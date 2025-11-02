Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν 18 προσαγωγές, εκ των οποίων μόνο η μία εξελίχθηκε σε σύλληψη και μάλιστα για ναρκωτικά, όπου σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση αρχικά προς διμοιρίες των ΜΑΤ.

Οι διμοιρίες βρίσκονταν κοντά στο τουρκικό προξενείο, στη Θεσσαλονίκη και η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου πενήντα κουκουλοφόρων, μετά το τέλος συναυλίας.

Ζημιές από την επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έξι αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές και κάποια από αυτά κάηκαν και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε η ΕΡΤ.

Αμέσως μετά τη συναυλία, δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν γύρω από τα νεκροταφεία της Ευαγγελιστρίας, ενώ ενισχύθηκαν εκείνες που βρίσκονταν μόνιμα στο τουρκικό προξενείο.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινήθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που ήταν κοντά στα νεκροταφεία, πέταξαν πέτρες και μολότοφ και τράπηκαν σε φυγή.

Από τις μολότοφ τυλίχθηκαν στις φλόγες σταθμευμένα αυτοκίνητα.