Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του βόρειου Αφγανιστάν, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία – USGS (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, συντρίμμια και πυρκαγιά σε κατοικία μετά το χτύπημα του σεισμού).

Προκαταρκτικές αναφορές υποδεικνύουν ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 28 χιλιομέτρων κοντά στην πόλη Μαζάρι Σαρίφ – την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ και μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις στο βόρειο Αφγανιστάν – και την πόλη Χουλμ τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα, τοπική ώρα.

Τα μοντέλα της USGS εκτιμούν ότι η δόνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκατοντάδες θανάτους

In Khulm District of Samangan Province, Afghanistan – the epicenter of tonight’s #earthquake and a neighboring province of Balkh – mountains have collapsed, causing casualties among the local population. pic.twitter.com/QDAvKqqSyQ — Jamililer (@JamilKhabir396) November 2, 2025

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί τέσσερις νεκροί, σύμφωνα με τον Χατζί Ζαΐντ, εκπρόσωπο του κυβερνήτη του Μπαλχ.

«Εχουμε υποστεί οικονομικές και ανθρώπινες απώλειες, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και οι αναφορές μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», είπε.

Another big earthquake has hit Afghanistan, this time a magnitude 6.3 at a depth of 28 km. The epicenter appears to be in a very-low population center thankfully, as the last M6.0 near Jalalabad was devastating pic.twitter.com/rPDBVrccfY — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) November 2, 2025

«Αρκετές επαρχίες της χώρας σείστηκαν για άλλη μια φορά από έναν ισχυρό σεισμό», ανέφερε η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Αφγανιστάν σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο CNN.

Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές του Τατζικιστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν, τρεις χώρες που συνορεύουν με το βόρειο Αφγανιστάν, ανέφερε το USGS.

The first video is from Mashhad, Iran, and the second from Tajikistan, showing aftershocks as the earthquake was felt across multiple countries — including Afghanistan, Iran, India, Tajikistan, and Pakistan. Videos sourced from local residents on telegram. pic.twitter.com/ziemmnm9ZH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

«Ξύπνησε τρομοκρατημένη»

Προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο Μπλε Τζαμί στη Μαζάρι Σαρίφ, δήλωσε ο Ζάιντ. Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν συντρίμμια σκορπισμένα στο έδαφος έξω από το τζαμί.

وروستۍ زلزلې د مزار شریف روضیې ته هم زیان اړولي دی.#earthquake #Afghanistan pic.twitter.com/IXwn5w8Lps — Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 3, 2025

Ο χώρος πιστεύεται από ορισμένους ότι είναι ο τόπος ανάπαυσης του Χαζράτ Αλί, του τέταρτου Χαλίφη του Ισλάμ και γαμπρού του Προφήτη Μωάμεθ.

Πορτοκαλί συναγερμός εκδόθηκε από το σύστημα PAGER του USGS, το οποίο προβλέπει οικονομικές και ανθρώπινες απώλειες έπειτα από σεισμούς.

Due to the earthquake in Sholgara, Balkh, some compatriots were trapped under collapsed houses and security forces are working to rescue them.#Earthquake #Afghanistan#AfghanistanAndPakistan#AfghanistanPakistanWar#AfghanTalibanpic.twitter.com/Alk0RbCcdA — ایثار بدری | 𝐈𝐬𝐚𝐫 𝐁𝐚𝐝𝐫𝐢 (@Isarbadri313) November 3, 2025

«Είναι πιθανό να υπάρξουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή είναι δυνητικά εκτεταμένη. Προηγούμενα γεγονότα με αυτό το επίπεδο συναγερμού απαιτούσαν αντίδραση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο», ανέφερε.

A 6.0-magnitude #earthquake has struck northern #Afghanistan 🇦🇫. Early reports indicate significant human and structural losses. Please keep Afghanistan in your thoughts and prayers, and support the ongoing recovery efforts ❤️‍🩹 pic.twitter.com/LPx90pmo2L — 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐝 𝐖𝐚𝐫𝐝𝐚𝐠🇦🇫 (@Kali_Vardag) November 3, 2025

Μια κάτοικος της Μαζάρι Σαρίφ δήλωσε στο CNN ότι η οικογένειά της «ξύπνησε τρομοκρατημένη» μετά τον σεισμό, προσθέτοντας ότι τα παιδιά της έτρεξαν «κάτω από τις σκάλες ουρλιάζοντας».

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Δεν ξέρω αν «έχουν αντέξει»

«Δεν είχα ξαναζήσει ποτέ τόσο ισχυρό σεισμό στη ζωή μου», είπε η Ραχίμα, πρώην δασκάλα, σημειώνοντας ότι έσπασαν μερικά από τα παράθυρά της και καταστράφηκε ο σοβάς σε ορισμένους από τους τοίχους της.

«Είμαι χαρούμενη που το σπίτι μου είναι φτιαγμένο από σκυρόδεμα», δήλωσε. «Δεν ξέρω αν σπίτια φτιαγμένα από λάσπη έχουν αντέξει αυτόν τον σεισμό στα περίχωρα της πόλης».

🚨 Due to the powerful #earthquake in Khulm, Samangan, bodies of people are being pulled out from under the rubble. It is said that this video shows three martyrs.#Afghanistan khulm 📍 pic.twitter.com/f8hmbiIjqT — Najib Farhodi (@Najib_Farhodi) November 2, 2025

Τον Αύγουστο, τουλάχιστον 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από έναν σεισμό μεγέθους 6,0 Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ορεινή περιοχή στο ανατολικό Αφγανιστάν.

#Afghanistan earthquake update: According to initial reports from the provincial departments of the National Disaster Management Authority (NDMA) a strong earthquake shook many provinces in the northwest central zone, west zone, north zone, northeast zone, and east zone of the… pic.twitter.com/XzrCubekRj — Tahir Khan (@taahir_khan) November 3, 2025

Ακολούθησαν τουλάχιστον πέντε μετασεισμοί, ο ισχυρότερος των οποίων ήταν 5,2 Ρίχτερ τις ώρες μετά τον αρχικό σεισμό, σύμφωνα με το USGS.

A powerful earthquake struck near Kholm in Afghanistan’s Samangan region at least 5 dead and over 140 injured so far, according to local officials. Rescue efforts are ongoing and the toll is expected to rise. 💔 pic.twitter.com/XqjaIDbKCb — Jamal Amin (@JamalibnAmin) November 3, 2025

Τον Οκτώβριο του 2023, μια άλλη σεισμική δόνηση μεγέθους 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στο δυτικό Αφγανιστάν, σκοτώνοντας περισσότερους από 2.000 ανθρώπους.