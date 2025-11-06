DO’S: Γίνε παρατηρητικός για να μπορέσεις να γίνεις και συγκεκριμένος. Βρες τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις από πλευράς σου, ώστε να πετύχεις τις αλλαγές και όλα τα άλλα που θες χαλαρά και χωρίς στρες. Γίνε άμεσος και παραγωγικός, καθώς όσο περισσότερες μελετημένες κινήσεις κάνεις, τόσα περισσότερα θετικά αποτελέσματα θα έχεις.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά σου, ειδικά σήμερα που υπάρχει μια ευκολία ως προς αυτόν τον τομέα. Μην περιορίσεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι εσύ για το χατίρι των άλλων, έτσι; Μη γίνεις ούτε βιαστικός, ούτε όμως και κυκλοθυμικός στις αντιδράσεις σου. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.