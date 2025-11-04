magazin
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:51
Ερντογάν: Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού»
Σημαντική είδηση:
03.11.2025 | 16:50
Συνελήφθη αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών με θαλαμηγούς από την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 04.11.2025]
Ημερήσια 04 Νοεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 04.11.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, με κάτι που θα σε κάνει να ξεφύγεις από την πίεση της καθημερινότητας. Ωστόσο θέλω να προσέξεις και να αποφύγεις να αφήσεις τις δουλειές σου στη μέση εξαιτίας αυτού. Προσπάθησε να υλοποιήσεις όλες τις ιδέες και τα όνειρα που έχεις μεν, αφού βρεις χρόνο να ξεκουραστείς πρώτα δε.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αγχωθείς από τις σκέψεις που κάνεις σχετικά με τα ενδεχόμενα που υπάρχουν γύρω σου. Μη γίνεσαι ανυπόμονος ή υπερβολικός, επειδή βλέπεις ότι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, έχουν κολλήσει. Μη γίνεις ούτε καχύποπτος βέβαια, γιατί αυτό θα σε κάνει να απογοητευτείς από τους συναδέλφους σου.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε μέρος σε διαλόγους τόσο με τους συναδέλφους σου, όσο και με την σχέση σου – αν έχεις – καθώς έτσι θα πάρεις έμπνευση για όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Ειδικά όσον αφορά τα ερωτικά τώρα, καταλαβαίνεις κι εσύ ο ίδιος πως πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το κλίμα εκεί. Σταμάτα πια με τα υπερβολικά σενάρια.

DON’TS: Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, καθώς δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς και θα σε προβληματίζουν για καιρό ακόμα. Μην κρατάς αποστάσεις λόγω της έντασης που υπάρχει. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μη βιάζεσαι να κατανοήσεις τα πάντα και μην τα σκαλίζεις πιο πολύ από ότι πρέπει, γιατί σίγουρα θα μάθεις κάτι που θα σε ενοχλήσει.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις κάτι πιο δημιουργικό, για να ξεχωρίσεις. Το ίδιο μπορείς να εφαρμόσεις και στα της καθημερινότητας, προκειμένου να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου. Επίσης σταμάτα να κινείσαι μηχανικά.  Κυνήγησε με θάρρος τα θέλω σου. Κάνε και τις αλλαγές που θέλεις, καθώς θα μπορέσεις να χαλαρώσεις μέσω αυτών.

DON’TS: Έχεις πολλά να κάνεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα σου βγει σε καλό το να χάσεις την μπάλα και να μην ξέρεις από που να ξεκινήσεις, σωστά; Μην έρθεις σε σύγκρουση με εκείνους που αμφισβητούν τις απόψεις σου, καθώς έχουν το δικαίωμα. Μην είσαι κολλημένος γενικώς. Μην εκνευρίζεσαι. Μην είσαι απρόσεκτος στο τι λες στο αμόρε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Αφού νιώθεις έτοιμος, δράσε δημιουργικά. Έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου. Επένδυσε στα ιδανικά και στις αξίες σου. Αν καίγεσαι για το παρασκήνιο- που νομίζεις ότι υπάρχει- προσπάθησε να μάθεις. Αυτό για τα γενικά και όχι για τα ερωτικά. Εκεί δεν ξέρω, αν μπορείς να αντέξεις την αλήθεια.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το κλίμα που επικρατεί ή την κούραση που νιώθεις να σου χαλάσουν την ψυχολογία. Μην κινείσαι με νεύρα, γιατί τότε κινείσαι βιαστικά και δεν πρέπει. Υπάρχει υπερένταση, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και υπερβολή στις αντιδράσεις σου ή στις απαντήσεις που δίνεις, έτσι; Μη γίνεσαι καχύποπτος εξαιτίας του άγχους.

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου στο μέσα σου. Φρόντισε τον εαυτό σου και ασχολήσου με κάτι δημιουργικό. Γενικώς άσε τον πραγματικό εαυτό σου να βγει έξω. Βρες έναν τρόπο που θα σου επιτρέψει τόσο να ανοιχτείς, όσο και να ξεφύγεις από την ψυχολογική κούραση που έχεις και να χαλαρώσεις. Διάλεξε εσύ το που αξίζει να δαπανήσεις την ενέργειά σου.

DON’TS: Μην επηρεαστείς ούτε από αυτούς που κάνουν σχόλια τα οποία μειώνουν την προσπάθεια και τα όσα κάνεις ούτε από αυτούς που αντιδρούν στις απόψεις σου. Μην επιμένεις να τους πείσεις. Let them be! Μην εκνευριστείς και μη γίνεις εριστικός, επειδή έτσι φέρονται αυτοί, γιατί θα χάσεις το δίκιο σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εξέφρασε όλα αυτά που θες δημιουργικά και- γιατί όχι;- ολίγον τι ρομαντικά. Δεν αποκλείεται η πραγματικότητα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχες, κάτι που θα σου φτιάξει το κέφι. Αυτό με την σειρά του θα σε κάνει προσιτό στους απέναντι, οι οποίοι θα καλοδεχθούν τα όσα τους λε. Είδες τι γίνεται, όταν σταματάς να γκρινιάζεις;

DON’TS: Μην απαντάς απότομα σε όσα ακούς, απλά και μόνο επειδή υπάρχει παραπάνω ένταση στην ατμόσφαιρα. Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι εσύ τα κάνεις όλα καλύτερα, γιατί θα καταντήσεις σπαστικός. Μη γίνεσαι παρορμητικός, αλλά ούτε και επίμονος. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην εμπιστεύεσαι τους πάντες.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε ό,τι μπορείς για να νιώσεις πιο ασφαλής. Έπειτα βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Κάνε αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο αγνοώντας τα σχόλια που μπορεί να σου γίνουν. Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί για να αποφύγεις τους καυγάδες και τις εντάσεις.

DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό. Μην απογοητεύεσαι από κάποιες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου ή από την στάση που κρατάνε ορισμένοι. Ειδικά αν αυτό το παρατηρείς να συμβαίνει, όταν εσύ επιλέγεις να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις, κάτι που δεν μπορούν να σου στερήσουν. Μην είσαι ούτε απόλυτος, αλλά ούτε και απρόσεκτος.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μιας και που είναι κάτι που σου βγαίνει εύκολα, γιατί δεν λειτουργείς λίγο πιο δημιουργικά; Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να εκφράσεις ευκολότερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μπορείς να διεκδικήσεις άνετα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Σταμάτα πια να δημιουργείς μέσα στο κεφάλι σου παρατραβηγμένα σενάρια.

DON’TS: Μην φοβάσαι πως αν ανοιχτείς θα φανείς αδύναμος ή πως θα εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, το κλίμα είναι περίεργο ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου και να εκνευριστείς. Μη γίνεις ανήσυχος λόγω της έντασης που επικρατεί γενικώς. Μη γίνεις ούτε καχύποπτος, γιατί τότε θα γίνεις και απόμακρος- έστω και άθελά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Επειδή η κούραση και η ένταση βγαίνουν στην επιφάνεια, προτίμησε να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και βγάζει τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω. Πάρε τον χρόνο σου, ώστε να λειτουργήσεις ήρεμα. Απόφυγε να μιλήσεις με τρόπο που θα φέρει τους άλλους στα όριά τους, γιατί θα μιλήσουν ειλικρινά και δεν ξέρω αν θα το αντέξεις.

DON’TS: Μην εστιάσεις μόνο σε πράγματα που σε πιέζουν ή με κάτι που πρέπει να το κάνεις με το ζόρι. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι τόσο και μη γεμίζεις με αβεβαιότητα για το πως θα ανταπεξέλθεις σε κάποια απαιτητικά κομμάτια, γιατί θα τα καταφέρεις! Στα ερωτικά, μην εκνευριστείς υπερβολικά, αν δεν λάβεις την υποστήριξη που θέλεις.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Κανόνισε σήμερα να βρεθείς με τους φίλους σου, ώστε να συζητήσετε αυτά που σε απασχολούν. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την ένταση και την πίεση ορισμένων καταστάσεων, καθώς η αλήθεια είναι πως είσαι αρκετά κουρασμένος. Κάτι άλλο που σε απασχολεί και πρέπει σίγουρα να βελτιώσεις είναι η διάθεσή σου, σωστά;

DON’TS: Μη βιάζεσαι να προχωρήσεις με τις δουλειές σου. Μην είσαι τόσο καχύποπτος με τους πάντες. Μην εκνευρίζεσαι και μην έχεις τόση ένταση, επειδή δεν ξέρεις, αν πας καλά (ό,τι κι αν πας) ή αν πρέπει να κάνεις αλλαγές. Μην επιτρέψεις στους άλλους να σου πάρουν πληροφορίες που εσύ δεν θες να μοιραστείς. Μην αποπροσανατολιστείς.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Αν τρέχεις σημαντικές υποθέσεις και δουλειές, τότε ίσως πρέπει να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις δημιουργικά ή τέλος πάντων όπως εσύ ξέρεις. Γενικώς πρέπει να είσαι και άκρως συγκεντρωμένος, ώστε να ολοκληρώσεις τα πάντα on time. Νιώσε άνετα στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και μετά ανοίξου επιτέλους!

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα σχόλια που ακούς, αλλά μην ξεστομίσεις κι εσύ κάτι πικρόχολο, έτσι; Μη γίνεις ανταγωνιστικός, γιατί αυτό θα αποσπάσει την προσοχή σου και δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις στοχευμένα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να βάλεις αυτούς που πρέπει στην θέση τους. Μην είσαι απρόσεκτος και μην έχεις τόσα νεύρα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Γίνε δημιουργικός για να γίνεις και πιο άνετος ως προς τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεις τις κινήσεις σου. Αξιοποίησε όλες τις συμβουλές που σου δίνονται. Δέξου βοήθεια, προκειμένου να αποσυμπιεστείς. Παράλληλα φτιάξε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα χωρέσεις τις υποχρεώσεις σου, αλλά και όλα αυτά που πραγματικά σε ενδιαφέρουν.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα νεύρα και την ένταση που παρατηρείς γύρω σου. Μην επιμένεις τόσο στις απόψεις σου ή στις κινήσεις που θέλεις να κάνεις, γιατί ίσως προκαλέσεις αντιδράσεις, οι οποίες με την σειρά τους θα προκαλέσουν καβγάδες. Μη βιάζεσαι στα οικονομικά σου- ειδικά αν πρόκειται για κάτι νέο που έχεις τώρα στα σκαριά.

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

Αγκαλιές: Ο πιο απλός τρόπος να προλάβουμε θλίψη και στρες

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
Σι Τζινπίνγκ: Έγινε πρωτοσέλιδο επειδή αστειεύτηκε – Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία [βίντεο]
Δείτε βίντεο 03.11.25

Ο Σι Τζινπίνγκ έγινε πρωτοσέλιδο επειδή... αστειεύτηκε - Το viral χωρατό του για την κινεζική κατασκοπεία

Τι είπε ο Σι Τζινπίνγκ και προκάλεσε τα γέλια και τα χειροκροτήματα του Νοτιοκορεάτη ομολόγου του την ώρα που αντάλλασσαν δώρα στο περιθώριο της οικονομικής συνόδου κορυφής του APEC.

Σύνταξη
Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»
«Είμαι εμμονικός» 03.11.25

Ο Άντονι Χόπκινς λέει ότι η σύζυγος του πιστεύει ότι μπορεί να έχει αυτισμό – «Όλα αυτά είναι ανοησίες»

«Είναι όλα χαζομάρες. ADHD, OCD, σύνδρομο Άσπεργκερ, μπλα, μπλα, μπλα. Θεέ μου, αυτό λέγεται ζωή», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Άντονι Χόπκινς αναφορικά με την ανεπίσημη διάγνωση της συζύγου του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson
Μόδα και χαρακτήρας 03.11.25

Ο Τζον Μάλκοβιτς μοντέλο για μια μέρα στην πιο στιλάτη φωτογράφηση ως το νέο πρόσωπο του JW Anderson

Ο ηθοποιός με την έντονη προσωπικότητα, Τζον Μάλκοβιτς, χαλαρώνει στην τελευταία καμπάνια του JW Anderson μέσα σε ρούχα και αξεσουάρ από τη συλλογή Resort 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying
Ξαφνικό 03.11.25

Το φινάλε του Stranger Things έφερε και δράματα: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγορεί τον Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying

Λίγος καιρός έμεινε μέχρι να κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες ο 5ος και τελευταίος κύκλος του Stranger Things, ωστόσο τα δράματα έχουν ξεκινήσει ήδη. Και δεν είναι ωραία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Music Stage 03.11.25

Eurovision 2026: Αυτές είναι οι συμμετοχές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Oλοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για τη Eurovision 2026: 264 τραγούδια κατατέθηκαν από καλλιτέχνες και δημιουργούς, ενώ φέτος η επιλογή θα γίνει μέσω δύο Ημιτελικών και ενός Τελικού, με αυξημένο ρόλο του κοινού

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων
Τι της συμβαίνει; 03.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς διαγράφει τον λογαριασμό της στο Instagram μετά από μια σειρά ανησυχητικών αναρτήσεων

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram εν μέσω δημόσιας διαμάχης σχετικά με τo νέο βιβλίο αποκαλύψεων του πρώην συζύγου της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου
Fizz 03.11.25

Από το Royal Lodge στο Σάντρινγχαμ: Ο Άντριου μεταφέρεται σε ιδιωτικό κτήμα του Καρόλου

Μετά τα σκάνδαλα και την οργή της κοινής γνώμης, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ εγκαταλείπει το Royal Lodge και μετακομίζει στο ιδιωτικό Σάντρινγχαμ. Ο Κάρολος καλύπτει προσωπικά το κόστος.

Σύνταξη
Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»
«Εξοργισμένος» 03.11.25

Κεφαλή επί πίνακι: Βεντέτα για την Κέιτ Μίντλετον ανάμεσα σε Άντριου και Γουίλιαμ – «Θα είναι αδυσώπητος»

Μπορεί επίσημα ο λόγος για την πτώση του πρώην πρίγκιπα Άντριου να είναι η αμφιλεγόμενη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο φήμες θέλουν τον Γουίλιαμ να αποφάσισε να «αποκεφαλίσει» τον θείο του εξαιτίας της Κέιτ Μίντλετον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές
Βίντεο 03.11.25

Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ήταν λάθος η επιλογή της Κάμαλα Χάρις» — Επιμένει ότι οι Δημοκρατικοί έπρεπε να κάνουν προκριματικές

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δηλώνει ότι η απόφαση να αντικατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν από την Κάμαλα Χάρις ήταν «λάθος» και επιμένει πως οι Δημοκρατικοί έπρεπε να ανοίξουν τη διαδικασία στους ψηφοφόρους με προκριματικές εκλογές.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για τον Κοντούρη
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Παναθηναϊκός χτυπά Κοντούρη με 1 εκατ. ευρώ

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου, Σωτήρη Κοντούρη, και προσφέρει 1 εκατ. ευρώ στον Παναιτωλικό για την απόκτησή του.

Σύνταξη
Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου
Σουδάν 04.11.25

Πολύνεκρο χτύπημα με drone σε παιδιατρικό νοσοκομείο

Το δίκτυο σουδανών γιατρών κατηγόρησε τους παραστρατιωτικούς για την επίθεση σε παιδιατρικό νοσοκομείο κοντά στα σύνορα του Σουδάν με το Τσαντ, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Σύνταξη
Γερμανία: Ο Μερτς προσκαλεί τον τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας για να συζητήσουν την επιστροφή των προσφύγων
Γερμανία 04.11.25

Μερτς καλεί τζιχαντιστή αλ Σάρα για να του επιστρέψει τους πρόσφυγες

«Δεν συντρέχουν πλέον λόγοι για χορήγηση ασύλου στη Γερμανία», ξεκαθαρίζει ο Μερτς και προσκαλεί τον πρώην... τζιχαντιστή αλ Σάρα για να συζητήσουν τον επαναπατρισμό των σύρων προσφύγων.

Σύνταξη
Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ
Κρίσιμη κατάσταση 04.11.25

Διασώθηκε ο εργάτης που είχε εγκλωβιστεί στο Κάστρο των Κόμηδων – Του έκαναν απευθείας ΚΑΡΠΑ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες με το που απεγκλωβίστηκε ο εργάτης από τη Ρουμανία που είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του Κάστρου των Κόμηδων, χρειάστηκε άμεσα καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ – Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς
Στη Γάζα 03.11.25

Τούνελ όπου έχουν παγιδευτεί μαχητές τσιμεντώνει το Ισραήλ - Για παραβίαση της εκεχειρίας μιλά η Χαμάς

Οι Παλαιστίνιοι μαχητές φαίνεται να έχουν παγιδευτεί στην πλευρά της «Κίτρινης Γραμμής» που ελέγχει το Ισραήλ - Δηλώσεις για το ζήτημα έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς

Σύνταξη
Βορίζια: Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας – Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό
Ελλάδα 03.11.25

Εντείνεται ο φόβος για συνέχεια της βεντέτας στα Βορίζια - Οι απειλές και οι άκαρπες έρευνες για δράστες και οπλισμό

Τις τελευταίες ώρες υπάρχει η πληροφορία ότι τα τρία αδέρφια ηλικίας 19, 25 και 29 ετών έχουν έρθει σε επικοινωνία μέσω δικηγόρου προκειμένου να παραδοθούν.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans
«Φόβος και ευαλωτότητα» 03.11.25

Ντενίζ Ρίτσαρντς: Ντύνεται κουνελάκι εν μέσω δραματικής δικαστικής διαμάχης – Απειλές, συλλήψεις και OnlyFans

Η μεταμφίεση της Ντενίν Ρίτσαρντς ερμηνεύτηκε ως ένα μήνυμα αυτοδιάθεσης και δύναμης όσο η διαμάχη με τον πρώην σύντροφό της κορυφώνεται στα δικαστήρια

Σύνταξη
Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»
Ποδόσφαιρο 03.11.25

Ιωαννίδης: «Ξέρω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω και τι μπορώ να προσφέρω στην Σπόρτινγκ»

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκπροσώπησε τους παίκτες της Σπόρτινγκ ενόψει του αγώνα με τη Γιουβέντους και αποκάλυψε ότι δεν νιώθει πίεση λόγω του κόστους της μεταγραφής τους, προσθέτοντας ότι «όλα είναι υπέροχα»

Σύνταξη
Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα
Καρμική ενέργεια 03.11.25

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκαλύπτει το μυστικό του ευτυχισμένου γάμου του με την Αλεχάντρα Σίλβα

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκάλυψε μια απλή, καθημερινή συνήθεια που του προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ευτυχίας - η οποία συμπεριλαμβάνει την σύζυγο του, Αλεχάντρα Σίλβα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown
Δημοσιονομική παράλυση 03.11.25

Στο μισό κόβει η κυβέρνηση Τραμπ την επισιτιστική βοήθεια στους πολίτες της ελέω shutdown

Η κυβέρνηση Τραμπ θα καταβάλει στους φτωχούς Αμερικανούς τη μισή επισιτιστική βοήθεια για τον Νοέμβριο, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που διέταξαν την πλήρη πληρωμή

Σύνταξη
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
