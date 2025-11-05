Η παράσταση, μετά από μία επιτυχημένη διαδρομή στη Μονή Λαζαριστών του Κρατικού Βορείου Ελλάδος τον περασμένο χειμώνα, θα παρουσιαστεί και στην Αθήνα, από τις 10 Νοεμβρίου στο Embassy Theater για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε συμπαραγωγή με το ΚΘΒΕ, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Δύο Μαρίκες. Οι «Αγίες» του Λαϊκού μας Τραγουδιού, μυθικές γυναικείες παρουσίες – σε μια παράσταση όπου ο άντρας «λάμπει» διά της απουσίας του- φωτίζουν το πάλκο και τα ιστορικά νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους, μέσα από αφηγήσεις και αγαπημένα τραγούδια που έχουν περάσει στο συλλογικό μας ασυνείδητο – σμυρνέικα, παραδοσιακά, ρεμπέτικα, λαϊκά, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.

Πώς πρόεκυψε η συνεργασία σας στην παράσταση;

«Μου πρότειναν ο Γιώργος Ανδρέου κι ο Οδυσσέας Ιωάννου να υποδυθώ τη μία από τις δύο Μαρίκες του έργου μας, τη Μαρίκα Νίνου.

Στο έργο οι δύο Μαρίκες (Παπαγκίκα – Νίνου) παρουσιάζονται με την κεντρική τους ιδιότητα (τραγουδίστριες) αλλά συγχρόνως υποδύονται, συμπεριφέρονται και ως ηθοποιοί.

Ο συνδυασμός τραγουδιού και υποκριτικής υπήρξε για μένα μια μεγάλη δημιουργική πρόκληση. Ανεκτίμητη βοήθεια σ’ αυτήν μου τη διαδρομή, ήταν η σκηνοθετική καθοδήγηση του Αστέρη Πελτέκη, ο οποίος με την εμπειρία και την αγάπη του, μου άνοιξε έναν ολόκληρο κόσμο, τον κόσμο του ηθοποιού και της θεατρικής σκηνής.»

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με την Γιώτα Νέγκα αλλά και τους υπόλοιπους συντελεστές

«Είναι μεγάλη μου χαρά να συνεργάζομαι με την εξαιρετική ερμηνεύτρια και καταπληκτικό άνθρωπο Γιώτα Νέγκα. Το ίδιο χαρούμενη είμαι για τη συνεργασία με τη Νικολέττα Καρρά, μια υπέροχη ηθοποιό και γυναίκα.

Τρεις γυναίκες στη σκηνή, τρεις διαφορετικές δημιουργικές προσωπικότητες, τρεις διαφορετικοί θεατρικοί χαρακτήρες: Η διαδικασία με συναρπάζει και με συγκινεί.»

Ποια είναι η σχέση σας με το ρεμπέτικο τραγούδι και τι σημαίνουν για εσάς οι 2 θρυλικές Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού;

«Το ελληνικό τραγούδι μας δωρίζει συγκίνηση και τεκμηρίωση εμάς τις νεότερες τραγουδίστριες από τη στιγμή που μπορούμε να «επικοινωνήσουμε» με τις προηγούμενες μεγάλες γυναίκες ερμηνεύτριες. Αυτό γίνεται πρώτα απ’ όλα ακούγοντας τις συγκλονιστικές ηχογραφήσεις τους.

Είναι σαν να βρίσκονται δίπλα σου, σαν να σε καθοδηγούν, να σου μαθαίνουν τα μυστικά της τέχνης τους. Στις γυναίκες ερμηνεύτριες του πρώτου μισού του εικοστού αιώνα, εμείς οι σημερινές καλλιτέχνιδες του τραγουδιού, χρωστούμε πολλά – χωρίς αυτές τις ηρωίδες στη ζωή και στην τέχνη, θα ήταν πολύ διαφορετική η εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού αλλά και η δική μας προσωπική διαδρομή και ολοκλήρωση.

Ποια πιστεύετε είναι η θέση του ρεμπέτικου στο 2025;

«Το Λαϊκό τραγούδι μας, αυτή η ανεκτίμητη περιουσία που μας άφησαν μεγάλοι δημιουργοί, μεγάλες ερμηνεύτριες και μεγάλοι ερμηνευτές, είναι για μας ευθύνη και σχολείο.

Πιστεύω πως είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η τέχνη ενός σημερινού ερμηνευτή – μιας ερμηνεύτριας χωρίς την δημιουργική επιρροή από αυτά τα σπουδαία τραγούδια και τον ανεπανάληπτο τρόπο με τον οποίο έχουν ηχογραφηθεί και ερμηνευθεί.

Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν πολύ φτωχότερη.

Εμείς που ανήκουμε στη νέα γενιά, οφείλουμε να κάνουμε δυο πράγματα συγχρόνως – να τραγουδούμε στα προγράμματά μας τα παλιά αριστουργήματα και να αναζητούμε καινούργιο υλικό, ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας τη σπουδαία παράδοση του είδους.

Η παράστασή μας, συνδυάζει ακριβώς αυτές τις δύο κατευθύνσεις: περιλαμβάνει πολλά αριστουργηματικά τραγούδια του λαϊκού μας τραγουδιού (Σμυρνέικα και Παραδοσιακά, Τσιτσάνη, Χιώτη, Καλδάρα, Παπαϊωάννου, Ζαμπέτα, Πάνου κ.ά.) μαζί με καινούργια τραγούδια του Γιώργου Ανδρέου και του Οδυσσέα Ιωάννου.»

Ερμηνεύουν

Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη

Αφηγήτρια

Νικολέτα Καρρά

Μουσικοί επι σκηνής

Τραϊανός Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), Βαγγέλης Καλαμάρας (τυμπανα), ΠαύλοςΠαφρανίδης (μπουζούκι), Στέργιος Γαργάλας (βιολί),

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρες) και Γιώργος Ανδρέου(πιάνο)

Πληροφορίες

Embassy Theater

Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα 10673

Τηλ: 211 1000 365

Προπώληση εισιτηρίων: Intickets.gr