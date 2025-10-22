Χαρίτσης: Επικίνδυνη θεσμική εκτροπή οι αντιδημοκρατικές επιλογές Μητσοτάκη

Ξεκάθαρη εκδήλωση αντιδημοκρατικών λογικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτήρισε την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρίτσης, η επιλογή να χρησιμοποιηθεί η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι για να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση δείχνει εκδικητική διάθεση απέναντι στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

«Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς κοινωνική διαμαρτυρία», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, στο TRT TV, επισημαίνοντας ότι «θεσμικές εκτροπές για την επίλυση εσωκομματικών προβλημάτων είναι απαράδεκτες και θέτουν σε κίνδυνο τη θεσμική ομαλότητα».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ανέφερε «την ακραία επιβάρυνση της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας από την ακρίβεια και την πολιτική της κυβέρνησης που τροφοδοτεί την κοινωνική ανισότητα», όπως είπε. «Η κρίση αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία και να πλουτίζουν ιδιωτικά συμφέροντα, ενώ τα δύο τρίτα των πολιτών ζουν στο περιθώριο», τόνισε.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας»

Ακολούθως επισήμανε επίσης τη σημασία της συνεργασίας των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. «Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα κοινωνικής σωτηρίας σε δέκα αιχμές»;, ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Αριστερά πιστεύει στην ευρύτερη δυνατή συνεργασία από τη ριζοσπαστική αριστερά έως τη σοσιαλδημοκρατία, ώστε να σταματήσει η ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουμε.

Καταληκτικά, ο κ. Χαρίτσης τόνισε πως «μόνο μέσω σοβαρής συνεργασίας και ενός προγράμματος που θα δείξει ότι μπορούν να αλλάξουν οι συσχετισμοί, η κοινωνία θα ανακτήσει την ελπίδα της και η παντοδυναμία του κ. Μητσοτάκη θα τελειώσει».