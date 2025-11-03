Η Euroleague βγάζει στη… σέντρα τη Βιλερμπάν: «Δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το κατώτατο μπάτζετ»

Η Euroleague ενημέρωσε μέσα από ανακοίνωσή της, πως μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, η Βιλερμπάν δεν πληροί τις προδιαγραφές για το μίνιμουμ μπάτζετ.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στο ξεκίνημα της εφετινής σεζόν σε αλλαγές που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, θέτοντας συγκεκριμένο όριο για το αγωνιστικό μπάτζετ των ομάδων το οποίο η Βιλερμπάν δεν τηρεί και δεν συμμορφώνεται κιόλας με τους κανονισμούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:

Η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το Χαμηλό Επίπεδο Αμοιβών

Μετά την εφαρμογή των κανόνων ‘Προτύπων Ισορροπίας Αγώνων (CBS)’, μέρος των κανονισμών Οικονομικής Βιωσιμότητας και Fair Play, στην έναρξη της σεζόν 2025-26 της EuroLeague, η Euroleague Basketball δημοσίευσε μια έκθεση συμμόρφωσης για τις συμμετέχουσες ομάδες.

Τα CBS έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, να προωθήσουν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα συλλόγων και να ευθυγραμμίσουν τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του καθορισμού μέγιστων και ελάχιστων επιπέδων αμοιβής των παικτών που συσχετίζονται με τα μέσα έσοδα της αγοράς συλλόγων.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.8 των εν λόγω κανονισμών, “Οι σύλλογοι πρέπει να φτάσουν στο LRL μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφής της EuroLeague. Προηγουμένως, οι σύλλογοι έπρεπε επίσης να έχουν δεσμευτεί τουλάχιστον το 80% του καθορισμένου LRL τους κατά το κλείσιμο της εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague”.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση δαπανών του 80% στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague, όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.8 των κανονισμών.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα εφαρμοστούν άμεσα τα ακόλουθα μέτρα:

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το δέλτα μεταξύ των δεσμευμένων αποδοχών για τη συγκεκριμένη σεζόν και του LRL πρέπει να κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των παικτών με επαγγελματικό συμβόλαιο που βρίσκονται στο ρόστερ εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί ή οποιαδήποτε δόση δεν καταβληθεί εγκαίρως, το ποσό αυτό θα θεωρηθεί ληξιπρόθεσμο.

Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το Κατώτερο Επίπεδο Αποδοχών (LRL) για τη σεζόν 2025-26 ορίστηκε στα 5.846.983 ευρώ καθαρά.

Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ανταγωνιστικής Ισορροπίας».