Χαρίτσης: Δακρυγόνα σε παιδιά δημοτικού; Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα, όχι στις δημοκρατίες

Την καταγγελλόμενη επίθεση της αστυνομίας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές δημοτικού που διαμαρτύρονταν χθες έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο κέντρο της Αθήνας, κατήγγειλε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης, λίγο πριν την επίκαιρη ερώτησή του με θέμα «Καταργείται η σιδηροδρομική γραμμή στην Πελοπόννησο;».

«Νιώθω την ανάγκη και έχει τη σημασία του, από το βήμα του ελληνικού κοινοβουλίου, να καταδικάσω αυτά τα αδιανόητα που είδαμε χθες από τα ΜΑΤ του κ. Χρυσοχοΐδη», τόνισε ο κ. Χαρίτσης, περιγράφοντας σκηνές με χημικά να πέφτουν ακόμη και σε μαθητές δημοτικού, σε γονείς και σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούσαν «να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία, να μη συγχωνεύονται τμήματα, να μην αυξάνονται οι μαθητές ανά τάξη, να μην πετιούνται τα παιδιά έξω από το ολοήμερο σχολείο».

«Δυστυχώς», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «η εντολή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ήταν να χτυπηθούν με χημικά και δακρυγόνα άνθρωποι που διαμαρτύρονταν, ακόμη και μικρά παιδιά. Αυτή είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη που δεν αντιστοιχεί σε μια δημοκρατία, αλλά παραπέμπει σε άλλα καθεστώτα».

Όσα ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης:

Τι κατήγγειλαν οι εκπαιδευτικοί

Σημειώνεται ότι, ένταση μεταξύ διαδηλωτών και ΕΛ.ΑΣ. επικράτησε έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, επί της οδού Χίου στο Μεταξουργείο, το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Όλα ξεκίνησαν όταν, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν συνδικαλιστές, η αστυνομία προχώρησε σε απρόκλητη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης απέναντι σε δεκάδες γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς που διαμαρτύρονταν για τις συνενώσεις σχολικών τμημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

«Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας είναι η μεγαλύτερη -μακράν της δεύτερης- πρωτοβάθμια της χώρας. Σε αυτήν υπάρχουν 689 κενά εκπαιδευτικών, μεταξύ των οποίων τα 160 αφορούν νηπιαγωγούς γενικής εκπαίδευσης. Σε αυτό το σκηνικό προχωρούν σε συμπτύξεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία, δεκατρείς συγκεκριμένα, με σκοπό να εξοικονομήσουν αντίστοιχους δασκάλους», εξηγεί στο in ο πρόεδρος του Α’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αθηνών Δημήτρης Μαριόλης, για τους λόγους της κινητοποίησης των επτά συλλόγων έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης.

Όσον αφορά την καταγγελλόμενη απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων, επισημαίνει πως κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης υπήρχαν διμοιρίες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ. «Ήταν μεγάλη η σημερινή συγκέντρωση, σχεδόν 400 ατόμων, με πολλούς γονείς και παιδιά. Αντιπροσωπεία ζητούσε να μπει εντός του κτιρίου και η αστυνομία πέταξε πολλές κρότου λάμψης, πολλά δακρυγόνα που κατέληξαν στους συγκεντρωμένους. Ως αποτέλεσμα, γνωρίζω, ότι σε κάποια παιδιά χρειάστηκε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες».