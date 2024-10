Η απίθανη «γκάφα» του Μελιέ που… χάρισε την ισοφάριση στην Σάντερλαντ (vid)

Η Σάντερλαντ ισοφάρισε με έναν αναπάντεχο τρόπο στο τέλος σε 2-2 τη Λιντς, παίρνοντας έτσι τον βαθμό της ισοπαλίας στο τέλος. Συγκεκριμένα στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, με το σκορ στο 2-1 υπέρ της Λιντς, τα «παγώνια» είδαν την μπάλα να χτυπά στο κεφάλι του Φίρπο μετά ένα γέμισμα έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Μελιέ.

Εκείνος όμως δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα, με αποτέλεσμα αυτή να καταλήξει στα δίχτυα της ομάδας του. Μετά το τέλος του ματς ο Γάλλος κίπερ έπιασε κουβέντα με τον προπονητή της Σάντερλαντ, σηκώνοντας «θύελλα» αντιδράσεων.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας φαινόταν να χαμογελά και αγκαλιάστηκε με τον πρώην προπονητή του που είναι τώρα στην Σάντερλαντ, κάτι που εξόργισε τους οπαδούς και της Λιντς, αλλά όχι μόνο αυτούς.

This is the worse goalkeeper in the United Kingdom. Meslier is done, start Darlow and release this clown now#LUFC pic.twitter.com/q0OqR1oOJ4

— Zovic (@LufcZovic) October 4, 2024