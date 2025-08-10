Επίσημα παίκτης της Σάντερλαντ ο Αρτούρ Μαζουακού (pic)
Ο Αρτού Μαζουακού ανακοινώθηκε από τη Σάντερλαντ και αποχωρεί από τη Μπεσίκτας μετά από 108 συμμετοχές, τρία γκολ και 18 ασίστ.
Η Σάντερλαντ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την θητεία του στη Μπεσίκτας.
Ο 31χρονος, πρώην αριστερός μπακ του Ολυμπιακού (2014-16), επιστρέφει στο Νησί μετά από διετία, ενώ η μεταγραφή του είναι η δέκατη συνολικά για την Σάντερλαντ.
Η ανακοίνωση της Σάντερλαντ
Welcome to Sunderland AFC, Arthur Masuaku! ❤👋
The left-back signs a two-year contract and becomes the Club’s 10th summer signing.
— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 10, 2025
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαζουακού έβαλε την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος παίκτης της ομάδας εξέφρασε την χαρά του για την ένταξή του στο ρόστερ του συλλόγου.
