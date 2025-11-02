Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και 17 προσαγωγές μετά από ένταση με τα ΜΑΤ
Ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μετά από συναυλία στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να γίνει μία σύλληψη και 17 προσαγωγές
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν 18 προσαγωγές, εκ των οποίων μόνο η μία εξελίχθηκε σε σύλληψη και μάλιστα για ναρκωτικά, όπου σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση αρχικά προς διμοιρίες των ΜΑΤ.
Οι διμοιρίες βρίσκονταν κοντά στο τουρκικό προξενείο, στη Θεσσαλονίκη και η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από ομάδα περίπου πενήντα κουκουλοφόρων, μετά το τέλος συναυλίας.
Ζημιές από την επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έξι αυτοκίνητα υπέστησαν υλικές ζημιές και κάποια από αυτά κάηκαν και δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ανέφερε η ΕΡΤ.
Αμέσως μετά τη συναυλία, δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν γύρω από τα νεκροταφεία της Ευαγγελιστρίας, ενώ ενισχύθηκαν εκείνες που βρίσκονταν μόνιμα στο τουρκικό προξενείο.
Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινήθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που ήταν κοντά στα νεκροταφεία, πέταξαν πέτρες και μολότοφ και τράπηκαν σε φυγή.
Από τις μολότοφ τυλίχθηκαν στις φλόγες σταθμευμένα αυτοκίνητα.
- Οι Κατσιμιχαίοι, 40 χρόνια από τα Ζεστά Ποτά και ένα μυαλό γεμάτο στίχους: Ο Σπύρος Αραβάνης έμαθε τον κόσμο μέσω των τραγουδιών
- Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
- Βρετανία: Συναγερμός μετά από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο – 10 τραυματίες, εκ των οποίων οι 9 σε σοβαρή κατάσταση
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
- Υπέροχη στιγμή: Αλμέιδα και Σιμεόνε θυμήθηκαν τα… παλιά on camera (vid)
- Ολοκληρωτική καταστροφή κτηνοτρόφου στα Φάρσαλα – «Έχασε» πάνω από 800 ζώα λόγω ευλογιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις