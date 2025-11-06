Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (Α.Θ.Ε), λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την επωνυμία: «Σφενδάλη 2025».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στην άσκηση) στο παρακάτω οδικό δίκτυο, περιοχής δήμου Ωρωπού, ως εξής:

– Από τη χιλιομετρική θέση 37.200 έως τη χιλιομετρική θέση 38.750 του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς τη Λαμία, από ώρα 21:00 της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 έως την 03:00 ώρα της Τετάρτης 12-11-2025.

– Από τη χιλιομετρική θέση 37.750 έως τη χιλιομετρική θέση 39.100 του Αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στον κλάδο προς τη Λαμία, από ώρα 22.00΄ της Τρίτης 11-11-2025 έως την 02.00΄ ώρα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025.

Οι εκκλήσεις της ΕΛ.ΑΣ. προς τους οδηγούς

Όπως επισημαίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με εκτροπή αυτής, από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.