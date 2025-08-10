Επίσημα παίκτης της Σάντερλαντ ο Αρτούρ Μαζουακού (pic)

Η Σάντερλαντ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την θητεία του στη Μπεσίκτας.

Ο 31χρονος, πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού (2014-16), επιστρέφει στο Νησί μετά από διετία, ενώ η μεταγραφή του είναι η δέκατη συνολικά για την Σάντερλαντ.

Η ανακοίνωση της Σάντερλαντ

Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤👋 The left-back signs a two-year contract and becomes the Club’s 10th summer signing. — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 10, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαζουακού έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης της ομάδας εξέφρασε την χαρά του για την ένταξή του στο ρόστερ του συλλόγου.