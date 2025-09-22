Έξι τρόποι για να βάλουμε όρια στη χρήση του smartphone

Πόσο κακό μπορεί να μας κάνει η υπερβολική χρήση της οθόνης; Είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη διάθεση, τη μνήμη και τη συνολική υγεία μας και οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ήρθε η ώρα να μπουν κάποια όρια, δεν νομίζετε;

Όλοι το έχουμε ζήσει. Είναι το τέλος μιας κουραστικής ημέρας και είμαστε εξαντλημένοι. Καθόμαστε στον καναπέ για να χαζέψουμε λίγο στο τηλέφωνό μας πριν πάμε για ύπνο. Το πρόβλημα είναι ότι η συνήθεια αυτή κάποιες φορές διαρκεί περισσότερο από ό,τι σκοπεύατε. Έτσι δεν είναι;

Μια σύντομη 10λεπτη περιήγηση στο Instagram ξαφνικά μετατρέπεται σε δίωρη ενασχόληση χωρίς τέλος. Νιώθετε απογοήτευση με τον εαυτό σας, γνωρίζοντας ότι η συνήθεια αυτή σάς έχει στερήσει πολύτιμο χρόνο ύπνου, καθιστώντας το ξεκίνημα της επόμενης ημέρας πολύ πιο δύσκολο.

Κοιτάμε το κινητό κάθε 5 λέπτα;

Αν αυτό σας φαίνεται οικείο, να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ο μέσος Αμερικανός ελέγχει το τηλέφωνό του 205 φορές την ημέρα, δηλαδή σχεδόν μία φορά κάθε πέντε λεπτά, ενώ είναι ξύπνιος. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, πάνω από το 43% των Αμερικανών νιώθει εξαρτημένο από το κινητό τηλέφωνό του και πάνω από το 80% το ελέγχει, μέσα στα πρώτα 10 λεπτά αφύπνισης.

Αυτά τα ανησυχητικά στοιχεία δείχνουν ότι ξοδεύουμε υπερβολικό χρόνο στα smartphones, χωρίς να σκεφτόμαστε τις συνέπειες για την υγεία μας. Οι μελετητές τονίζουν ότι η υπερβολική χρήση συνδέεται με ψυχικές και σωματικές δυσκολίες, όπως επιδείνωση κατάθλιψης, άγχους και γενικής ευεξίας.

Σύμφωνα με έρευνα στο Journal of Education and Health Promotion, σωματικά προβλήματα που προκαλούνται περιλαμβάνουν καταπόνηση ματιών και πόνους σε λαιμό, ώμους και πλάτη. Επιπλέον, μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η υπερβολική χρήση της οθόνης σχετίζεται με διαταραχές ύπνου και αυξημένο κίνδυνο πρώιμης άνοιας στην ενήλικη ζωή.

Το τρέξιμο στο κοντινό πάρκο, η θέα και οι ήχοι των κυμάτων, μαζί με τη θαλασσινή αύρα, η επαφή με τη φύση, ίσως μπορούν να δημιουργήσουν ένα ήρεμο περιβάλλον. Η ηρεμία αυτή όμως συνήθως αντικαθίσταται αμέσως από ένταση, καθώς συχνά τη διακόπτουμε, για να διαβάσουμε ειδοποιήσεις.

Το να επισημάνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε εντελώς το smartphone και να επιστρέψουμε στην εποχή της πέτρας. Το τηλέφωνο εξυπηρετεί σημαντικές λειτουργίες, όπως η πρόσβαση σε πληροφορίες και η επικοινωνία. Στόχος είναι να θέσουμε υγιή όρια στη χρήση του για να μειώσουμε, όσο γίνεται, τις αρνητικές του συνέπειες στην υγεία μας.

6 συμβουλές για υγιή όρια στη χρήση του smartphone

1.Μην το έχετε συνεχώς μαζί σας

Συχνά φτάνουμε στο τηλέφωνο από συνήθεια. Η σίγαση δεν αρκεί. Αν το κινητό είναι πάνω σας, θα δελεαστείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ιδανικά, αφήστε το σε άλλο δωμάτιο. Αυτό αφαιρεί το οπτικό ερέθισμα που σας ωθεί να το πιάσετε.

2.Παρακολουθήστε τη χρήση του smartphone

Είναι δύσκολο να κάνετε πρόοδο χωρίς δεδομένα. Ελέγξτε πόσο χρόνο ξοδεύετε στο τηλέφωνο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο για αλλαγή.

3.Θέστε χρονικά όρια

Ορίστε συγκεκριμένα διαστήματα μέσα στην ημέρα για ενασχόληση με κοινωνικά δίκτυα ή με ειδοποιήσεις.

4.Εξασκήστε την ενσυνειδητότητα

Σκεφτείτε γιατί θέλετε να χρησιμοποιήσετε το smartphone. Πριν το πιάσετε, μπορείτε να κάνετε ένα διάλειμμα, να παρατηρήσετε τα συναισθήματά σας και να εξετάσετε υγιέστερες εναλλακτικές, όπως το περπάτημα, το τηλεφώνημα σε έναν φίλο ή το γράψιμο στο ημερολόγιό σας.

5.Μπορείτε να κάνετε το smartphone λιγότερο ελκυστικό

Η έλξη μπορεί να προέρχεται και από τα έντονα χρώματα της οθόνης, όπως αναφέρουν έρευνες. Αλλάζοντά το σε ασπρόμαυρη λειτουργία, η χρήση ίσως γίνεται λιγότερο δελεαστική.

6.Σκεφτείτε τους αγαπημένους σας

Τα τηλέφωνα διευκολύνουν την επικοινωνία με τους γύρω μας, αλλά συχνά απομακρύνουν τα άτομα που ζουν στο ίδιο σπίτι. Είναι αδύνατον να είστε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο και παρόντες με τους αγαπημένους σας.

* Πηγή: Vita