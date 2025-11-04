Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 04.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, με κάτι που θα σε κάνει να ξεφύγεις από την πίεση της καθημερινότητας. Ωστόσο θέλω να προσέξεις και να αποφύγεις να αφήσεις τις δουλειές σου στη μέση εξαιτίας αυτού. Προσπάθησε να υλοποιήσεις όλες τις ιδέες και τα όνειρα που έχεις μεν, αφού βρεις χρόνο να ξεκουραστείς πρώτα δε.
DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αγχωθείς από τις σκέψεις που κάνεις σχετικά με τα ενδεχόμενα που υπάρχουν γύρω σου. Μη γίνεσαι ανυπόμονος ή υπερβολικός, επειδή βλέπεις ότι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν, έχουν κολλήσει. Μη γίνεις ούτε καχύποπτος βέβαια, γιατί αυτό θα σε κάνει να απογοητευτείς από τους συναδέλφους σου.
Ταύρος
DO’S: Πάρε μέρος σε διαλόγους τόσο με τους συναδέλφους σου, όσο και με την σχέση σου – αν έχεις – καθώς έτσι θα πάρεις έμπνευση για όλα αυτά που έχεις να κάνεις. Ειδικά όσον αφορά τα ερωτικά τώρα, καταλαβαίνεις κι εσύ ο ίδιος πως πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν το κλίμα εκεί. Σταμάτα πια με τα υπερβολικά σενάρια.
DON’TS: Μην τα κρατάς όλα μέσα σου, καθώς δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς και θα σε προβληματίζουν για καιρό ακόμα. Μην κρατάς αποστάσεις λόγω της έντασης που υπάρχει. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου. Μη βιάζεσαι να κατανοήσεις τα πάντα και μην τα σκαλίζεις πιο πολύ από ότι πρέπει, γιατί σίγουρα θα μάθεις κάτι που θα σε ενοχλήσει.
Δίδυμοι
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να κάνεις κάτι πιο δημιουργικό, για να ξεχωρίσεις. Το ίδιο μπορείς να εφαρμόσεις και στα της καθημερινότητας, προκειμένου να ξεφύγεις από την ρουτίνα σου. Επίσης σταμάτα να κινείσαι μηχανικά. Κυνήγησε με θάρρος τα θέλω σου. Κάνε και τις αλλαγές που θέλεις, καθώς θα μπορέσεις να χαλαρώσεις μέσω αυτών.
DON’TS: Έχεις πολλά να κάνεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα σου βγει σε καλό το να χάσεις την μπάλα και να μην ξέρεις από που να ξεκινήσεις, σωστά; Μην έρθεις σε σύγκρουση με εκείνους που αμφισβητούν τις απόψεις σου, καθώς έχουν το δικαίωμα. Μην είσαι κολλημένος γενικώς. Μην εκνευρίζεσαι. Μην είσαι απρόσεκτος στο τι λες στο αμόρε.
Καρκίνος
DO’S: Αφού νιώθεις έτοιμος, δράσε δημιουργικά. Έτσι θα μπορέσεις να κινηθείς με τέτοιο τρόπο, ώστε να έρθεις πιο κοντά στους στόχους σου. Επένδυσε στα ιδανικά και στις αξίες σου. Αν καίγεσαι για το παρασκήνιο- που νομίζεις ότι υπάρχει- προσπάθησε να μάθεις. Αυτό για τα γενικά και όχι για τα ερωτικά. Εκεί δεν ξέρω, αν μπορείς να αντέξεις την αλήθεια.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις το κλίμα που επικρατεί ή την κούραση που νιώθεις να σου χαλάσουν την ψυχολογία. Μην κινείσαι με νεύρα, γιατί τότε κινείσαι βιαστικά και δεν πρέπει. Υπάρχει υπερένταση, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και υπερβολή στις αντιδράσεις σου ή στις απαντήσεις που δίνεις, έτσι; Μη γίνεσαι καχύποπτος εξαιτίας του άγχους.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου στο μέσα σου. Φρόντισε τον εαυτό σου και ασχολήσου με κάτι δημιουργικό. Γενικώς άσε τον πραγματικό εαυτό σου να βγει έξω. Βρες έναν τρόπο που θα σου επιτρέψει τόσο να ανοιχτείς, όσο και να ξεφύγεις από την ψυχολογική κούραση που έχεις και να χαλαρώσεις. Διάλεξε εσύ το που αξίζει να δαπανήσεις την ενέργειά σου.
DON’TS: Μην επηρεαστείς ούτε από αυτούς που κάνουν σχόλια τα οποία μειώνουν την προσπάθεια και τα όσα κάνεις ούτε από αυτούς που αντιδρούν στις απόψεις σου. Μην επιμένεις να τους πείσεις. Let them be! Μην εκνευριστείς και μη γίνεις εριστικός, επειδή έτσι φέρονται αυτοί, γιατί θα χάσεις το δίκιο σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Παρθένος
DO’S: Εξέφρασε όλα αυτά που θες δημιουργικά και- γιατί όχι;- ολίγον τι ρομαντικά. Δεν αποκλείεται η πραγματικότητα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που είχες, κάτι που θα σου φτιάξει το κέφι. Αυτό με την σειρά του θα σε κάνει προσιτό στους απέναντι, οι οποίοι θα καλοδεχθούν τα όσα τους λε. Είδες τι γίνεται, όταν σταματάς να γκρινιάζεις;
DON’TS: Μην απαντάς απότομα σε όσα ακούς, απλά και μόνο επειδή υπάρχει παραπάνω ένταση στην ατμόσφαιρα. Μην προσπαθήσεις να αποδείξεις ότι εσύ τα κάνεις όλα καλύτερα, γιατί θα καταντήσεις σπαστικός. Μη γίνεσαι παρορμητικός, αλλά ούτε και επίμονος. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην εμπιστεύεσαι τους πάντες.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε ό,τι μπορείς για να νιώσεις πιο ασφαλής. Έπειτα βελτίωσε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Κάνε αυτό που εσύ θεωρείς καλύτερο αγνοώντας τα σχόλια που μπορεί να σου γίνουν. Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα που επικρατεί για να αποφύγεις τους καυγάδες και τις εντάσεις.
DON’TS: Μην εκνευρίζεσαι με το παραμικρό. Μην απογοητεύεσαι από κάποιες συμπεριφορές που βλέπεις γύρω σου ή από την στάση που κρατάνε ορισμένοι. Ειδικά αν αυτό το παρατηρείς να συμβαίνει, όταν εσύ επιλέγεις να κρατήσεις κάποιες αποστάσεις, κάτι που δεν μπορούν να σου στερήσουν. Μην είσαι ούτε απόλυτος, αλλά ούτε και απρόσεκτος.
Σκορπιός
DO’S: Μιας και που είναι κάτι που σου βγαίνει εύκολα, γιατί δεν λειτουργείς λίγο πιο δημιουργικά; Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να εκφράσεις ευκολότερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μπορείς να διεκδικήσεις άνετα το άτομο που σε ενδιαφέρει. Σταμάτα πια να δημιουργείς μέσα στο κεφάλι σου παρατραβηγμένα σενάρια.
DON’TS: Μην φοβάσαι πως αν ανοιχτείς θα φανείς αδύναμος ή πως θα εκτεθείς. Στα επαγγελματικά, το κλίμα είναι περίεργο ναι, αλλά εσύ δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου και να εκνευριστείς. Μη γίνεις ανήσυχος λόγω της έντασης που επικρατεί γενικώς. Μη γίνεις ούτε καχύποπτος, γιατί τότε θα γίνεις και απόμακρος- έστω και άθελά σου.
Τοξότης
DO’S: Επειδή η κούραση και η ένταση βγαίνουν στην επιφάνεια, προτίμησε να ασχοληθείς με οτιδήποτε σε χαλαρώνει και βγάζει τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω. Πάρε τον χρόνο σου, ώστε να λειτουργήσεις ήρεμα. Απόφυγε να μιλήσεις με τρόπο που θα φέρει τους άλλους στα όριά τους, γιατί θα μιλήσουν ειλικρινά και δεν ξέρω αν θα το αντέξεις.
DON’TS: Μην εστιάσεις μόνο σε πράγματα που σε πιέζουν ή με κάτι που πρέπει να το κάνεις με το ζόρι. Στα επαγγελματικά, μην αγχώνεσαι τόσο και μη γεμίζεις με αβεβαιότητα για το πως θα ανταπεξέλθεις σε κάποια απαιτητικά κομμάτια, γιατί θα τα καταφέρεις! Στα ερωτικά, μην εκνευριστείς υπερβολικά, αν δεν λάβεις την υποστήριξη που θέλεις.
Αιγόκερως
DO’S: Κανόνισε σήμερα να βρεθείς με τους φίλους σου, ώστε να συζητήσετε αυτά που σε απασχολούν. Μάλιστα έτσι θα μπορέσεις να ξεφύγεις από την ένταση και την πίεση ορισμένων καταστάσεων, καθώς η αλήθεια είναι πως είσαι αρκετά κουρασμένος. Κάτι άλλο που σε απασχολεί και πρέπει σίγουρα να βελτιώσεις είναι η διάθεσή σου, σωστά;
DON’TS: Μη βιάζεσαι να προχωρήσεις με τις δουλειές σου. Μην είσαι τόσο καχύποπτος με τους πάντες. Μην εκνευρίζεσαι και μην έχεις τόση ένταση, επειδή δεν ξέρεις, αν πας καλά (ό,τι κι αν πας) ή αν πρέπει να κάνεις αλλαγές. Μην επιτρέψεις στους άλλους να σου πάρουν πληροφορίες που εσύ δεν θες να μοιραστείς. Μην αποπροσανατολιστείς.
Υδροχόος
DO’S: Αν τρέχεις σημαντικές υποθέσεις και δουλειές, τότε ίσως πρέπει να πάρεις αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να δουλέψεις δημιουργικά ή τέλος πάντων όπως εσύ ξέρεις. Γενικώς πρέπει να είσαι και άκρως συγκεντρωμένος, ώστε να ολοκληρώσεις τα πάντα on time. Νιώσε άνετα στο περιβάλλον στο οποίο κινείσαι και μετά ανοίξου επιτέλους!
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα σχόλια που ακούς, αλλά μην ξεστομίσεις κι εσύ κάτι πικρόχολο, έτσι; Μη γίνεις ανταγωνιστικός, γιατί αυτό θα αποσπάσει την προσοχή σου και δεν θα μπορέσεις να λειτουργήσεις στοχευμένα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να βάλεις αυτούς που πρέπει στην θέση τους. Μην είσαι απρόσεκτος και μην έχεις τόσα νεύρα.
Ιχθύες
DO’S: Γίνε δημιουργικός για να γίνεις και πιο άνετος ως προς τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεις τις κινήσεις σου. Αξιοποίησε όλες τις συμβουλές που σου δίνονται. Δέξου βοήθεια, προκειμένου να αποσυμπιεστείς. Παράλληλα φτιάξε ένα πρόγραμμα στο οποίο θα χωρέσεις τις υποχρεώσεις σου, αλλά και όλα αυτά που πραγματικά σε ενδιαφέρουν.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα νεύρα και την ένταση που παρατηρείς γύρω σου. Μην επιμένεις τόσο στις απόψεις σου ή στις κινήσεις που θέλεις να κάνεις, γιατί ίσως προκαλέσεις αντιδράσεις, οι οποίες με την σειρά τους θα προκαλέσουν καβγάδες. Μη βιάζεσαι στα οικονομικά σου- ειδικά αν πρόκειται για κάτι νέο που έχεις τώρα στα σκαριά.
