Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών
Πολιτική Γραμματεία 08 Νοεμβρίου 2025 | 18:15

Προσφυγή στη βάση της Νέας Αριστεράς ζητεί ο Χαρίτσης για το ζήτημα των συνεργασιών

«Να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης κατά τη διάρκεια της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Fitness tips για βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο

Spotlight

Κάλεσμα για προσφυγή στη βάση, «εφόσον υπάρχει ριζική διαφωνία» για το ζήτημα των συνεργασιών απηύθυνε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως «όπως ξέρετε στο Πολιτικό Γραφείο το τελευταίο διάστημα, και στις Κεντρικές Επιτροπές, έχουν κατατεθεί αποκλίνουσες απόψεις. Σπεύδω να πω το εξής: είμαι περήφανος που έχουμε ένα κόμμα που είναι δημοκρατικό. Η δημοκρατία όμως, η δημοκρατία μεταξύ ομοϊδεατών, απαιτεί ειλικρίνεια. Αν στο σχέδιο που παρουσίασα, που θεωρώ ότι εκφράζει τη λογική του ιδρυτικού μας συνεδρίου, υπάρχει αντιπαραθετικό σχέδιο, τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση».

Συνέχισε λέγοντας πως «οι διαρκείς συμβιβασμοί που όμως στην πράξη αποδεικνύονται μη παραγωγικοί, η διαρκής συζήτηση ‘με ποιον θα πάμε’ αντί για το ‘τι θα κάνουμε’, διαλύουν τον οργανωτικό ιστό του κόμματος και μειώνουν την όποια δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε στο ρευστό τοπίο του σήμερα»

«Να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος»

Επισήμανε ότι «σήμερα, καλούμαστε να αποφασίσουμε τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να είναι μία ακόμη συζήτηση ανάμεσα σε άλλες. Δεν μπορεί να είναι μία ακόμη συζήτηση ανάμεσα σε άλλες. Εμπεριέχει την αποσαφήνιση των μεταξύ μας σχέσεων. Σας μίλησα με απόλυτη ειλικρίνεια. Καλώ όλους και όλες να κάνουν το ίδιο».

Τέλος, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «εφόσον όμως υπάρχει ριζική διαφωνία, οφείλουμε να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο στις τάξεις του κόμματός μας και στο κοινωνικό δυναμικό που μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος στη λήψη της απόφασης».

Η εισήγηση του Αλέξη Χαρίτση:

«Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θέλω να ξεκινήσω την ομιλία μου σήμερα από κάτι φαινομενικά «μικρό». Μια είδηση που δεν έγινε πρωτοσέλιδο. Την καταδίκη ενός φοιτητή σε 14 μήνες φυλάκιση επειδή έγραψε σε έναν τοίχο συνθήματα για τον αγώνα του λαού της Παλαιστίνης.

Σε αυτό το επεισόδιο συμπυκνώνεται η σημερινή κατάσταση της χώρας.

Μιας χώρας που η κυβέρνησή της ενθαρρύνει και οργανώνει την ανομία, την ασυδοσία, τη διαφθορά και δαιμονοποιεί, συκοφαντεί, ποινικοποιεί την πολιτική δράση.

Μην το προσπεράσουμε αψήφιστα.

Σας καλώ να το σκεφτούμε.

14 μήνες φυλακή σε έναν νέο άνθρωπο γιατί έγραψε ένα σύνθημα.

Να το σκεφτούμε ως μια ψηφίδα μιας δημοκρατίας που συρρικνώνεται.

Μιας δημοκρατίας που περιφράσσει την πλατεία Συντάγματος για να μη νιώθει η Βουλή τη φωνή του πλήθους.

Μιας δημοκρατίας που τιμωρεί τους ανθρώπους που επιλέγουν τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τις δημόσιες υποδομές με την καθημερινή διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Μιας δημοκρατίας που καταπιέζει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, που νομοθετεί 13 ώρες δουλειά, που μετατρέπει βασικά αγαθά σε αγαθά πολυτελείας.

Μιας δημοκρατίας που δεν ανέχεται την άλλη άποψη, που αντιμετωπίζει τις οργανώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες ως «εγκληματικές», που θεσπίζει μέτρα που παραπέμπουν στο Ιδιώνυμο- στην ιδεολογική δηλαδή πειθάρχηση της κοινωνίας.

Μιας δημοκρατίας που καθημερινά, σε κάθε κρίσιμο ζήτημα, υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την εξουσία, τα προνόμια, τα υλικά συμφέροντα μιας κοινωνικής τάξης: των εργοδοτών, των εισοδηματιών, των πλουσίων.

Αυτή είναι η εικόνα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας το 2025.

Και όλα αυτά είναι έργο όχι μιας κυβέρνησης, αλλά ενός καθεστώτος.

Του καθεστώτος Μητσοτάκη.

Ένα καθεστώς που το έχουμε περιγράψει.

Το έχουμε αντιπαλέψει – μέσα και έξω από τη Βουλή.

Και ένα καθεστώς που μας καλεί να αποφασίσουμε πάνω σε ένα ερώτημα: μπορεί να έχει τρίτη ευκαιρία;

Θέλω να σας καλέσω να σκεφτούμε τι θα σημαίνει αυτό.

Όχι για την Αριστερά.

Για τους ανθρώπους της χώρας.

Τι θα σημαίνει μια ακόμα πιο αλαζονική, ακόμα πιο αυταρχική, ακόμα πιο αποφασισμένη Δεξιά.

Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε με ειλικρίνεια.

Και ένα ενδεχόμενο που απαιτεί από μας καθαρές απαντήσεις.

Στην Αριστερά σήμερα -και στη χώρα μας και διεθνώς- υπάρχουν μια διαδεδομένη απάντηση για το τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στη Μαύρη Διεθνή, απέναντι στην εξουσία του πλούτου, απέναντι στον κοινωνικό και πολιτικό αυταρχισμό του κοινού μετώπου Δεξιάς και της ακροδεξιάς.

Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά.

Είναι η πολιτική της αναδίπλωσης.

Της λογικής ότι πρέπει να περιμένουμε να περάσει η μπόρα.

Είναι μια αντίληψη που βλέπει την Αριστερά ως δύναμη διαμαρτυρίας και κριτικής.

Που έχει την πολυτέλεια του χρόνου για να ξεπεράσει πρώτα τις δικές της αδυναμίες και στη συνέχεια να μπορεί να διεκδικήσει τη ριζική αλλαγή της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων.

Δεν θέλω να αδικήσω μια άποψη με την οποία διαφωνώ.

Προφανώς έχει έλλογα επιχειρήματα.

Αλλά πιστεύω ότι υποτιμά δύο πράγματα: την κρισιμότητα της κατάστασης και τις δυνατότητες της εποχής.

Δεν είμαστε σε μια οποιαδήποτε ιστορική φάση.

Είμαστε αντιμέτωποι με μια παγκόσμια αλλαγή παραδείγματος που συμπυκνώνεται στην εκλογή Τραμπ και στην άνοδο του μετα-φασισμού στην εξουσία.

Το γκρίζο κύμα, αυτό που αναλύει ο Πέτρος Παπακωνσταντίνου στο βιβλίο του, έχει σαρωτικές διαστάσεις.

Όχι μόνο στο πεδίο των ταξικών σχέσεων και της έντασης της κοινωνικής ανισότητας.

Αλλά και στο πεδίο το ιδεολογικό.

Τα πυρηνικά στοιχεία του μετα-φασισμού μετατρέπονται σε κρατικές πολιτικές και την ίδια στιγμή διαποτίζουν τις κοινωνίες μας: το κοινωνικό κράτος είναι βαρίδι, τα δικαιώματα είναι πρόβλημα, η δημοκρατία είναι κατάλοιπο του παρελθόντος.

Ο κόσμος που θέλει η Μαύρη Διεθνής είναι ο κόσμος της εκμετάλλευσης, του πολέμου, του διχασμού, της μισαλλοδοξίας και του ρατσισμού.

Και αυτή είναι η δική της απάντηση στη δομική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού σήμερα.

Λιτότητα, εξατομίκευση, πειθάρχηση.

Σας καλώ να σκεφτείτε ο καθένας και η καθεμία πώς θα είναι η ζωή σας, πώς θα είναι οι χώροι που δρούμε συνδικαλιστικά και πολιτικά, πώς θα είναι ο ζωτικός χώρος μας αν στις επόμενες εκλογές το καθεστώς Μητσοτάκη και οι ενδεχόμενοι ακροδεξιοί σύμμαχοί του επιτύχουν μια θριαμβική νίκη.

Εύλογα θα με ρωτήσει κανείς αν όντως πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο.

Και θα σας απαντήσω ξεκάθαρα: ναι, το πιστεύω.

Πιστεύω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Πιστεύω ότι η Αριστερά μπορεί και πρέπει να είναι όχι μόνο το αντίβαρο, αλλά αυτή που θα έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων στις σημερινές ζοφερές συνθήκες.

Έχει ξεκινήσει μια ωραία συζήτηση γύρω από το παράδειγμα του Μαμντάνι.

Θεωρώ ότι το κύριο που πρέπει να κρατήσουμε από τη μεγάλη αυτή επιτυχία είναι η αυτοπεποίθηση που εκπέμπει.

Το κίνημα γύρω από την υποψηφιότητά του δεν είπε «είναι δύσκολα τα πράγματα», «ο Τραμπ είναι πανίσχυρος», «δεν μπορούμε να κάνουμε τη Νέα Υόρκη μια νησίδα σε ένα αρχιπέλαγος αυταρχισμού».

Είπε το αντίθετο: αποδεικνύουμε ότι εκεί που όλοι μιλάνε για αδιέξοδα, εμείς μιλάμε για δυνατότητες.

Τη δυνατότητα σήμερα, στην καρδιά του καπιταλισμού, στη μητρόπολη του κέρδους, να υπάρχει εφαρμοσμένη πολιτική που να δημιουργεί έναν νέο συσχετισμό ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και αυτών που εργάζονται για την παραγωγή του.

Και αυτό έγινε με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Με ένα πρόγραμμα άμεσων, χειροπιαστών, πολιτικών που δεν χάνονται στις περίτεχνες διατυπώσεις, αλλά βγάζουν νόημα και παράγουν κοινωνικές εκπροσωπήσεις.

Δεν θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο.

Δεν θα ικανοποιήσουμε όλους.

Θα εκπροσωπήσουμε πρώτα τους πολλούς.

Δεν θα σας πούμε πόσο αριστεροί είμαστε.

Θα σας δείξουμε ότι η Αριστερά αλλάζει τη ζωή μας.

Και για τη συζήτηση που μας αφορά, η περίπτωση Μαμντάνι έχει κάτι να μας πει:

Δεν επιμένουμε στο πόσο δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις σε ένα συντηρητικό, κεντρώο, χυλοειδές Δημοκρατικό Κόμμα.

Επιμένουμε στο ότι η κοινωνική και πολιτική πίεση από τα κάτω μπορεί να αλλάξει τα πράγματα μέσα από την ορμητική εισβολή των ριζοσπαστικών ιδεών σε αυτό που συμβατικά λέμε κεντρική πολιτική σκηνή.

Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες στη χώρα μας;

Αν δει κανείς την πραγματικότητα με τα μάτια του δημοσιογραφικού και πολιτικού μικρόκοσμου, όχι.

Έχουμε όντως μια εικόνα όπου ο χώρος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς είναι σε παρατεταμένη κρίση, κατακερματισμό και καθήλωση από ηγεσίες που είτε είναι άτολμες, είτε απλώς είναι συντηρητικές.

Αλλά το δικό μας βλέμμα δεν είναι ίδιο με εκείνων που αντιμετωπίζουν την πολιτική ως ένα παιχνίδι μεταξύ κουτσομπολιού και στατικών διαπιστώσεων.

Είναι στραμμένο στην κοινωνία.

Και αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι υπάρχουν τρεις κρίσιμες παράμετροι που δείχνουν τη δυνατότητα να υπάρξει αντίπαλο δέος στο καθεστώς της Δεξιάς.

Πρώτον: το εξαιρετικά έντονο αίσθημα δυσαρέσκειας για το καθεστώς Μητσοτάκη που μέχρι τώρα δεν έχει βρει θετική διέξοδο. Είναι σαφές ότι ο κόσμος της αποχής, η νεολαία, τα πιο δυναμικά τμήματα της κοινωνίας μας δεν υποτάσσονται στη λογική του «μικρότερου κακού». Θέλουν, αναζητούν, αναμένουν κάτι ποιοτικά διαφορετικό.

Δεύτερον: παρά την κρίση της Αριστεράς, σε επίπεδο ιδεολογικό και κοινωνικό οι αξίες της, οι ιστορικές και πολιτισμικές της αναφορές, παραμένουν ισχυρές στη χώρα μας. Η επιρροή των αριστερών ιδεών -το λέω σχηματικά- είναι μεγαλύτερη από την εκλογική επιρροή των κομμάτων της Αριστεράς.

Τρίτον: υπάρχει ένας νέος πολιτικός ριζοσπαστισμός. Ο κόσμος των κινημάτων και των πρωτοβουλιών. Ένα ρεύμα που δεν αναζητά απλώς έναν πολιτικό χώρο, αλλά διεκδικεί να τον δημιουργήσει και την ίδια στιγμή φαίνεται να ενδιαφέρεται για το εξής: τη δυνατότητα χειροπιαστών αλλαγών στο σήμερα. Αυτός είναι ο κόσμος που εμφανίζεται στις κάλπες, όταν νιώθει ότι εκεί παίζεται κάτι σημαντικό: όχι η διαμαρτυρία, αλλά η μεταβολή, η αλλαγή.

Και, νομίζω, εμείς πρέπει να στραφούμε δίχως άγχος και συμπλέγματα προς αυτές τις τρεις θετικές προϋποθέσεις και να πάρουμε πρωτοβουλίες συγκεκριμένες στην κατεύθυνση που υπαγορεύουν: την ήττα του καθεστώτος Μητσοτάκη και την ανάδειξη ενός νέου συνασπισμού, μετώπου, δυναμικής που θα αναλάβει την ευθύνη της ριζικής αλλαγής προς όφελος των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας μας.

Ναι, μιλάω για την αλλαγή της κυβέρνησης της χώρας.

Την ανατροπή της Δεξιάς.

Τη νίκη της Αριστεράς της ευθύνης και του ριζοσπαστικού ρεαλισμού.

Υπάρχει, σήμερα, ένας και μόνος τρόπος να γίνει αυτό.

Η Νέα Αριστερά να πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία της προοπτικής της αλλαγής.

Γιατί διαθέτουμε τρία συγκριτικά πλεονεκτήματα:

Ένα: εκφράζουμε την πιο συνεπή και μαχητική αριστερή αντιπολίτευση εντός του Κοινοβουλίου.

Δύο: διαθέτουμε ένα ισχυρό προγραμματικό πρόσημο που δεν επαναλαμβάνει τις γνωστές και αποτυχημένες συνταγές του «μέσου όρου».

Τρία: είμαστε η πολιτική δύναμη που μιλάει για ενότητα και εννοεί ενότητα: δίχως αποκλεισμούς. Αλλά με μια προϋπόθεση: την προγραμματική συμφωνία.

Είμαστε σε μια περίοδο γενικευμένης ρευστότητας που όλα είναι πιθανά.

Η ανασφάλεια από την απουσία σταθερών δεδομένων δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην επιστροφή σε κάποιες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αντίθετα, τώρα είναι η ώρα του αποφασιστικού βήματος.

Η Νέα Αριστερά να εργαστεί για την συγκρότηση ενός προοδευτικού μετώπου και ενός κοινού ψηφοδελτίου με όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον χώρο της Αριστεράς , της αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Όλες τις δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου διευκολύνει το καθεστώς Μητσοτάκη και είναι διατεθειμένες να συζητήσουν σοβαρά και με καλή θέληση την διαμόρφωση ενός μίνιμουμ προγράμματος.

Προγράμματος ικανού να ανακόψει την πορεία παρακμής της χώρας.

Προγράμματος ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων που μπορεί να εμπνεύσει ελπίδα σε αυτούς και αυτές που σήμερα δυσφορούν.

Και κυρίως προγράμματος και τρόπου άσκησης πολιτικής που στηρίζεται στη συμμετοχή των πιο ζωντανών, ανήσυχων και δυναμικών ρευμάτων της ελληνικής κοινωνίας.

Δεν λέω ότι είναι εύκολο.

Αλλά ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μας αναλογεί τίποτα λιγότερο.

Δεν μας αναλογεί ο κυνικός κυβερνητισμός των «κεντρώων λύσεων» και του κοινωνικού συντηρητισμού.

Όχι μόνο γιατί διαφωνούμε, αλλά γιατί ξέρουμε ότι το μόνο που εγγυάται είναι την απογοήτευση και τη δυσπιστία.

Δεν μας αναλογεί η απομόνωση, ο βολικός αναχωρητισμός και ο ναρκισσισμός των μικρών διαφορών.

Όχι μόνο γιατί η δική μας Αριστερά δεν ήταν ποτέ αυτή, αλλά γιατί ξέρουμε ότι σήμερα η κοινωνία αδιαφορεί για όλα αυτά.

Θέλουμε να είμαστε το ριζοσπαστικό, προχωρημένο, δυναμικό ρεύμα της Αριστεράς που όχι μόνο θα συνομιλήσει ισότιμα, αλλά θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη συζήτηση και τη διαμόρφωση θέσεων για αυτό που μας νοιάζει: το παρόν και το μέλλον αυτής της χώρας, για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, για το παρόν και το μέλλον των καταπιεσμένων, των αόρατων, των επισφαλώς εργαζόμενων, των νέων ανθρώπων, των ανθρώπων της δουλειάς.

Και ναι, μπορούμε να το κάνουμε.

Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι μόνο εμείς μπορούμε να είμαστε ο καταλύτης.

Γιατί έχουμε το υλικό που χρειάζεται: τις θέσεις μας και τους ανθρώπους μας.

Να το πω με μια φράση:

Έχουμε μια υποχρέωση, συντρόφισσες και σύντροφοι: να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι.

Και για να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι πρέπει να μπούμε στη μεγάλη συζήτηση.

Αν δεν μπούμε τώρα στη μεγάλη συζήτηση, πολύ φοβάμαι ότι ούτε να συνδιαμορφώσουμε τις συνθήκες θα μπορέσουμε ούτε να παλέψουμε για την αλλαγή στις ζωές μας.

Και οι άνθρωποι που έχουν εναποθέσει ελπίδες σ’ εμάς όταν θα δουν ότι δεν εκπροσωπούνται στην ευρύτερη προσπάθεια θα απογοητευτούν και θα μας γυρίσουν την πλάτη.

Και όχι. Το να μπούμε στη μεγάλη συζήτηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εγκαταλείπουμε ή αποδυναμώνουμε το κόμμα μας.

Υποστηρίζω το εντελώς αντίθετο. Και υπηρετώ το εντελώς αντίθετο.

Το κόμμα μας δυναμώνει όσο κινείται στο ρεύμα των καιρών και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το κόμμα μας δυναμώνει όταν διεκδικεί ρόλο, θέτει κανόνες και επιβάλλει θέσεις και απόψεις στο συλλογικό γίγνεσθαι, όταν διαβάζει τις εξελίξεις και είναι έτοιμο να τις συνδιαμορφώσει.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Δεν ψάχνουμε το ιδανικό.

Δεν περιοριζόμαστε στο εφικτό.

Φτιάχνουμε, με τη δράση μας, το παράδειγμα που θέλουμε.

Μπορούμε να βάλουμε τους όρους μας, τους όρους της Αριστεράς και να τραβήξουμε κι άλλους στις δικές μας θέσεις;

Μπορούμε να γίνουμε ο καταλύτης για τη διαμόρφωση ενός ριζοσπαστικού προγράμματος που θα ακουμπάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και θα δίνει ελπίδα και προοπτική για το αύριο;

Ναι, συντρόφισσες και σύντροφοι.

Μπορούμε.

Σκεφτείτε.

Σκεφτείτε να τα καταφέρουμε.

Σκεφτείτε τη χαρά που θα νοιώσει η ελληνική κοινωνία αν εμφανιστεί ένας ισχυρός πόλος συνεργασίας Αριστερών, ριζοσπαστικών και προοδευτικών δυνάμεων, απέναντι στη Δεξιά.

Και κυρίως σκεφτείτε, τι μπορούμε να κάνουμε την επόμενη μέρα.

Τη μέρα που θα υπογράψουμε ότι ανοίγει η πλατεία του Άγνωστου Στρατιώτη στο λαό.

Τη μέρα που θα θεσπίσουμε την 8ωρη εργασία, την καθολική εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, την επέκταση των εργατικών δικαιωμάτων.

Τη μέρα που θα καταργήσουμε τη Golden Visa, θα βάλουμε φραγμό στην κερδοσκοπία των ενοικίων, θα εξαγγείλουμε προγράμματα συνεταιριστικής κατοικίας.

Τη μέρα που θα επιβάλουμε πλαφόν στα είδη πρώτης ανάγκης, θα μειώσουμε τον ΦΠΑ, θα τιμωρήσουμε τα καρτέλ.

Τη μέρα που θα αποδώσουμε ιθαγένεια στους μετανάστες, που θα καταργήσουμε τους νόμους Φλωρίδη, που θα ξεκινήσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη.

Τη μέρα που θα εγκαινιάζουμε νοσοκομεία και σχολεία, που θα ανακοινώνουμε μέτρα για τους εργαζόμενους φοιτητές, που θα ανοίγουμε νέες θεματικές ισότητας που μέχρι τώρα θεωρούνται ταμπού.

Τη μέρα που θα απελευθερώσουμε τις ενεργειακές κοινότητες, που θα καταργήσουμε την καύση απορριμμάτων, που θα νομοθετήσουμε για ελεύθερες παραλίες για όλες και όλους.

Τη μέρα που θα ακυρώσουμε τις εξορύξεις και τους υπέρογκους εξοπλισμούς, που θα αναγνωρίσουμε δίχως αστερίσκους την Παλαιστίνη, που θα ψηφίσουμε κυρώσεις στο κράτος του Ισραήλ.

Αυτό είναι το δικό μας πρόγραμμα.

Θα τα καταφέρουμε;

Δεν θα το μάθουμε, αν δεν δοκιμάσουμε.

Θα τα καταφέρουμε όλα;

Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Έχουμε κάτι να φοβηθούμε;

Όχι. Το μόνο που έχουμε να φοβηθούμε είναι ο φόβος.

Και εγώ σήμερα σας καλώ να αποτινάξουμε το φόβο.

Το φόβο ότι η πολιτική είναι συμβιβασμός.

Το φόβο ότι είμαστε μικρή δύναμη.

Το φόβο ότι έχουμε χάσει.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Όπως ξέρετε στο Πολιτικό Γραφείο το τελευταίο διάστημα, και στις Κεντρικές Επιτροπές, έχουν κατατεθεί αποκλίνουσες απόψεις.

Σπεύδω να πω το εξής: είμαι περήφανος που έχουμε ένα κόμμα που είναι δημοκρατικό.

Η δημοκρατία όμως, η δημοκρατία μεταξύ ομοϊδεατών, απαιτεί ειλικρίνεια.

Αν στο σχέδιο που παρουσίασα, που θεωρώ ότι εκφράζει τη λογική του ιδρυτικού μας συνεδρίου, υπάρχει αντιπαραθετικό σχέδιο, τότε είναι η ώρα να λάβουμε μια απόφαση.

Η παράλυση της αφηρημένης συζήτησης, οι διαρκείς συμβιβασμοί που όμως στην πράξη αποδεικνύονται μη παραγωγικοί, η διαρκής συζήτηση «με ποιον θα πάμε» αντί για το «τι θα κάνουμε», διαλύουν τον οργανωτικό ιστό του κόμματος και μειώνουν την όποια δυνατότητά μας να πρωταγωνιστήσουμε στο ρευστό τοπίο του σήμερα.

Παρά την κοπιώδη δουλειά πολλών συντρόφων και συντροφισσών μας. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, στα κινήματα, σε κοινωνικές πρωτοβουλίες.

Σήμερα, καλούμαστε να αποφασίσουμε τον οδικό χάρτη για το επόμενο διάστημα.

Δεν μπορεί να είναι μία ακόμη συζήτηση ανάμεσα σε άλλες.

Εμπεριέχει την αποσαφήνιση των μεταξύ μας σχέσεων.

Σας μίλησα με απόλυτη ειλικρίνεια.

Καλώ όλους και όλες να κάνουν το ίδιο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Δεν ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε και πού πηγαίνουμε.

Δεν διαγράφουμε το παρελθόν μας για να σχεδιάσουμε το μέλλον μας.

Το 2015 καταφέραμε να γίνει η αριστερά κυβέρνηση.

Μέσα στις χειρότερες συνθήκες, με όλο το κατεστημένο – εθνικό και ευρωπαϊκό – απέναντί μας, πήραμε την ευθύνη να παλέψουμε να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια.

Και μέσα από τους συμβιβασμούς μας, τις ματαιώσεις μας, τα λάθη μας, τα καταφέραμε.

Καταφέραμε να σταματήσουμε την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση, να εξασφαλίσουμε περίθαλψη για τους ανασφάλιστους, να καταργήσουμε τον υποκατώτατο μισθό, να ενισχύσουμε τους νέους επιστήμονες και πολλά ακόμα.

Και βεβαίως να σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία και να ρυθμίσουμε το δημόσιο χρέος.

Να φέρουμε την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών.

Αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή είναι η κληρονομιά μας και δεν την απεμπολούμε.

Έχουμε κάνει την κριτική μας, έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας, έχουμε μιλήσει για την περίοδο της αντιπολίτευσης, έχουμε αναλύσει τους λόγους μας οδήγησαν στις μετέπειτα εκλογικές ήττες και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.

Και το κάναμε και στην πράξη.

Δείτε τη στάση μας στο Παλαιστινιακό. Γίναμε η φωνή της Παλαιστίνης μέσα στη Βουλή. Αυτό αξίζει περισσότερο από έναν τόνο ρητορικής αυτοκριτικής.

Φτιάξαμε τη Νέα Αριστερά μέσα από την ανάγκη να διαφυλάξουμε το πολιτικό κεφάλαιο της Αριστεράς και την αξιοπρέπειά μας.

Και μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή για την ανάγκη συνεργασιών, αναγνωρίζοντας τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής μας.

Αν συμφωνούμε σε αυτά, να δουλέψουμε πάνω στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης.

Εφόσον όμως υπάρχει ριζική διαφωνία, οφείλουμε να οργανώσουμε τον πολιτικό διάλογο στις τάξεις του κόμματός μας και στο κοινωνικό δυναμικό που μας περιβάλλει και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία που να εμπλέκει όλα -ανεξαιρέτως- τα μέλη του κόμματος στη λήψη της απόφασης.

Έτσι θα ενεργοποιήσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες μας που έχουν αδρανοποιηθεί.

Έτσι θα χαράξουμε τη στρατηγική μας.

Συλλογικά, συντροφικά, δημοκρατικά».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»
ΥΠΠΟ 08.11.25

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού στους εργαζόμενους – «Θα τους ελέγχουν στα social media;»

Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά μετά την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων - Τι αναφέρεται στην οδηγία του υπουργείου Πολιτισμού

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή
Πολιτική αντιπαράθεση 08.11.25

Αντιπολιτευτικές βολές για το μακελειό στα Βορίζια – Κατηγορίες για διγλωσσία σχετικά με την οπλοκατοχή

Πέτρος Παππάς από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Γιώργος Καραμέρος από τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησαν την κυβέρνηση για τη διαχείριση του μακελειού στα Βορίζια - Τι απάντησε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης

Σύνταξη
Κικίλιας: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Δεν υπάρχουν άβατα
Απαιτείται συναίνεση 08.11.25

Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα για την οπλοκατοχή, λέει ο Βασίλης Κικίλιας - «Δεν υπάρχουν άβατα»

«Απαιτείται διακομματική συναίνεση» για το ζήτημα του αφοπλισμού υπογράμμισε ο Βασίλης Κικίλιας - Τι είπε για τις ενεργειακές συμφωνίες και τα ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»
Ένοπλες Δυνάμεις 08.11.25

Ευχές Μητσοτάκη και Δένδια για τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας – «Δύναμη στήριξης της ελληνικής κοινωνίας»

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκαν στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας για τη γιορτή του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Σύνταξη
Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Τανγκό για πολλούς υπουργούς και υφυπουργούς στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιός έδειξε τις ευθύνες τους

Την αθωότητά τους διατυμπάνισαν στην εξεταστική της Βουλής οι κ.κ. Αυγενάκης και Βορίδης. Η κατάθεση του κ. Γεωργαντά όμως έδωσε άλλη διάσταση στις πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για το ρόλο της Neuropublic. Έρχονται οι καταθέσεις Σκέρτσου-Μυλωνάκη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ
Ομιλία στην Ορεστιάδα 07.11.25

Ανδρουλάκης: Οι αγρότες απαιτούν έναν κανονικό ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν κανονικό ΕΛΓΑ και όχι τα κλεφτομάγαζα της ΝΔ

«Δεν έχει τίποτα να περιμένει ο πολίτης από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας», επισήμανε από την Ορεστιάδα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
Σαφείς βολές 07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
Ελλάδα 07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
OT FORUM 07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»
Νέα αρχή; 08.11.25

Μις Υφήλιος: Πώς η Μις Μεξικό έδωσε φωνή στην ομορφιά – «Σύμβολο θάρρους απέναντι στο χυδαίο»

Τα καλλιστεία Μις Υφήλιος επισκιάστηκαν από ένα πρωτοφανές δράμα δημόσιου εκφοβισμού, το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση του διευθυντή Ναβάτ Ιτσαραγσίλ και ανέδειξε τη Φατίμα Μπος σε νέο σύμβολο γυναικείας αλληλεγγύης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό
Η ανθρωπιά ενώνει 08.11.25

Ουγγαρία: 21χρονος Έλληνας βραβεύτηκε με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» – Είχε σώσει πατέρα και κόρη από πνιγμό

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης, kite surfer, είχε σώσει το καλοκαίρι στην Επανομή ένα κορίτσι και τον πατέρα του, που παρασύρθηκαν από τα κύματα. «Έκανα αυτό που υπαγορεύεται από την ανθρώπινη υπόσταση», είπε.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη
Πρόωρος χειμώνας 08.11.25

Οι ΗΠΑ αντιμέτωπες με ιστορική παγωνιά – Πολικό κύμα ψύχους έως την Τετάρτη

Πολικό κύμα ψύχους θα σαρώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό το Σαββατοκύριακο και για πέντε ημέρες. Θα πέσουν τα πρώτα χιόνια, ενώ το κρύο θα φτάσει ακόμη και έως τη Φλόριντα.

Σύνταξη
Βορίζια: Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα – Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα
Βορίζια 08.11.25

Μέλος της οικογένειας Καργάκη έβαλε τη βόμβα - Ποιος την κατασκεύασε, πού οδηγείται η αστυνομική έρευνα

Η αστυνομία φαίνεται να έχει φτάσει στα ίχνη του βομβιστή και του κατασκευαστή της βόμβας - Μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού οργανώθηκε η βομβιστική επίθεση

Σύνταξη
Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε
Πολιτική Γραμματεία 08.11.25

Λάβρος Σαμαράς κατά Μητσοτάκη: Μετέτρεψε τη ΝΔ σε μπλε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ – Διέγραψε εμένα άρον – άρον, για «Φεράρι» και «Φραπέ» το σκέφτηκε

Με γλώσσα σκληρή και χωρίς περιστροφές ο Αντώνης Σαμαράς εξαπολύει δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η διαφορά μου είναι πολιτική και αξιακή, τονίζει. «Ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει την δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε την ιστορία και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε υβρίδιο Σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα». «Δεν έφυγα για να επιστρέψω. Με διέγραψε», λέει, πετώντας νέα καρφιά

Σύνταξη
Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)
Μπάσκετ 08.11.25

Η όμορφη κίνηση του Σλούκα προκειμένου νεαρός παίκτης του Περιστεριού να σκοράρει (vid)

Ο Κώστας Σλούκας έκανε εσκεμμένα φάουλ στον 18χρονο Δημήτρη Παπαγεωργίου προκειμένου ο νεαρός καλαθοσφαιριστής να σημειώσει τους πρώτους του πόντους με το Περιστέρι.

Σύνταξη
42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου
Μοναδικές στιγμές 08.11.25

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Χιλιάδες δρομείς στα 5χλμ – Νικήτρια με ρεκόρ η Αναστασάκη, πρωτιά και ο Γεωργίου

Οι αγώνες ξεκίνησαν από τη Λεωφόρο Αμαλίας και τερμάτισαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τη συμμετοχή χιλιάδων δρομέων όλων των ηλικιών

Σύνταξη
Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο
Αθλητισμός & Σπορ 08.11.25

Μαραθώνιος Αθήνας: Ποια είναι τα φαβορί για μία θέση στο βάθρο

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα αναδείξει τους νέους Πανελληνιονίκες προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον και ένταση στη μεγάλη αυτή γιορτή.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media
Φαύλος κύκλος 08.11.25

Η πόλωση αμερικανικού τύπου εξαπλώνεται στον κόσμο – Ο ρόλος των social media

Έρευνες δείχνουν ότι αλγόριθμοι social media και η θεματολογία πολλών ΜΜΕ έχουν κάτι κοινό. Επιλέγουν, στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής, να ενισχύουν τη διχόνοια με θέματα «πολιτιστικού πολέμου»

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro
Τεχνητή νοημοσύνη 08.11.25

Το ΕΚΠΑ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές του στο πρόγραμμα Google AI Pro

«Στόχος της δράσης είναι η χρήση των παραπάνω από τους εγγεγραμμένους φοιτητές του Πανεπιστημίου, χρησιμοποιώντας στις σπουδές τους κορυφαία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης», σημειώνεται από το ΕΚΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε για την 11η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ

LIVE: Σάντερλαντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Σάντερλαντ – Άρσεναλ για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Διαιτητής Γ’ Εθνικής κατάγγειλε απειλές πριν από αγώνα – ΕΠΟ: «Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ξεπέρασαν κάθε όριο στη Γ’ Εθνική καθώς ο Μεσσήνιος διαιτητής Αλέξανδρος Τσαμούρης κατάγγειλε στην αστυνομία απειλητικό τηλεφώνημα. Δήλωσε κώλυμα και αντικαταστάθηκε από το ματς Πύργος-Ζάκυνθος

Βάιος Μπαλάφας
Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Παναιτωλικός-ΑΕΛ 3-0: Ανάσα για τους γηπεδούχους, «καμπανάκια» για τους Θεσσαλούς

Ηταν ανώτερος και το έδειξε ο Παναιτωλικός, ο οποίος νίκησε άνετα 3-0 την ΑΕΛ, πετυχαίνοντας δυο γκολ με πέναλτι. Οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 9η θέση και οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να ζορίζονται

Σύνταξη
Τραμπ: Προτείνει την απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές
Εν μέσω shutdown 08.11.25

Ο Τραμπ προτείνει την... απευθείας αποστολή χρημάτων στους δικαιούχους, παρακάμπτοντας τις ασφαλιστικές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι στόχος είναι να μπορούν οι Αμερικανοί να αγοράσουν μόνοι τους μια «καλύτερη ασφαλιστική κάλυψη υγείας» και να τους περισσεύουν χρήματα

Σύνταξη
Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»
Μήλο και μηλιά 08.11.25

Μίρα Ναΐρ: Πώς η σπουδαία κινηματογραφίστρια σμίλεψε τον γιο της Ζοράν Μαμντάνι – «Το οξυγόνο μου, το καύσιμο μου»

Καθώς ο Ζοράν Μαμντάνι γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη, όλοι συμφωνούν σε ένα. Η μητέρα του Μίρα Ναΐρ και οι ταινίες της είναι γεμάτες από τις αξίες που ο απόγονος της έφερε με κρότο στην πολιτική σκηνή της καπιταλιστικής υπερδύναμης των ΗΠΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
