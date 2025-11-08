Γιατί όσο μεγαλώνουμε τόσο λιγότερο μιλάμε στο τηλέφωνο;

Καθώς μεγαλώνουμε, η αντίληψή μας για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις εξελίσσεται, με αποτέλεσμα να αλλάζει και ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους γύρω μας. Ένα από τα πιο συνηθισμένα φαινόμενα στη σύγχρονη εποχή είναι ότι πολλοί από εμάς αρχίζουμε να αποφεύγουμε να μιλάμε πολύ στο τηλέφωνο, ειδικά όταν δεν είναι ανάγκη. Αλλά τι μπορεί να υποδηλώνει αυτή η τάση για την ψυχική και συναισθηματική μας κατάσταση; Τι βρίσκεται πραγματικά πίσω από αυτή τη συμπεριφορά;

Προτιμάτε την επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο

Η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο είναι κάτι που συνήθως εκτιμούμε περισσότερο με την πάροδο των χρόνων. Όσο μεγαλώνουμε, οι αμοιβαίες και ουσιαστικές συνομιλίες προσφέρουν μεγαλύτερη ικανοποίηση και οι προσωπικές στιγμές με φίλους και οικογένεια γίνονται πιο πολύτιμες.

Θέτουμε σαφή όρια στην επικοινωνία μας με τους άλλους

Όταν μεγαλώνουμε, μαθαίνουμε να βάζουμε όρια στις διάφορες πτυχές της ζωής μας, και το τηλέφωνο δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Public Health, η θέσπιση ορίων μπορεί να είναι το κλειδί για την επίτευξη ισορροπίας στον τρόπο που επικοινωνούμε σήμερα και στη σχέση μας με το κινητό μας. Ένας λόγος που αποφεύγουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις είναι ότι δεν θέλουμε να είμαστε συνεχώς διαθέσιμοι. Η επίγνωση του χρόνου μας και η ανάγκη για προσωπικό χώρο είναι σημαντικά στοιχεία για την ψυχική μας ευημερία.

Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος

Έχοντας γεμάτη ζωή, με δουλειές, οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες καθημερινές ανάγκες, δεν υπάρχει πάντα χρόνος για μια τηλεφωνική επικοινωνία. Και ακόμα κι αν η κλήση προέρχεται από κάποιον αγαπημένο μας, ίσως προτιμήσουμε να διαχειριστούμε τον χρόνο μας με διαφορετικό τρόπο, χωρίς ξαφνικές διακοπές στην καθημερινότητά μας.

Η ανάγκη για να ευχαριστήσουμε τους άλλους μειώνεται

Τα πρώτα χρόνια της ζωής μας συχνά καθορίζονται από την ανάγκη να ευχαριστούμε τους άλλους και να μην τους απογοητεύουμε. Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, αναγνωρίζουμε ότι η φροντίδα των δικών μας αναγκών είναι εξίσου σημαντική. Επομένως, αν δεν μας αρέσει να σηκώνουμε το τηλέφωνο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι επιλέγουμε να βάζουμε τον εαυτό μας και τις προτεραιότητές μας πρώτα.

Η ζωή είναι ήδη πολύ γεμάτη

Με τον καιρό, οι περισσότερες από εμάς έχουμε αναπτύξει γεμάτες ζωές με πολλές υποχρεώσεις. Οι τηλεφωνικές κλήσεις, ακόμη και από αγαπημένα πρόσωπα, μπορεί να μοιάζουν με επιπλέον βάρος. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε με τους άλλους, αλλά απλά δεν έχουμε πάντα τον χρόνο για αυτό.

Αναγνωρίζουμε τι σημαίνει καλή κοινωνικοποίηση

Η κοινωνικοποίηση αλλάζει με τα χρόνια. Οι μεγαλύτεροι τείνουν να είναι πιο επιλεκτικοί στις σχέσεις τους, δίνοντας προτεραιότητα στους ανθρώπους που πραγματικά τους ενδιαφέρουν και τους κάνουν καλό. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι αποφεύγουμε την τηλεφωνική επικοινωνία με άτομα που δεν είναι κοντά μας ή με τους οποίους δεν έχουμε στενές σχέσεις.

Το τηλεφωνικό άγχος είναι πραγματικότητα

Η ηλικία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες μας για ηρεμία και ανανέωση. Η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, και ειδικά όταν είναι απρόβλεπτη, μπορεί να προκαλέσει άγχος. Αυτό συμβαίνει συχνά σε άτομα με πιο αγχώδη χαρακτήρα ή σε εκείνους που προτιμούν να προετοιμάζονται πριν από κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι ξαφνικές τηλεφωνικές κλήσεις μπορούν να ανατρέψουν την ηρεμία μας, γι’ αυτό και πολλές φορές τις αποφεύγουμε.

Όπως αναφέρεται σε μια μελέτη του Journal of Medical Systems, η υπερβολική χρήση του smartphone συνδέεται με αυξημένα επίπεδα άγχους, στρες και κατάθλιψης, με αρκετούς ανθρώπους να χρειάζονται χρόνο για να προετοιμαστούν πριν επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

Μας κουράζει το small talk

Το small talk είναι συχνά μια αναγκαία, αλλά κουραστική πτυχή των τηλεφωνικών συζητήσεων. Όσοι είναι πιο εσωστρεφείς τείνουν να βαριούνται ή να εξαντλούνται από τις επιφανειακές συζητήσεις, προτιμώντας πιο ουσιαστικές και βαθιές επικοινωνίες.

* Πηγή: Vita