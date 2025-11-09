DO’S: Το κλίμα φαίνεται να είναι καλύτερο μεν, επιμένεις να κρατάς αποστάσεις δε. Καλά κάνεις, γιατί έτσι θα μπορέσεις να απολαύσεις την ηρεμία σου και να κάνεις τις δουλειές σου άνετα. Ξεκαθάρισε στο κεφάλι σου τις υποθέσεις που είναι σημαντικές για σένα. Δούλεψε με τις ανασφάλειές σου, ώστε να μην σε αγγίζει τίποτα από εδώ και μπρος.

DON’TS: Μη γίνεις ούτε απόλυτος ούτε και απότομος ως προς τις απαντήσεις σου εξαιτίας των αντιπαραθέσεων που προκύπτουν. Να προσέχεις που μπλέκεις άλλη φορά! Μην εμπλακείς γενικώς σε καμία φάση που φαίνεται από την αρχή ότι δεν θα πάει όπως πρέπει. Μην αναλωθείς ούτε σε σχέσεις που ξέρεις ότι έχουν το ταλέντο να σε τσιτώνουν.