DO’S: Βρες τους ρυθμούς σου σήμερα, που τα πράγματα ηρεμούν κάπως. Λειτούργησε με χαμηλούς τόνους, όσο μπορείς. Οπότε απόφυγε να μπλεχτείς σε καταστάσεις που μπορούν να σε κάνουν πυρ και μανία. Έτσι πάντως θα μπορέσεις τόσο να δεις τα πάντα γύρω σου πιο ξεκάθαρα, όσο και να εστιάσεις κυρίως στα ουσιαστικά και σημαντικά.

DON’TS: Μην αρνηθείς τις οικονομικές ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένεις. Μην αγχωθείς, αν δεις πως κάτι απαιτεί περισσότερο χρόνο απ’ όσο υπολόγιζες, για να βγει. Ωστόσο μην ξεκινήσεις εξαρχής απροετοίμαστος και χωρίς πρόγραμμα, γιατί μετά δεν θα μπορείς να το μαζέψεις με τίποτα το πράγμα.