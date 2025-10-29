Πυρά στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, από την Πάτρα όπου πραγματοποιεί περιοδεία σήμερα Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης σε on camera δηλώσεις, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει εξαπολύσει επίθεση στη δημόσια εκπαίδευση, έχει διαλύσει τη δημόσια υγεία, έχει επιτείνει την κρίση της ακρίβειας και έχει συρρικνώσει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων και έχει θέσει τη χώρα μας παρία στις διεθνείς εξελίξεις, σε ένα πάρα πολύ ανησυχητικό γεωπολιτικό περιβάλλον».

«Η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη»

Συνέχισε λέγοντας πως «και ποια είναι η απάντησή της σε όλα αυτά; Επενδύει στην πατριδοκαπηλία και στον εθνικισμό. Ε, δεν θα της περάσει. Η Αριστερά και η Νέα Αριστερά θα δώσουν τη μάχη έτσι ώστε να στηρίξουν τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς συμπλήρωσε πως «για το κοινωνικό κράτος που αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες το 2025, για μια οικονομία συμπεριληπτική και δίκαιη, που θα στηρίζει το εισόδημα των εργαζομένων, για μία χώρα η οποία θα παίζει τον ρόλο του ειρηνοποιού και τον ρόλο και τον παράγοντα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή μας». Τέλος, ο κ. Χαρίτσης ανέφερε πως «αυτό αξίζει στην ελληνική κοινωνία και γι’ αυτό θα παλέψουμε».

