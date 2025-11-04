newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Kλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ
Αυτοδιοίκηση 04 Νοεμβρίου 2025 | 11:30

Kλείσιμο υπηρεσιών του Δήμου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ

Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των δήμων ως αντίδραση για το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Spotlight

Χωρίς κάποιες δημοτικές υπηρεσίες έστω και για λίγες ώρες αναμένεται να μείνουν οι πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών, μετά την απόφαση της δημοτικής Αρχής να αναστείλει την λειτουργία τους, ως μια συμβολική αντίδραση στο κλείσιμο υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Η ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής Ιωαννιτών αναφέρει:

«Ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνέχεια της απόφασης της ΠΕΔ Ηπείρου για κλείσιμο των δημαρχείων ως πρώτη ένδειξη διαμαρτυρίας και προειδοποίηση για επερχόμενες αντιδράσεις, σε περίπτωση που η απόφαση για αναστολή λειτουργίας των υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ δεν ανακληθεί, αποφάσισε να κλείσει συμβολικά τις υπηρεσίες του αύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου για τρεις ώρες από τις 12 ως τις 3 το μεσημέρι.

Από την απόφαση εξαιρούνται οι παιδικοί σταθμοί καθώς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου που θα λειτουργήσουν κανονικά».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1245425417628248&set=a.292460282924771

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

Ικανότητες: Θεωρείς πως έχεις… βαρετές; Τόσο το καλύτερο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

JP Morgan: Παραμένει θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο – Οι καταλύτες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο
Ότι μπορούν 04.11.25

ΕΛΤΑ: Δήμος της Αττικής πέτυχε τρίμηνη παράταση με άμεσο σχεδιασμό για μεταστέγαση σε Δημοτικό Κτίριο

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση παλεύει να βρει λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνικών στο θέμα του κλεισίματος υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων
Γιορτή 03.11.25

Σημείο αναφοράς για την νεολαία ο Δήμος Πειραιά-Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Φεστιβάλ Νέων

Το φεστιβάλ συγκέντρωσε νέους και νέες από όλη την Αττική, προσφέροντας ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, εργαστήρια, συζητήσεις, κοινωνικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Σύνταξη
«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη
Ζητούν ανάκληση 03.11.25

«Πάρτε πίσω την απόφαση κλεισίματος των ΕΛΤΑ» ζητάει με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Με ψήφισμα του ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη κάνει λόγο για υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων λόγω της απόφασης του κλεισίματος υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Σύνταξη
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αντιρρήσεις 03.11.25

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας
Αυτοδιοικητικές αντιδράσεις 03.11.25

Αντίθετοι με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ οι Δήμοι της Θεσσαλίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας, εκφράζει την κατηγορηματική του αντίθεση για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ σε Δήμους της Θεσσαλίας .

Σύνταξη
Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα
Αυτοδιοικητικός χάρτης 31.10.25

Η ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο της Ευρώπης–Υιοθετήθηκε η Έκθεση για την Τοπική Δημοκρατία στην Ελλάδα

Η πολυσέλιδη Έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά από δύο τριήμερες αποστολές μελέτης του Κογκρέσου στη χώρα μας εγκρίθηκε αρχικά από την επιτροπή παρακολούθησης τον Ιούλιο και πλέον από την Ολομέλεια.

Σύνταξη
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Η αναγκαιότητα 31.10.25

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου
Νησιωτικές αντιδράσεις 31.10.25

Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Αγανάκτηση του Δημάρχου Πάρου για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, που με επιστολή του κάνει λόγω για το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο Τσέινι είχει βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουάτκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»
Μπάσκετ 04.11.25

Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»

Ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως παίκτης των Μπακς για να αντιμετωπίσει τους Πέισερς και σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Fizz 04.11.25

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο