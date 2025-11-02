Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 Ρίχτερ έπληξε το βόρειο Αφγανιστάν και έγινε αισθητός σε ολόκληρο το Πακιστάν, την Ινδία και άλλες γειτονικές χώρες.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο κοντά στα σύνορα με το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με σεισμολόγους της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS).

Αναφορά για ζημιές σε πόλη με περισσότερους από 300.000 κατοίκους, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού

Σύμφωνα με την USGS, το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 23 χιλιόμετρα νότια του Khulm, στο Αφγανιστάν, και 51 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Mazār-e Sharīf, στο Αφγανιστάν.

Αναφορές για ζημιές

Αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρουν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι τη Kabul στο Αφγανιστάν, το Mashhad στο Ιράν, το Islamabad στο Πακιστάν και περιοχές κοντά στα σύνορα Πακιστάν-Ινδίας.

Έχουν αναφερθεί ζημιές στο Mazār-e Sharīf,, μια πόλη με περισσότερους από 300.000 κατοίκους κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Μια εικόνα που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε μεγάλες ρωγμές και συντρίμμια μέσα σε ένα σπίτι, ενώ άλλοι περιέγραψαν ότι ένιωσαν «βίαιες» δονήσεις στην πόλη.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 2, 2025

Ο φονικός σεισμός του Σεπτεμβρίου

Στο Αφγανιστάν καταγράφονται συχνές σεισμικές δονήσεις και μερικές φορές καταστροφικές λόγω της θέσης του κοντά στα όρια των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας. Οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή είναι συνήθως αισθητοί σε μια ευρεία περιοχή.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε πριν σχεδόν δύο μήνες στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Προηγήθηκε προ ολίγων ημερών ο σεισμός των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με απολογισμό των Ταλιμπάν.