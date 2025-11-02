newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
Αφγανιστάν: Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών
Κόσμος 02 Νοεμβρίου 2025 | 23:24

Αφγανιστάν: Ισχυρός σεισμός 6,3 βαθμών

Ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν. Ζημιές σε μια πόλη με περισσότερους από 300.000 κατοίκους, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν και έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Πακιστάν, την Ινδία και άλλες γειτονικές χώρες.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στα σύνορα με το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με σεισμολόγους της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Αναφορά για ζημιές σε πόλη με περισσότερους από 300.000 κατοίκους, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού

Σύμφωνα με την USGS, το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νότια του Khulm, στο Αφγανιστάν, και 51 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Mazār-e Sharīf, στο Αφγανιστάν.

Αναφορές για ζημιές

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Kabul στο Αφγανιστάν, το Mashhad στο Ιράν, το Islamabad στο Πακιστάν και περιοχές κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Ινδίας.

Έχουν αναφερθεί ζημιές στο Mazār-e Sharīf,, μια πόλη με περισσότερους από 300.000 κατοίκους κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Μια εικόνα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μεγάλες ρωγμές και συντρίμμια μέσα σε ένα σπίτι, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν «βίαιες» δονήσεις στην πόλη.

Ο φονικός σεισμός του Σεπτεμβρίου

Στο Αφγανιστάν καταγράφονται συχνές σεισμικές δονήσεις και μερικές φορές καταστροφικές λόγω της θέσης του κοντά στα όρια των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας. Οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή είναι συνήθως αισθητοί σε μια ευρεία περιοχή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε πριν σχεδόν δύο μήνες στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Προηγήθηκε προ ολίγων ημερών ο σεισμός των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων
Κόσμος 02.11.25

Το Ισραήλ παρέλαβε από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα τριών ομήρων

Τα φέρετρα με τα λείψανα των ομήρων «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα παραληφθούν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής», πριν μεταφερθούν στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για να ταυτοποιηθούν.

Σύνταξη
Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα
Στην Κωνσταντινούπολη 02.11.25

Ο Φιντάν συγκαλεί σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών ισλαμικών χωρών για τη Γάζα

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών χωρών που είχαν συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Σύνταξη
Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους [βίντεο]
«Σκοτώστε με» 02.11.25

Επίθεση μέσα σε τρένο στη Βρετανία: Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν με taser έναν από τους υπόπτους

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται ένας άνδρας που κρατάει μαχαίρι να ακολουθεί επιβάτες που ουρλιάζουν καθώς τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους - Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ένας από τους 11 ανθρώπους που τραυματίστηκαν κατά την επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο στη Βρετανία

Σύνταξη
Σερβία: Μητέρα θύματος της τραγωδίας του Νόβι Σαντ ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο
Κόσμος 02.11.25

Μητέρα θύματος των «Τεμπών της Σερβίας» ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά στο Κοινοβούλιο

Η Dijana Hrka, μητέρα του Stefan Hrka, ενός από τα θύματα που σκοτώθηκαν στην κατάρρευση της στέγης του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ (Σερβία) την 1η Νοεμβρίου 2024, ξεκίνησε απεργία πείνας μπροστά από τη Βουλή, στο Βελιγράδι.

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βρετανία: Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία
Νέα εξέλιξη 02.11.25

Η επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στη Βρετανία δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική, σύμφωνα με την αστυνομία

Δύο σοβαρά τραυματίες στη Βρετανία - Αξιωματικός δήλωσε ότι από τους εννέα ανθρώπους που νοσηλεύονταν, για τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους, οι τέσσερις έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Σύνταξη
Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο
O τίτλος 02.11.25

Η Μαδρίτη θα χρηματοδοτήσει τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν – αλλά υπό έναν όρο

Ο Γούντι Άλεν αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξεύρεση μεγάλης χρηματοδότησης για τις ταινίες του, εν μέσω της επανεμφάνισης μιας κατηγορίας ότι κακοποίησε σεξουαλικά την κόρη του, Ντίλαν Φάροου, το 1992.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της
«Έφυγες αθόρυβα» 02.11.25

«Καληνύχτα μανούλα»: Το αντίο της Αγγελικής Νικολούλη στη μητέρα της

«Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι απ το ανοικτό παράθυρο. Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον χάρο, που σε γυρόφερνε» γράφει η Αγγελική Νικολούλη.

Σύνταξη
Βορίζια: Ετοιμάζονται για νέο μακελειό – Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό
Βεντέτα στην Κρήτη 02.11.25

Ετοιμάζονται για νέο μακελειό στα Βορίζια - Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ. και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο χωριό

Κινήσεις και πληροφορίες που δείχνουν ότι κάποιοι είναι αποφασισμένοι να δώσουν συνέχεια στη βεντέτα και να μην κλείσει ο κύκλο αίματος στα Βορίζια, έχουν θέσει τις αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη σε κατάσταση συναγερμού

Σύνταξη
«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή στα εγκαίνια γραφείου τελετών – Τούρτα φέρετρο [φωτογραφίες]
Φωτογραφίες 02.11.25

«Άντε και καλές δουλειές»: Κοσμοσυρροή σε εγκαίνια γραφείου τελετών στην Εύβοια - Τούρτα φέρετρο

Πλήθος κόσμου, με πολλούς από τους παρευρισκόμενους να είναι μάλιστα νέοι σε ηλικία, τίμησαν τον ιδιοκτήτη του νέου γραφείου τελετών που άνοιξε στην Εύβοια και ευχήθηκαν «καλή αρχή».

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές – Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος
Πολιτική Γραμματεία 02.11.25

Ο άγνωστος «Χ» έως τις εκλογές - Δεξαμενή αβεβαιότητας η αδιευκρίνιστη ψήφος

Το υψηλό ποσοστό ψηφοφόρων που στις δημοσκοπήσεις απαντούν πως δεν έχουν αποφασίσει ή αρνούνται να δηλώσουν πρόθεση ψήφου προς κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, για διαφορετικούς λόγους, διαμορφώνουν ένα «σκοτεινό» τοπίο την ίδια ώρα που νέα σχηματισμοί είναι πιθανό να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει – Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη
Τρεις ειδικοί εξηγούν 02.11.25

Τι δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη - Το σήμερα και το αύριο σε ένα τομέα με ραγδαία εξέλιξη

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις πλέον καθοριστικές τεχνολογίες της εποχής μας αλλά δεν παύει να αποτελεί πηγή κινδύνου και να δημιουργεί νέες προκλήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση
Πολιτική 02.11.25

Πολιτική επιλογή η απαξίωση των ΕΛΤΑ: Μοντέλο «Ολυμπιακής» φαίνεται ότι ακολουθεί η κυβέρνηση

Σάλος από το κλείσιμο των 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Οι κυβερνητικές ευθύνες για την απαξίωση των ταχυδρομείων. Πως τα χρήματα τη εξυγίανσης πήγαν εν πολλοίς σε ιδιώτες, μεταξύ άλλων και στη διαφημιστική V+O, την αγαπημένη του Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Λαμπερή με ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφθασε το βράδυ της Κυριακής στο Κέντρο Αθηνών σε πριβέ μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός για την νέα πρέσβη των ΗΠΑ. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε μια  φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει σαν καλλιτέχνη. Καλεσμένοι […]

Σύνταξη
BNP Paribas: Η Ευρώπη χρειάστηκε τη Μεσογειακή Διατροφή για να διορθώσει την οικονομία της
Διεθνής Οικονομία 02.11.25

Πώς η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να διορθώσει την οικονομία της Ευρώπης

Η BNP Paribas λέει ότι οι χώρες που σχηματίζουν το «μεσογειακό τόξο» (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα) ακολουθούν μια παρόμοια «διατροφή», με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;
Ουπς 02.11.25

Γιατί η συνεργασία των Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον στο «Die My Love» μοιάζει με εκδίκηση;

Στο «Die My Love» η Τζένιφερ Λόρενς υποδύεται μια συγγραφέα της οποίας η ψυχική υγεία καταρρέει εν μέσω ενός προβληματικού γάμου με τον χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μίλαν – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: Μίλαν – Ρόμα

LIVE: Μίλαν – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Μίλαν – Ρόμα για την 10η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης
«Υπέροχος άνθρωπος» 02.11.25

Βορίζια: «Βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος ώρα» λέει η φίλη της 56χρονης

«Ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν τόσο δοτική, τόσο κοντά στον άρρωστο που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έτυχε σε αυτή τη γυναίκα αυτό το τέλος», λέει η φίλη της 56χρονης που σκοτώθηκε στα Βορίζια.

Σύνταξη
