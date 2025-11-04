Kλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ
Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των δήμων ως αντίδραση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Χωρίς κάποιες δημοτικές υπηρεσίες έστω και για λίγες ώρες αναμένεται να μείνουν οι πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών, μετά την απόφαση της δημοτικής Αρχής να αναστείλει την λειτουργία τους, ως μια συμβολική αντίδραση στο κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.
Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Ιωαννιτών αναφέρει:
«Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνέχεια της απόφασης της ΠΕΔ Ηπείρου για κλείσιμο των δημαρχείων ως πρώτη ένδειξη διαμαρτυρίας και προειδοποίηση για επερχόμενες αντιδράσεις, σε περίπτωση που η απόφαση για αναστολή λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ δεν ανακληθεί, αποφάσισε να κλείσει συμβολικά τις υπηρεσίες του αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου για τρεις ώρες από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι.
Από την απόφαση εξαιρούνται οι παιδικοί σταθμοί καθώς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου που θα λειτουργήσουν κανονικά».
*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1245425417628248&set=a.292460282924771
