαρώσει αρκετά. Ταυτόχρονα μη μιλήσεις αφιλτράριστα στο αμόρε ή στους συναδέλφους σου, γιατί θα το μετανιώσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Μαζί με το κλίμα βελτιώνεται και η διάθεσή σου- not bad! Επικεντρώσου λοιπόν στο να βελτιώσεις και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στα ερωτικά σου, γιατί έχει γίνει ο χαμός τελευταία εκεί. Έπειτα άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να κινηθείς λίγο πιο δημιουργικά. Αυτό όμως εφάρμοσέ το και στα επαγγελματικά σου, έτσι;

DON’TS: Μην απορρίψεις κάποια πρότζεκτ που θα σου προταθούν απλά και μόνο επειδή είναι διαφορετικά από οτιδήποτε έχεις δουλέψει μέχρι στιγμής. Ωστόσο μην κωλώσεις να εκτοξεύσεις τις ιδέες που σου έρχονται. Αλλιώς τι νόημα έχει; Μην είσαι απρόσεκτος στην επικοινωνία ή στο πως διαχειρίζεσαι τις πληροφορίες. Μην είσαι ούτε βιαστικός.

Λέων

Λέων

DO’S: Μιας και που επικρατεί ασυνήθιστη ηρεμία, γιατί δεν παίρνεις αποστάσεις; Έτσι θα μπορέσεις να απολαύσεις στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Πάει καιρός ε; Έλα σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σου, ώστε να τα κατανοήσεις καλύτερα. Κατάλαβε πως πρέπει να πάρεις μαθήματα από όσα πέρασες κι όχι να τα σκέφτεσαι και να πονάς.

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου, γιατί τότε θα χάσεις και την ηρεμία σου. Μην συνεχίσεις άλλο πια να δέχεσαι συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και τόσο. Στα ερωτικά, δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος. Μην αρχίσεις την γνωστή σου υπερανάλυση. Μην πεις πράγματα που πρέπει να ειπωθούν μεν, όχι όταν σου κατέβει εσένα δε.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Έχεις πολλά μέσα στο μυαλό σου τα οποία απαιτούν σωστή και ήρεμη επεξεργασία, σωστά; Αυτό πάει από τα επαγγελματικά μέχρι τα θέματα που σχετίζονται με τους φίλους σου. Όμως φρόντισε πρώτα να έχεις απλοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αναλύεις τα πράγματα, έτσι; Εστίασε μόνο στα σημαντικά. Πάρε αποστάσεις.

DON’TS: Αν υπάρχουν υποθέσεις που σε προβληματίζουν, τότε μη διστάσεις να τις ξεκαθαρίσεις, ώστε να ηρεμήσει το κεφάλι σου. Άρα μην αποφεύγεις τις συζητήσεις, γιατί πώς αλλιώς θα γίνει δουλίτσα; Μην αφήσεις τίποτα να σε πιέσει συναισθηματικά ή να σε εκνευρίσει. Μην αποδώσεις ευθύνες εκεί που δεν πρέπει. Μη γίνεις απόλυτος χωρίς λόγο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βάλε τα πάντα σε προτεραιότητα- δεν είναι και λίγα- και ξεκαθάρισε ό,τι θέλει ξεκαθάρισμα. Εκμεταλλεύσου την ηρεμία που επικρατεί γύρω σου, γιατί δεν είναι κάτι που βρίσκεις και κάθε μέρα. Προσπάθησε να σου δημιουργήσεις ένα πιο ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να ενισχύσεις την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω.

DON’TS: Μη βαριέσαι να ολοκληρώσεις όσες δουλειές έχεις σε εκκρεμότητα, γιατί έτσι πρόκειται να έχεις σημαντικές εξελίξεις στα οικονομικά. Στα ερωτικά, επικρατεί μία ήρεμη και όμορφη ατμόσφαιρα, την οποία δεν πρέπει να χαλάσεις, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που ακούς και μην θέλεις να απαντάς άμεσα και εντελώς αφιλτράριστα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Προσπάθησε αρχικά να χαλαρώσεις, ώστε να μπορέσεις μετά να δεις τα πράγματα γύρω σου λίγο διαφορετικά. Λίγο πιο χαλαρά θα έλεγα. Βάλε τα ενδιαφέροντά σου σε προτεραιότητα, ώστε να μπορέσεις να ασχοληθείς με όλα αυτά. Μπορείς να ασχοληθείς και με κάτι που θα διευρύνει τους πνευματικούς σου ορίζοντες και θα σε κάνει αισιόδοξο.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε κάποιες διαπραγματεύσεις που θα κληθείς να κάνεις σήμερα και αφορούν τα οικονομικά. Μπορεί να είσαι σίγουρος ότι κάποια πράγματα είναι καλύτερα να γίνουν διαφορετικά, αυτό δεν σημαίνει όμως πως μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου έντονα. Μη γίνεσαι τόσο απόλυτος.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου. Προσπάθησε να βρεις κάτι που θα σε χαλαρώσει. Έπειτα πρέπει να βρεις τρόπους, ώστε να διαχειριστείς τα έντονα συναισθήματα που σου έχουν προκληθεί από τις εντάσεις του τελευταίου διαστήματος. Βάλε τα πάντα που έχεις να κάνεις σε σειρά προτεραιότητας για να αποφύγεις το αχρείαστο άγχος.

DON’TS: Μην αγνοήσεις αυτό με τις αποστάσεις που σου είπα παραπάνω, ειδικά όσον αφορά τα επαγγελματικά και τα ερωτικά σου! Στο τονίζω αυτό! Παράλληλα μην αντιδράσεις περίεργα απέναντι σε όσους σε πιέζουν. Δηλαδή μην κάνεις ξαφνικά ξεσπάσματα και μη δώσεις απότομες απαντήσεις, γιατί έτσι μπορεί να προκληθεί το χάος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Χαλάρωσε- και ειδικά όσον αφορά τους απέναντι. Βρες τις ισορροπίες σου για να βελτιώσεις το κλίμα με εκείνους που είδαν το σκληρό σου πρόσωπο το προηγούμενο διάστημα. Άρα βγάλε ξανά την φιλική σου διάθεση προς τα έξω. Στα επαγγελματικά, εξέτασε (θετικά) τις προτάσεις που σου γίνονται, οι οποίες θα σε ανεβάσουν ψυχολογικά.

DON’TS: Μην αγνοείς τους φίλους σου, καθώς μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Ίσως θες να τους πεις πολλά και διάφορα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνεις με κάπως απότομα και αυστηρά. Το ξέρεις έτσι; Μην χάσεις το μέτρο, αν τυχόν δεις κάποια περίεργα πράγματα γύρω σου. Μην πετάξεις μπηχτές σε όσους σε αγνοούν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσάρμοσε το πρόγραμμα και τις κινήσεις σου, καθώς πρόκειται να υπάρξουν αρκετά νέα δεδομένα σήμερα. Απλοποίησε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τις πληροφορίες που πέφτουν στα χέρια σου. Ολοκλήρωσε όμως και τις δουλειές που έχεις να κάνεις εύκολα και γρήγορα. Όλα αυτά θα γίνουν, μόνο αν είσαι καλά οργανωμένος!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη βαριέσαι να πάρεις μέρος σε κάποιες σημαντικές συναντήσεις, καθώς μέσω αυτών και θετικές εξελίξεις θα έχεις, αλλά και την εικόνα σου θα βελτιώσεις αρκετά. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους στόχους που έχεις θέσει σχετικά με τον εαυτό και τα όνειρά σου. Μην κινείσαι βιαστικά και παρορμητικά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, φρόντισε να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που σου αρέσουν και σε βοηθούν να βγάλεις προς τα έξω τη δημιουργική σου πτυχή. Μπορείς να διαχειριστείς τα πάντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα ασφαλές κλίμα μέσα στο οποίο θα μπορέσεις να κινηθείς άνετα.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από κάποιες αρνητικές καταστάσεις. Μην αγνοείς το ένστικτό σου, καθώς είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει αρκετά σήμερα. Στα επαγγελματικά, μην απαντήσεις σε προκλητικές συμπεριφορές. Ταυτόχρονα μην χάσεις την συγκέντρωσή σου στις σημαντικές υποχρεώσεις που θα σου ανατεθούν.

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

Ιλον Μασκ: Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου έγινε ακόμα πιο πλούσιος

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

ΟΤ FORUM: Η AI ως καταλύτης στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων

inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €
Live in Style 08.11.25

Ματωμένα κραγιόν: Φασισμός, παιδική εργασία και κλιματική κρίση – Η απαγορευμένη αλήθεια της βιομηχανίας ομορφιάς των 415 δισ. €

Η συγγραφέας και ακτιβίστρια Aραμπέλ Σικάρντι εκθέτει σε νέο βιβλίο τη βιομηχανία ομορφιάς και τα «τέρατα» πίσω από τη λαμπερή βιτρίνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων
Κόσμος 08.11.25

Οι νέοι επιλέγουν την μοναξιά: Η άνοδος της εργένικης ζωής και των ψηφιακών συντρόφων

Ο κόσμος μπαίνει σε μια εποχή «ύφεσης των σχέσεων». Οι γάμοι και οι οικογένειες μειώνονται, οι άνθρωποι ζουν μόνοι περισσότερο από ποτέ και η εργένικη ζωή μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν
Κόσμος 09.11.25

ΗΠΑ – Shutdown: Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, χιλιάδες καθυστέρησαν

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια των ΗΠΑ με την δημοσιονομική παράλυση να προκαλεί και πτητική παράλυση εξαιτίας της έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Σύνταξη
Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα
Ελλάδα 09.11.25

Πτώση σοβάδων σε Δημοτικό στην Ηγουμενίτσα

Ακόμα μια σχολική αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στην Ηγουμενίτσα, η συγκεκριμένη για δεύτερη φορά, αντιμετώπισε πτώση σοβάδων. Η πρώτη έγινε στις 4 Νοεμβρίου και η δεύτερη στις 7.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά
Καταστροφή 09.11.25

Βραζιλία: Ανατριχιαστικές εικόνες – Σάρωσε μισή πόλη ανεμοστρόβιλος στην πολιτεία Παρανά

Οι άνεμοι έφτασαν σε ταχύτητες έως 250 χλμ/ώρα. Ο ανεμοστρόβιλος σάρωσε στέγες σπιτιών, προκάλεσε ζημίες σε κτίρια και υποδομές και βλάβες στις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Έξι νεκροί.

Σύνταξη
Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου
Ελλάδα 08.11.25

Χαλκίδα: Προφυλακιστέοι και οι άλλοι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία 20χρονου

Συνολικά 7 άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην αιματηρή συμπλοκή με έναν νεκρό και δύο τραυματίας το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στη Χαλκίδα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»
InShorts 08.11.25

Ο Λευκός Πύργος στον κατάλογο των «Θησαυρών της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς»

Ο Λευκός Πύργος έγινε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάσσεται στον κατάλογο με τους «Θησαυρούς της Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς» - Γίνεται ένας φάρος μνήμης και πολιτισμού

Σύνταξη
Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams
Κίνδυνος πλαστοπροσωπίας 08.11.25

Εντοπίστηκε κενό ασφαλείας στο Microsoft Teams

Χάκερ μπορούσαν να υποδύονται στελέχη, να αλλοιώνουν συνομιλίες και να πλαστογραφούν κλήσεις σύμφωνα με τα ευρήματα της Check Point Research

Σύνταξη
Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει
Υπάρχουν εναλλακτικές 08.11.25

Το ΔΝΤ καλεί την ΕΕ να «αναθεωρήσει» το κοινωνικό της συμβόλαιο – Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να παρακούσει

Περιορισμός του κοινωνικού κράτους, μείωση παρεχόμενων υπηρεσιών σε εκπαίδευση και υγεία, εξυγίανση του δημόσιου τομέα. Το ΔΝΤ επιμένει στην παλιά συνταγή για την αντιμετώπιση του χρέους της Ευρώπης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν
Fake news 08.11.25

Μεξικό: Ποτέ δεν αποτρέψαμε απόπειρα δολοφονίας της πρέσβειρας του Ισραήλ από το Ιράν

Μια «είδηση» η οποία έκανε τον γύρο του κόσμου αποδομήθηκε ως ψευδής, καθώς το υπουργείο Ασφαλείας και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διέψευσαν πως απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας στο Μεξικό

Σύνταξη
Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος
Ελλάδα 08.11.25

Βοιωτία: Χωρίς τέλος το θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό – Στο σκοτάδι οι έρευνες μέχρι την ταυτοποίηση του θύματος

Η εξέταση DNA ίσως δώσει την απάντηση της ταυτότητας του δολοφονημένου άνδρα στη Βοιωτία - Το επόμενο βήμα των αστυνομικών είναι να δουν ποιος είχε κίνητρο να τον σκοτώσει

Σύνταξη
Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
«Θα πάει LNG» 08.11.25

Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βίκτορ Όρμπαν ισχυρίζεται ότι στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ εξασφάλισε «επ’ αόριστον εξαίρεση της Ουγγαρίας από τις αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
Χολαργός: Τρόμους στους γονείς για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά – Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων
Ανησυχία στους γονείς 08.11.25

Τρόμος στον Χολαργό για 68χρονο που προσεγγίζει παιδιά - Είχε συλληφθεί για ασέλγεια ανηλίκων

Οι καταγγελίες το τελευταίο διάστημα είναι πολλές, ο άνδρας προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις - Οι γονείς στο Χολαργό, μέσω ομάδας, προσπαθούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους

Σύνταξη
Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025
Ψηφιακή ελίτ 08.11.25

Rings Awards: Τα Όσκαρ του Instagram έχουν νικητές – Αυτοί είναι οι 25 πιο δημιουργικοί creators του 2025

Μπορεί η δημιουργικότητα να μετρηθεί και να επιβραβευθεί; Το Instagram απαντά καταφατικά, λανσάροντας τα Rings Awards και αυτοί είναι οι 25 νικητές του νέου διαδικτυακού θεσμού που θέλει να είναι τα Όσκαρ της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα
Απεργία στις 7/12 08.11.25

Εργασιακά: Στον δρόμο της… Ελλάδας η Πορτογαλία – Μαζική διαδήλωση στη Λισαβόνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην Πορτογαλία ενάντια στην εργασιακή μεταρρύθμιση, που προβλέπει απολύσεις χωρίς αιτιολογία και «δικαίωμα» των εργαζομένων να κάνουν υπερωρίες.

Σύνταξη
Γαύδος: Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια του νησιού – Συνελήφθη 18χρονος διακινητής
Συνεχίζονται οι ροές 08.11.25

Νέες διασώσεις προσφύγων και μεταναστών νότια της Γαύδου - Συνελήφθη 18χρονος διακινητής

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και αφορούσαν συνολικά 92 άτομα

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους
Δυτική Όχθη 08.11.25

Συμμορίες Ισραηλινών εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους

Συμμορίες εποίκων επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ή κατέγραφαν τη συγκομιδή ελιάς στη Δυτική Όχθη. Κύριος στόχος τους μια δημοσιογράφος του Reuters, ανάμεσα στα πολλά θύματα

Σύνταξη
Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός
Ελλάδα 08.11.25

Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του 31χρονου Ουκρανού στον Άγιο Παντελεήμονα – Η ενέδρα και ο άγριος ξυλοδαρμός

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 31χρονου στις 10 Οκτωβρίου - Οι δράστες είχαν δέσει το θύμα και τον συγκάτοικό του και τους είχαν ξυλοκοπήσει άγρια

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
