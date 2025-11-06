Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 06.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Κριός
DO’S: Γίνε παρατηρητικός για να μπορέσεις να γίνεις και συγκεκριμένος. Βρες τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις από πλευράς σου, ώστε να πετύχεις τις αλλαγές και όλα τα άλλα που θες χαλαρά και χωρίς στρες. Γίνε άμεσος και παραγωγικός, καθώς όσο περισσότερες μελετημένες κινήσεις κάνεις, τόσα περισσότερα θετικά αποτελέσματα θα έχεις.
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά σου, ειδικά σήμερα που υπάρχει μια ευκολία ως προς αυτόν τον τομέα. Μην περιορίσεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι εσύ για το χατίρι των άλλων, έτσι; Μη γίνεις ούτε βιαστικός, ούτε όμως και κυκλοθυμικός στις αντιδράσεις σου. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την συγκέντρωσή σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τη διοχετεύσεις σε κάποια επαγγελματικά θέματα. Αν τα πας καλά εκεί, τότε ενισχύσεις την εικόνα σου. Έχεις πολλές ιδέες, οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ όμορφες. Το αρνητικό είναι ότι έχεις και πολύ υψηλά standards, τα οποία πρέπει να κατεβάσεις λίγο.
DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς αισιόδοξα και δημιουργικά, γιατί αυτό το attitude αποπνέει αυτοπεποίθηση, κάτι που θα κάνει τους άλλους να σε εμπιστευτούν με κλειστά τα μάτια. Μην αγνοείς την υποστήριξη που σου παρέχουν οι φίλοι σου, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά πιο εύκολα. Μην κάνεις αλόγιστα έξοδα.
Δίδυμοι
DO’S: Προτίμησε να παραμείνεις και σήμερα παρατηρητής διατηρώντας παράλληλα μία αποστασιοποιημένη στάση. Κράτησε σημειώσεις για οτιδήποτε μπορεί να σου φανεί χρήσιμο αργότερα. Βρες ποιοι άνθρωποι από τον κύκλο σου είναι άξιοι της εμπιστοσύνης σου, καθώς μπορείς να στηριχτείς πάνω τους. Βρες και ποιες αλλαγές θες να κάνεις.
DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, καθώς δεν αξίζει να αφήσεις στη μέση κάποια πράγματα που μπορείς να ολοκληρώσεις σήμερα εξαιτίας αυτών. Δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου ούτε στα ερωτικά, αλλά ούτε και στα επαγγελματικά. Επομένως μην έρθεις σε αντιπαράθεση με κανέναν. Μην είσαι τόσο απρόσεκτος γενικώς.
Καρκίνος
DO’S: Επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις τα ξεκαθαρίσματα που θες, απλά έχε κατά νου πως αυτά σχετίζονται κυρίως με το πως αισθάνεσαι. Άρα κάνε έναν έλεγχο και στα συναισθήματά σου. Προσπάθησε να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου, ώστε να προσδιορίσεις τη δική σου στάση μέσα στις καταστάσεις. Προχώρα τους στόχους σου stress free.
DON’TS: Μην εστιάζεις σε απόψεις άλλων που μειώνουν τις αξίες και τα όνειρά σου. Μη μειώνεις εσένα και τις δυνατότητές σου, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά, σωστά; Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου, προκειμένου να μπορέσεις να παρατηρήσεις αυτά που θέλεις. Μην κάνεις ξεσπάσματα – ειδικά χωρίς λόγο.
Λέων
DO’S: Είναι καλό που βλέπεις τις ιδέες σου να προχωρούν. Μπορούν όμως να πάνε ακόμα παραπέρα, αν ακούσεις τις συμβουλές των συναδέλφων σου. Διεκδίκησε αυτά που θες άμεσα και με θάρρος. Όσο πιο σίγουρος είσαι για σένα, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη θα σου δείχνουν και οι απέναντι. Ασχολήσου συγκεντρωμένα με όσα σε αγχώνουν.
DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά, αν ακούσεις κάποια σχόλια που θα αγγίξουν τις ανασφάλειες που έχεις. Γενικώς μη δίνεις βάση σε πολλά από αυτά που ακούς. Στάσου όμως στο ποιοι τα λένε αυτά και μετά κάνε αυτό που πρέπει! Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Παράλληλα μην είσαι βιαστικός ή τσαπατσούλης, όταν ασχολείσαι με τους στόχους σου.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να νιώσεις σίγουρος γι’ αυτά που θέλεις να προχωρήσεις, έτσι; Εκτόνωσε την ένταση που έχεις δημιουργικά- ας πούμε μέσω της δουλειάς σου. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει. Εστίασε σε κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα είτε εσένα είτε τους κοντινούς σου ανθρώπους.
DON’TS: Μην επηρεαστείς ψυχολογικά από τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Κυρίως όμως μην υποχωρήσεις πουθενά εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις κανέναν γύρω σου να πληγωθεί- ούτε εσένα φυσικά! Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν στα επαγγελματικά. Μην είσαι όμως απρόσεκτος εκεί και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Μην είσαι απότομος.
Ζυγός
DO’S: Απλοποίησε τις σκέψεις σου για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι σε ενοχλεί και σε γεμίζει ένταση. Μάλιστα μπορείς να την ξεσπάσεις, όμως πάνω σε κάτι δημιουργικό και όχι στους απέναντι. Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις για να καταλάβεις τι ενοχλεί και τους άλλους. Μάλιστα έτσι θα καταλάβεις για ποιο λόγο έχουν αυτή την στάση απέναντί σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μην αγνοείς τα έντονα συναισθήματα που έχεις, καθώς δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Μην κουράζεσαι τόσο. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι στην ρουτίνα σου, ώστε να την κάνεις πιο εύκολη; Ή γιατί δεν ασχολείσαι με όσα σε χαλαρώσουν;
Σκορπιός
DO’S: Ξεκαθάρισε πρώτα τα πράγματα μέσα σου, ώστε να μπορέσεις μετά να τα εξωτερικεύσεις με σιγουριά. Ξεκαθάρισε γενικώς και οτιδήποτε σε πιέζει. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει για να φέρεις τα οικονομικά σου σε ισορροπία. Αν είχες δεχτεί κάποιες προτάσεις για δουλειά παλαιότερα, εξέτασέ τες τώρα ξανά και- γιατί όχι;- λίγο πιο θετικά.
DON’TS: Μην αφήσεις τις καταστάσεις που σε απογοητεύουν να σε μπλοκάρουν εντελώς. Μην παρουσιάζεις τις ιδέες σου χαομένα, γιατί έτσι δεν θα βγάλει κανείς άκρη μαζί σου. Μπορείς να μην συμπεριλάβεις αχρείαστες πληροφορίες. Μην αρνηθείς βοήθεια από όπου κι αν σου προσφερθεί. Μην είσαι απρόσεκτος και βιαστικός στα οικονομικά σου.
Τοξότης
DO’S: Βγες μπροστά και βάλε τα πράγματα στην θέση που τους πρέπει. Μάλιστα μπορείς να ασχοληθείς και με οτιδήποτε μπορεί εν δυνάμει να σε αγχώσει. Better safe than sorry, έτσι; Παράλληλα κάνε ξεκάθαρους τους στόχους σου με το να αρπάξεις άμεσα τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν ή με το να κινηθείς αποφασιστικά γενικότερα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις κανέναν να σε πιάσει απροετοίμαστο ή να σε επηρεάσει. Κι αυτό γιατί η μέρα μπορεί να κυλήσει ομαλά και εύκολα εκεί. Μη διστάσεις να γραφτείς γυμναστήριο, αν σου τη βαρέσει! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους απέναντι. Μη γίνεις απότομος και μην κάνεις ξεσπάσματα.
Αιγόκερως
DO’S: Αν δεν κάνεις συγκεκριμένα τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου κι αν δεν πάρεις απόσταση από κάποιες καταστάσεις, πώς πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αναδιοργανωθείς ή και να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου; Αν κάνεις συζητήσεις για τα οικονομικά σου, τότε κοίταξε να είσαι συγκεκριμένος και ολίγον τι απαιτητικός, σωστά;
DON’TS: Μην επηρεαστείς από περίεργες αντιδράσεις που θα δεις. Όμως δεν πρέπει ούτε να χάσεις τη δημιουργικότητά σου, έτσι; Μη διστάσεις να τελειοποιήσεις τις δουλειές σου, πριν τις παραδώσεις. Μην αφήσεις κανένα να αποσπάσει την προσοχή σου με ανούσιες βλακείες. Αν τώρα κάποιος το ρισκάρει, μην κωλώσεις να τον βάλεις στη θέση του.
Υδροχόος
DO’S: Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου και πρώτα πρώτα τους στόχους σου. Βρες τι πρέπει να κάνεις και προς τα που πρέπει να στραφείς, προκειμένου να πετύχεις αυτά που θέλεις. Γίνε συγκεκριμένος. Αν κάπου δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες που θέλεις, τότε δημιούργησέ τες μόνος σου. Αφού έτσι κι αλλιώς τα δύσκολα είναι που σε εξιτάρουν!
DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά, αν δεν είναι όλα όπως θες. Ωστόσο μη διστάσεις να βρεις άλλη πηγή έμπνευσης ή και να κάνεις κάποια αλλαγή. Μην είσαι ανοργάνωτος και μην εκφράζεσαι αλλοπρόσαλλα. Μην πεις απότομα, ας πούμε, πολλά από αυτά που σε ενοχλούν. Στα ερωτικά, υπάρχουν ήδη εντάσεις, τις οποίες δεν πρέπει να χειροτερεύσεις.
Ιχθύες
DO’S: Όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να οργανώσεις τις σκέψεις σου. Λειτούργησε πιο άμεσα και στοχευμένα. Ειδικά όσον αφορά τα θέματα που έχεις στα επαγγελματικά και θέλεις να τα λύσεις. Γίνε αποφασιστικός, οπλίσου και με θάρρος και όλα θα πάνε καλά. Κράτα κρυμμένα τα χαρτιά σου πάντως για να αποφύγεις τα εμπόδια.
DON’TS: Μην αφήσεις κάποιες περίεργες ατάκες και συμπεριφορές να σου βάλουν φρένο. Εσύ συνέχισε απρόσκοπτα τη δουλειά σου. Μην είσαι απρόσεκτος μεν, μην αγνοείς τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σου δε. Μην κινείσαι νευρικά. Μη διστάσεις όμως να ξεσπάσεις αυτή την ένταση πάνω στην τακτοποίηση του προσωπικού σου χώρου, έτσι;
