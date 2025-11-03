Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 260 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στην περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν, σύμφωνα με τις Αρχές, που προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 28 χιλιομέτρων, κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μια πόλη με πληθυσμό περίπου 523.000 κατοίκους.

Ο απολογισμός βασίστηκε σε αναφορές από νοσοκομεία που είχαν συγκεντρωθεί έως το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ο Σαμίμ Τζογιάντα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Σαμανγκάν, μια ορεινή επαρχία στο βόρειο Αφγανιστάν κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

⭕ A strong #earthquake of 6.3 magnitude and 10 km depth struck Hindu Kush mountain range in #Afghanistan 45 kms ESE of Mazar Sharif a short while ago. Jolts felt in Turkmenistan, Pakistan, Tajikistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan. pic.twitter.com/vfS3TqYvuU — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) November 2, 2025

Το υπουργείο Άμυνας των Ταλιμπάν ανέφερε ότι οι επαρχίες Μπαλχ και Σαμανγκάν επλήγησαν περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν απώλειες μεταξύ πολλών πολιτών.

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ομάδες στρατιωτικής διάσωσης και επείγουσας βοήθειας έφτασαν αμέσως στην περιοχή και ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τη διάσωση ανθρώπων, τη μεταφορά των τραυματιών και την παροχή βοήθειας στις πληγείσες οικογένειες, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, Σαρφάτ Ζαμάν, δήλωσε ότι οι ομάδες διάσωσης είναι σε πλήρη δράση και ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί.

«Οι υγειονομικές ομάδες έχουν φτάσει στην περιοχή και όλα τα κοντινά νοσοκομεία έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ζαμάν.

Η USGS εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό μέσω του συστήματος PAGER, ενός αυτοματοποιημένου συστήματος που παρέχει εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις των σεισμών, σημειώνοντας ότι «πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή να είναι εκτεταμένη».

A Powerful #Earthquake struck #Afghanistan’s #Samangan and #Balkh Provinces late last night. According to Initial reports, Seven people have been Martyred, around 150 Injured, and a large number of Homes destroyed. #ARCS Rescue and Medical teams have arrived in the affected areas… pic.twitter.com/rMIe1V3THi — Afghan Red Crescent | افغاني سره میاشت (@ARCSAfghanistan) November 3, 2025

Ενεργά ρήγματα

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στους σεισμούς, καθώς βρίσκεται πάνω σε δύο ενεργά ρήγματα που μπορούν να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές όταν ενεργοποιηθούν.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν έπειτα από σεισμό και ισχυρούς μετασεισμούς στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολύπαθης ισλαμικής χώρας στα τέλη Αυγούστου.

Σύμφωνα με το σύστημα συναγερμού, παρόμοια συμβάντα στο παρελθόν με αυτό το επίπεδο προειδοποίησης έχουν απαιτήσει περιφερειακή ή εθνική κινητοποίηση.

Ο σεισμός προκάλεσε την καταστροφή μέρους του ιερού προσκυνήματος της Μαζάρ-ε-Σαρίφ, γνωστού ως Γαλάζιο Τζαμί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Χάτζι Ζαΐντ.

#Afghanistan earthquake update: According to initial reports from the provincial departments of the National Disaster Management Authority (NDMA) a strong earthquake shook many provinces in the northwest central zone, west zone, north zone, northeast zone, and east zone of the… pic.twitter.com/XzrCubekRj — Tahir Khan (@taahir_khan) November 3, 2025

Βίντεο από επιχειρήσεις διάσωσης για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια και εικόνες από καταρρεύσεις κτιρίων κοινοποιήθηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ένα από τα βίντεο φέρεται να δείχνει διασώστες να ανασύρουν πτώματα από τα χαλάσματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το υλικό και τις εικόνες.

Πηγή: Reuters