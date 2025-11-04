DO’S: Πάρε μέρος σε διαλόγους τόσο με τους συναδέλφους σου, όσο και με την σχέση σου – αν έχεις – καθώς έτσι θα πάρεις έμπνευση για όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Ειδικά όσον αφορά τα ερωτικά τώρα, καταλαβαίνεις κι εσύ ο ίδιος πως πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το κλίμα εκεί. Σταμάτα πια με τα υπερβολικά σενάρια.

DON’TS: Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, καθώς δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς και θα σε προβληματίζουν για καιρό ακόμα. Μην κρατάς αποστάσεις λόγω της έντασης που υπάρχει. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μη βιάζεσαι να κατανοήσεις τα πάντα και μην τα σκαλίζεις πιο πολύ από ότι πρέπει, γιατί σίγουρα θα μάθεις κάτι που θα σε ενοχλήσει.