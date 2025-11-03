newspaper
«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας
Αυτοδιοίκηση 03 Νοεμβρίου 2025

«Όχι» του ΔΣ Γρεβενών στο σχέδιο για τον υγειονομικό χάρτη της Δ. Μακεδονίας

Ο Δήμος Γρεβενών απορρίπτει το σχέδιο για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Τα μυστικά των αιωνόβιων: Πάμε για τα 100

Spotlight

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του Νοσοκομείου Γρεβενών, απορρίπτοντας ομόφωνα το υπό διαβούλευση σχέδιο που αφορά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Μακεδονία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που προσθέτει:

«Η τοπική κοινωνία των Γρεβενών δεν αποδέχεται καμία σκέψη ή πρόταση που οδηγεί σε συρρίκνωση ή υποβάθμιση του Νοσοκομείου της, μιας δομής που εδώ και δεκαετίες αποτελεί στήριγμα ζωής, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όλους τους πολίτες της περιοχής.

«Όχι αποδυνάμωση»

Η θέση του Δήμου είναι σαφής: ενίσχυση των δομών υγείας, όχι αποδυνάμωση, υποστηρίζει ο Δήμος Γρεβενών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών, κατά την 26η τακτική συνεδρίασή του, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, με πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης τη «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον υπό διαβούλευση προτεινόμενο υγειονομικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής», έλαβε την υπ’ αριθμ. 235/2025 απόφαση και ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τους Φορείς και με τους πολίτες, απορρίπτει ως απαράδεκτο το σχέδιο – πρόταση με τίτλο «Πρόταση για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Υπηρεσιών και Δομών Υγείας προς όφελος των πολιτών στο πλαίσιο συνολικού σχεδιασμού», όπως το κείμενο της κατατέθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και το επιστρέφει στον εμπνευστή του.

Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο Γρεβενών Κυριάκο Ταταρίδη για την αποστολή της παρούσας απόφασης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την καταχώρηση του αποφασιστικού μέρους αυτής, ως σχόλιο, στην Δημόσια Διαβούλευση που προκάλεσε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.».

