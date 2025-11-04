Σάντερλαντ – Έβερτον 1-1: Στην τετράδα οι «μαύρες γάτες»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Σάντερλαντ με την Έβερτον στο «Stadium of Light», με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1 για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Ένα αποτέλεσμα που φέρνει τις «μαύρες γάτες» στην τετράδα, σε ισοβαθμία στους 18 πόντους με τη Λίβερπουλ και την Μπόρνμουθ, ενώ κρατά πιο χαμηλά τα «ζαχαρωτά» που έχουν 12 και βρίσκονται στην 14η θέση του πίνακα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Έβερτον να παίρνει κεφάλι στο σκορ χάρη στο τέρμα που σημείωσε ο Ιλιμάν Εντιαγέ στο 15ο λεπτό της συνάντησης. Η Σάντερλαντ είχε στη συνέχεια την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως το 1-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «μαύρες γάτες» φρόντισαν να φέρουν άμεσα σε ισορροπία τον αγώνα, αφού ο Γκρανίτ Τζάκα στο 46′ έκανε το 1-1. Από εκεί και πέρα είχαμε έναν επιθετικό… μονόλογο των γηπεδούχων οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να πάρουν το κάτι παραπάνω κι έτσι το ματς ολοκληρώθηκε στο 1-1.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Χιουμ, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Χεϊρτράουντα, Ρεϊνίλντο, Τραορέ (82’ Ταλμπί), Τζάκα, Σαντίκι, Λε Φε, Ισιντόρ (82’ Μπρόμπεϊ).

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόβσκι, Κιν, Μικολένκο, Γκέιγ, Γκάρνερ, Εντιαγέ (62’ ΜακΝίλ), Ντιούσμπερι Χολ (83’ Αλκαράς), Γκρίλις, Μπαρί (57’ Μπέτο)

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Σάββατο 01/11

Μπράιτον-Λιντς 3-0

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0

Φούλαμ-Γουλβς 3-0

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Τότεναμ-Τσέλσι 0-1

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 2-0

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιουκάστλ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 3-1

Δευτέρα 03/11

Σάντερλαντ-Έβερτον 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (11η) αγωνιστική:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)

Έβερτον-Φούλαμ (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)