Η Σάντερλαντ ανακοίνωσε τη 12η μεταγραφή της στη φετινή Premier League! (pic)

Η Σάντερλαντ ήρθε στην Premier League για να μείνει. Μία μέρα μετά το εμφατικό 3-0 επί της Γουέστ Χαμ, οι «Μαύρες Γάτες» ανακοίνωσαν τη 12η μεταγραφή τους , αυτή του Νορντί Μουκιέλε από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Το ποσό που παραχώρησε η Σάντερλαντ στους Παριζιάνους για τον Γάλλο δεξιό οπισθοφύλακα, ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συμβόλαιο που υπέγραψε ο παίκτης έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση της Σάντερλαντ

Welcome to Sunderland AFC, Nordi Mukiele! 😍 The defender moves to Wearside from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee and signs a four-year contract. ✍️ @livescore — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 17, 2025

Η Παρί είχε αποκτήσει τον Μουκιέλε το καλοκαίρι του 2022 από τη Λειψία, δαπανώντας το ίδιο ποσό με αυτό που τον πούλησε, με τον 27χρονο να συμμετέχει σε 45 παιχνίδια, ενώ την περασμένη σεζόν παραχωρήθηκε δανεικός στη Λεβερκούζεν, όπου υπήρξε συμπαίκτης με τον νέο αρχηγό της Σάντερλαντ, Γκράνιτ Τσάκα, και συμμετείχε σε 24 αγώνες, στους οποίους μέτρησε 2 γκολ και 1 ασίστ.