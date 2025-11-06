magazin
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 06.11.2025]
Ημερήσια 06 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 06.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Γίνε παρατηρητικός για να μπορέσεις να γίνεις και συγκεκριμένος. Βρες τι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις από πλευράς σου, ώστε να πετύχεις τις αλλαγές και όλα τα άλλα που θες χαλαρά και χωρίς στρες. Γίνε άμεσος και παραγωγικός, καθώς όσο περισσότερες μελετημένες κινήσεις κάνεις, τόσα περισσότερα θετικά αποτελέσματα θα έχεις.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος στα οικονομικά σου, ειδικά σήμερα που υπάρχει μια ευκολία ως προς αυτόν τον τομέα. Μην περιορίσεις τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι εσύ για το χατίρι των άλλων, έτσι; Μη γίνεις ούτε βιαστικός, ούτε όμως και κυκλοθυμικός στις αντιδράσεις σου. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την συγκέντρωσή σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τη διοχετεύσεις σε κάποια επαγγελματικά θέματα. Αν τα πας καλά εκεί, τότε ενισχύσεις την εικόνα σου. Έχεις πολλές ιδέες, οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ όμορφες. Το αρνητικό είναι ότι έχεις και πολύ υψηλά standards, τα οποία πρέπει να κατεβάσεις λίγο.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς αισιόδοξα και δημιουργικά, γιατί αυτό το attitude αποπνέει αυτοπεποίθηση, κάτι που θα κάνει τους άλλους να σε εμπιστευτούν με κλειστά τα μάτια. Μην αγνοείς την υποστήριξη που σου παρέχουν οι φίλοι σου, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά πιο εύκολα. Μην κάνεις αλόγιστα έξοδα.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προτίμησε να παραμείνεις και σήμερα παρατηρητής διατηρώντας παράλληλα μία αποστασιοποιημένη στάση. Κράτησε σημειώσεις για οτιδήποτε μπορεί να σου φανεί χρήσιμο αργότερα. Βρες ποιοι άνθρωποι από τον κύκλο σου είναι άξιοι της εμπιστοσύνης σου, καθώς μπορείς να στηριχτείς πάνω τους. Βρες και ποιες αλλαγές θες να κάνεις.

DON’TS: Μην αγνοείς τα συναισθήματά σου, καθώς δεν αξίζει να αφήσεις στη μέση κάποια πράγματα που μπορείς να ολοκληρώσεις σήμερα εξαιτίας αυτών. Δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου ούτε στα ερωτικά, αλλά ούτε και στα επαγγελματικά. Επομένως μην έρθεις σε αντιπαράθεση με κανέναν. Μην είσαι τόσο απρόσεκτος γενικώς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις τα ξεκαθαρίσματα που θες, απλά έχε κατά νου πως αυτά σχετίζονται κυρίως με το πως αισθάνεσαι. Άρα κάνε έναν έλεγχο και στα συναισθήματά σου. Προσπάθησε να καταλάβεις τι συμβαίνει γύρω σου, ώστε να προσδιορίσεις τη δική σου στάση μέσα στις καταστάσεις. Προχώρα τους στόχους σου stress free.

DON’TS: Μην εστιάζεις σε απόψεις άλλων που μειώνουν τις αξίες και τα όνειρά σου. Μη μειώνεις εσένα και τις δυνατότητές σου, καθώς έτσι δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά, σωστά; Μη διστάσεις να πάρεις τις αποστάσεις σου, προκειμένου να μπορέσεις να παρατηρήσεις αυτά που θέλεις. Μην κάνεις ξεσπάσματα – ειδικά χωρίς λόγο.

Λέων

Λέων

DO’S: Είναι καλό που βλέπεις τις ιδέες σου να προχωρούν. Μπορούν όμως να πάνε ακόμα παραπέρα, αν ακούσεις τις συμβουλές των συναδέλφων σου. Διεκδίκησε αυτά που θες άμεσα και με θάρρος. Όσο πιο σίγουρος είσαι για σένα, τόσο περισσότερη εμπιστοσύνη θα σου δείχνουν και οι απέναντι. Ασχολήσου συγκεντρωμένα με όσα σε αγχώνουν.

DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά, αν ακούσεις κάποια σχόλια που θα αγγίξουν τις ανασφάλειες που έχεις. Γενικώς μη δίνεις βάση σε πολλά από αυτά που ακούς. Στάσου όμως στο ποιοι τα λένε αυτά και μετά κάνε αυτό που πρέπει! Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Παράλληλα μην είσαι βιαστικός ή τσαπατσούλης, όταν ασχολείσαι με τους στόχους σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να νιώσεις σίγουρος γι’ αυτά που θέλεις να προχωρήσεις, έτσι; Εκτόνωσε την ένταση που έχεις δημιουργικά- ας πούμε μέσω της δουλειάς σου. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει. Εστίασε σε κάποιες λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου και μπορούν να επηρεάσουν άμεσα είτε εσένα είτε τους κοντινούς σου ανθρώπους.

DON’TS: Μην επηρεαστείς ψυχολογικά από τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις. Κυρίως όμως μην υποχωρήσεις πουθενά εξαιτίας αυτών. Μην αφήσεις κανέναν γύρω σου να πληγωθεί- ούτε εσένα φυσικά! Μην αγνοείς τα θέματα που υπάρχουν στα επαγγελματικά. Μην είσαι όμως απρόσεκτος εκεί και μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα. Μην είσαι απότομος.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Απλοποίησε τις σκέψεις σου για να μπορέσεις να αντιληφθείς τι σε ενοχλεί και σε γεμίζει ένταση. Μάλιστα μπορείς να την ξεσπάσεις, όμως πάνω σε κάτι δημιουργικό και όχι στους απέναντι. Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις για να καταλάβεις τι ενοχλεί και τους άλλους. Μάλιστα έτσι θα καταλάβεις για ποιο λόγο έχουν αυτή την στάση απέναντί σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος και μην χάνεις την αποφασιστικότητά σου. Μην αγνοείς τα έντονα συναισθήματα που έχεις, καθώς δεν θα μπορέσεις ποτέ να τα βάλεις σε σωστή σειρά. Μην κουράζεσαι τόσο. Γιατί δεν αλλάζεις κάτι στην ρουτίνα σου, ώστε να την κάνεις πιο εύκολη; Ή γιατί δεν ασχολείσαι με όσα σε χαλαρώσουν;

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Ξεκαθάρισε πρώτα τα πράγματα μέσα σου, ώστε να μπορέσεις μετά να τα εξωτερικεύσεις με σιγουριά. Ξεκαθάρισε γενικώς και οτιδήποτε σε πιέζει. Κάνε τις αλλαγές που πρέπει για να φέρεις τα οικονομικά σου σε ισορροπία. Αν είχες δεχτεί κάποιες προτάσεις για δουλειά παλαιότερα, εξέτασέ τες τώρα ξανά και- γιατί όχι;- λίγο πιο θετικά.

DON’TS: Μην αφήσεις τις καταστάσεις που σε απογοητεύουν να σε μπλοκάρουν εντελώς. Μην παρουσιάζεις τις ιδέες σου χαομένα, γιατί έτσι δεν θα βγάλει κανείς άκρη μαζί σου. Μπορείς να μην συμπεριλάβεις αχρείαστες πληροφορίες. Μην αρνηθείς βοήθεια από όπου κι αν σου προσφερθεί. Μην είσαι απρόσεκτος και βιαστικός στα οικονομικά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βγες μπροστά και βάλε τα πράγματα στην θέση που τους πρέπει. Μάλιστα μπορείς να ασχοληθείς και με οτιδήποτε μπορεί εν δυνάμει να σε αγχώσει. Better safe than sorry, έτσι; Παράλληλα κάνε ξεκάθαρους τους στόχους σου με το να αρπάξεις άμεσα τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν ή με το να κινηθείς αποφασιστικά γενικότερα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις κανέναν να σε πιάσει απροετοίμαστο ή να σε επηρεάσει. Κι αυτό γιατί η μέρα μπορεί να κυλήσει ομαλά και εύκολα εκεί. Μη διστάσεις να γραφτείς γυμναστήριο, αν σου τη βαρέσει! Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους απέναντι. Μη γίνεις απότομος και μην κάνεις ξεσπάσματα.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αν δεν κάνεις συγκεκριμένα τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου κι αν δεν πάρεις απόσταση από κάποιες καταστάσεις, πώς πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αναδιοργανωθείς ή και να προγραμματίσεις τις επόμενες κινήσεις σου; Αν κάνεις συζητήσεις για τα οικονομικά σου, τότε κοίταξε να είσαι συγκεκριμένος και ολίγον τι απαιτητικός, σωστά;

DON’TS: Μην επηρεαστείς από περίεργες αντιδράσεις που θα δεις. Όμως δεν πρέπει ούτε να χάσεις τη δημιουργικότητά σου, έτσι; Μη διστάσεις να τελειοποιήσεις τις δουλειές σου, πριν τις παραδώσεις. Μην αφήσεις κανένα να αποσπάσει την προσοχή σου με ανούσιες βλακείες. Αν τώρα κάποιος το ρισκάρει, μην κωλώσεις να τον βάλεις στη θέση του.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ξεκαθάρισε τα πάντα μέσα στο μυαλό σου και πρώτα πρώτα τους στόχους σου. Βρες τι πρέπει να κάνεις και προς τα που πρέπει να στραφείς, προκειμένου να πετύχεις αυτά που θέλεις. Γίνε συγκεκριμένος. Αν κάπου δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες που θέλεις, τότε δημιούργησέ τες μόνος σου. Αφού έτσι κι αλλιώς τα δύσκολα είναι που σε εξιτάρουν!

DON’TS: Μην πέσεις ψυχολογικά, αν δεν είναι όλα όπως θες. Ωστόσο μη διστάσεις να βρεις άλλη πηγή έμπνευσης ή και να κάνεις κάποια αλλαγή. Μην είσαι ανοργάνωτος και μην εκφράζεσαι αλλοπρόσαλλα. Μην πεις απότομα, ας πούμε, πολλά από αυτά που σε ενοχλούν. Στα ερωτικά, υπάρχουν ήδη εντάσεις, τις οποίες δεν πρέπει να χειροτερεύσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσεις να οργανώσεις τις σκέψεις σου. Λειτούργησε πιο άμεσα και στοχευμένα. Ειδικά όσον αφορά τα θέματα που έχεις στα επαγγελματικά και θέλεις να τα λύσεις. Γίνε αποφασιστικός, οπλίσου και με θάρρος και όλα θα πάνε καλά. Κράτα κρυμμένα τα χαρτιά σου πάντως για να αποφύγεις τα εμπόδια.

DON’TS: Μην αφήσεις κάποιες περίεργες ατάκες και συμπεριφορές να σου βάλουν φρένο. Εσύ συνέχισε απρόσκοπτα τη δουλειά σου. Μην είσαι απρόσεκτος μεν, μην αγνοείς τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία σου δε. Μην κινείσαι νευρικά. Μη διστάσεις όμως να ξεσπάσεις αυτή την ένταση πάνω στην τακτοποίηση του προσωπικού σου χώρου, έτσι;

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI: Εκτός MSCI Greece η Metlen – Στον Small Cap οι Cenergy και Viohalco

inWellness
inTown
Από πρόσφυγας, υπερδύναμη στη μόδα: Μοντέλο της Χρονιάς για το BFC η Ανόκ Γιάι – «Ο ρατσισμός με πείσμωσε»
«Δεν φοβάμαι» 05.11.25

Από πρόσφυγας, υπερδύναμη στη μόδα: Μοντέλο της Χρονιάς για το BFC η Ανόκ Γιάι – «Ο ρατσισμός με πείσμωσε»

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας ανακοίνωσε τη νικήτρια του κορυφαίου βραβείου σχεδόν ένα μήνα πριν την τελετή της 1ης Δεκεμβρίου, αναγνωρίζοντας την Ανόκ Γιάι ως μοντέλο της χρονιάς 2025

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»
Ήταν 67 ετών 05.11.25

Ένα αντίο στην καινοτόμο σχεδιάστρια μόδας Marina Yee – Μία εκ των «Έξι της Αμβέρσας»

Μετά τον θάνατο της Βελγίδας σχεδιάστριας, Marina Yee, θυμόμαστε τη συνέντευξή της στο Dazed, το 2018, όπου μιλάει για την κληρονομιά, τη βιωσιμότητα και τη δύναμη των Antwerp Six, των θρυλικών «Έξι της Αμβέρσας».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε
Freedom 05.11.25

Σε ποιον δεν έχει συμβεί: Γυμνιστές μπερδεύονται και τα πετάνε όλα σε λάθος παραλία – η αστυνομία δεν τους λυπήθηκε

Η χαλαρή απόδραση για έξι γυμνιστές στη θάλασσα, κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, καθώς μπέρδεψαν τις παραλίες. Και οι Αρχές στη Φλόριντα δεν έδειξαν επιείκεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Είσαι όμορφος» – Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου
Je T’aime διαχρονικά 05.11.25

«Είσαι όμορφος» - Η Μισέλ Ομπάμα συγκρίνει τα τωρινά ραντεβού με τον Μπαράκ με εκείνα του Λευκού Οίκου

«Το ιδανικό ραντεβού και για τους δύο είναι να είμαστε στο σπίτι» παραδέχεται η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, στο People, όπου ήταν το εξώφυλλο της εβδομάδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους
«Αβίαστο» 04.11.25

«Αν είναι όνειρο, ας μην ξυπνήσω»: Ο υπνωτιστής σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον αποθεώνει τον έρωτα τους

Δύο μόλις ημέρες αφότου η Τζένιφερ Άνιστον επιβεβαίωσε τη σχέση της, ο συγγραφέας και υπνωτιστής σύντροφος της Τζιμ Κέρτις εξυμνεί το δεσμό τους στο Instagram

Σύνταξη
Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»
Ναζιστική προπαγάνδα; 04.11.25

Η Σίντνεϊ Σουίνι δηλώνει ότι η παρέμβαση Τραμπ για την καμπάνια με την American Eagle ήταν «σουρεαλιστική»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό GQ, η Σίντνεϊ Σουίνι είπε ότι δεν θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια για την αμφιλεγόμενη διαφήμιση με την American Eagle - ωστόσο, σχολίασε την υποστήριξη που έλαβε από τον Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

