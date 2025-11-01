Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 01.11.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Βρες τους ρυθμούς σου σήμερα, που τα πράγματα ηρεμούν κάπως. Λειτούργησε με χαμηλούς τόνους, όσο μπορείς. Οπότε απόφυγε να μπλεχτείς σε καταστάσεις που μπορούν να σε κάνουν πυρ και μανία. Έτσι πάντως θα μπορέσεις τόσο να δεις τα πάντα γύρω σου πιο ξεκάθαρα, όσο και να εστιάσεις κυρίως στα ουσιαστικά και σημαντικά.
DON’TS: Μην αρνηθείς τις οικονομικές ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένεις. Μην αγχωθείς, αν δεις πως κάτι απαιτεί περισσότερο χρόνο απ’ όσο υπολόγιζες, για να βγει. Ωστόσο μην ξεκινήσεις εξαρχής απροετοίμαστος και χωρίς πρόγραμμα, γιατί μετά δεν θα μπορείς να το μαζέψεις με τίποτα το πράγμα.
Ταύρος
DO’S: Εστίασε στα φιλαράκια και στις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν μέσα στην παρέα σου. Αν κάποιοι συνάδελφοι ή ακόμα και η ίδια σου η σχέση έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια, τότε πρόσφερέ την. Δες αν σου έχουν απομείνει αποθέματα ενέργειας και αν μπορείς να συνεχίσεις την υλοποίηση των στόχων σου. Μέτρα ποιοι είναι δίπλα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγνοείς τα καινούργια άτομα που γνωρίζεις και θέλουν να σου δώσουν μια ευκαιρία στο κομμάτι αυτό. Ωστόσο μην μπεις ανοργάνωτος σε αυτή τη διαδικασία, γιατί θα εκτεθείς. Επιπλέον μη διστάσεις να δράσεις και λίγο πιο δημιουργικά, έτσι; Μην κωλώσεις να προχωρήσεις μπροστά, καθώς η ενέργεια της μέρας σε ευνοεί.
Δίδυμοι
DO’S: Πρώτα πρέπει να χαλαρώσεις, ώστε να καθαρίσεις το μυαλό σου κι έπειτα να τακτοποιήσεις τις υποθέσεις που έχεις σε εκκρεμότητα. Παράλληλα μπορείς να ασχοληθείς με κάποια κομμάτια που αν τα εξελίξεις θα εξελιχθείς κι εσύ επαγγελματικά. Για να σταματήσεις να είσαι στα χαμένα, πρέπει να οργανωθείς σωστά και να φτιάξεις πρόγραμμα.
DON’TS: Μην χαώνεσαι από τις περίεργες σκέψεις που σε έχουν πιάσει σχετικά με τον χώρο εργασίας σου. Αν είναι κάτι που μπορείς να αλλάξεις, κάντο. Αν όχι τι το παιδεύεις το θέμα μέσα στο μυαλό σου; Μην κολλάς ούτε στα ρίσκα που θες να πάρεις. Μην κάνεις δηλαδή διαρκώς σκέψεις του τύπου «Πώς θα το προχωρήσω;». Go with the flow, θα πω.
Καρκίνος
DO’S: Αφού οι τόνοι πέφτουν, προσπάθησε κι εσύ να βελτιώσεις την οπτική σου. Μπορείς να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου, αν το επιθυμείς. Ωστόσο μπορείς να ψαχτείς και σχετικά με την επιμόρφωσή σου. Δεν ξέρω, με κάποιο σεμινάριο; Την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας; Κάτι! Εξέτασε ξανά το που ξοδεύεις την ενέργειά σου- άσκοπα!
DON’TS: Μην αφήσεις τίποτα να σου χαλάσει την καλή διάθεση που έχεις. Παράλληλα μη διστάσεις ούτε να επεξεργαστείς ξανά κάποια δεδομένα που έχεις στα χέρια σου, ούτε όμως και να ανανεώσεις την οπτική σου πάνω σε αυτά, καθώς αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιδράς σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Λέων
DO’S: Κάνε στροφή προς τα μέσα, για να μπορέσεις να κάνεις τον απολογισμό σου και να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Βρες τις ισορροπίες σου. Προσπάθησε να κατανοήσεις καλύτερα τις καταστάσεις γύρω σου. Διαχειρίσου τα πάντα με έναν καλύτερο τρόπο. Απόφυγε και τις λάθος κινήσεις, αλλά και αυτούς που προσπαθούν να σε παραπλανήσουν.
DON’TS: Μη διστάσεις να στηρίξεις τα άτομα του κύκλου σου που χρειάζονται βοήθεια. Ακόμα κι αν πρόκειται για οικονομική βοήθεια, καθώς πρέπει να θυμάσαι πως αυτά πάντα γυρνάνε, έτσι; Μη βαριέσαι να δουλέψεις λίγο περισσότερο στα πράγματα που σε αφορούν, καθώς ίσως σήμερα οι συνθήκες γύρω από αυτά να γίνουν ακόμη πιο ξεκάθαρες.
Παρθένος
DO’S: Χαλάρωσε κι άσε τους απέναντι να… κουρεύονται! Ωστόσο καλό θα ήταν να ρίξεις γέφυρες επικοινωνίας, έτσι; Δώσε βάση στον τρόπο σκέψης σου μεν, προσπάθησε να καταλάβεις και αυτόν τον απέναντι δε. Μάλιστα μπορείς να εκφράσεις ανοιχτά την σκέψη σου, καθώς αυτό θα κάνει τους άλλους να σε καταλάβουν και θα σας φέρει κοντά.
DON’TS: Μην αγνοείς τη δύναμη που κουβαλάνε οι νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών ενδέχεται να μπουν οι βάσεις για κάτι νέο που θες να ξεκινήσεις. Αυτό μετράει και για τα επαγγελματικά, αλλά και για τα ερωτικά. Γενικώς μην αποκλείσεις κανένα ενδεχόμενο και καμία ευκαιρία, αν θες να εξελιχθείς. Από την άλλη, μην αρχίσεις να κρίνεις τους άλλους.
Ζυγός
DO’S: Προσπάθησε να οργανώσεις το πρόγραμμά σου όσο καλύτερα γίνεται. Μπορείς να χωρέσεις μέσα σε αυτό πολλά από αυτά που σου αρέσουν και μπορούν να σε βοηθήσουν να εκφραστείς πιο δημιουργικά. Παράλληλα όμως πρέπει να βάλεις μέσα και τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα, έτσι; Ανάλυσε προσεκτικά τις πληροφορίες που έχεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να προσαρμόσεις λίγο την στάση και την συμπεριφορά σου πάνω σε κάποια συγκεκριμένα θέματα, ειδικά αν καταπιάνεσαι με αυτά επί καθημερινής βάσεως. Μη διστάσεις να διακόψεις εντελώς κάποιες συνήθειες που έχεις τώρα και να τις αντικαταστήσεις με κάποιες καινούργιες. Φρόντισε όμως αυτές να μην σε επιβαρύνουν ψυχολογικά.
Σκορπιός
DO’S: Γιατί δεν αφήνεις τα συναισθήματά σου να μιλήσουν για εσένα και να δείξουν το ενδιαφέρον σου εκεί που πρέπει; Επίσης μπορείς να εκφραστείς και λίγο πιο δημιουργικά, αν θέλεις. Στο λέω αυτό γιατί η ατμόσφαιρα γενικώς είναι ήρεμη, οπότε μπορείς να ασχοληθείς με τα ενδιαφέροντά σου. Όχι μόνο με αυτά δηλαδή αλλά και με τα γκομενικά.
DON’TS: Μην φοβάσαι να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο στα επαγγελματικά. Μην φοβάσαι όμως ούτε και να κάνεις ένα δικό σου νέο ξεκίνημα. Απλά πρέπει πρώτα να βάλεις τις βάσεις και μετά να δεις πως μπορείς να το τρέξεις και όχι το ανάποδο! Μην παραμελείς τον εαυτό σου. Επομένως μη διστάσεις να επενδύσεις λίγο περισσότερο πάνω σε εσένα.
Τοξότης
DO’S: Επειδή η ηρεμία επανέρχεται στη ζωή σου, σου προτείνω να βρεις τις ισορροπίες σου. Μπορείς, ας πούμε, να βρεις τρόπους να ησυχάσεις και να επεξεργαστείς τα έντονα συναισθήματα που έχεις μαζέψει μέσα σου. Μάλιστα μπορείς να τακτοποιήσεις τον προσωπικό σου χώρο και να τον βάλεις σε τάξη. Κάνε κάτι που είναι δημιουργικό για σένα.
DON’TS: Μη διστάσεις να εξομολογηθείς τα διάφορα που κρατάς μέσα σου – ειδικά αν το κάνεις σε μέλος της οικογένειάς σου – καθώς αυτό θα σε χαλαρώσει. Επίσης μπορείς να ζητήσεις συμβουλές, προκειμένου να βρεις μία λύση που θα βελτιώσει το κλίμα μεταξύ εσού και αυτού του ατόμου. Μην κωλώσεις να αλλάξεις την ψυχολογία σου – μια και καλή!
Αιγόκερως
DO’S: Πρώτα απ’ όλα πρέπει να βελτιώσεις λίγο τη διάθεσή σου. Μετά από αυτό λοιπόν θα μπορέσεις να αντιληφθείς τα πάντα γύρω σου πιο απλοποιημένα. Εστίασε κυρίως στα σημαντικά. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις τα θέλω σου με άνεση. Πρέπει όμως να το κάνεις με ξεκάθαρες και απλές κουβέντες μεν, αποφεύγοντας τις απαιτήσεις δε.
DON’TS: Μη διστάσεις να κανονίσεις συναντήσεις με τα δικά σου άτομα. Μη διστάσεις όμως να κανονίσεις και κάποιο μικρό ταξιδάκι, έτσι; Πρόκειται για πράγματα που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση, άρα go for it! Μήπως να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, γιατί ο ήδη υπάρχον έχει πάψει πια να σε ευνοεί;
Υδροχόος
DO’S: Τακτοποίησε τις υποχρεώσεις που έχεις μεν, με ηρεμία δε. Παράλληλα μπορείς να ρυθμίσεις και κάποιες οικονομικές κινήσεις που θέλεις να κάνεις. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με προσεκτικά και χαλαρά βήματα. Στα επαγγελματικά, τα πάντα είναι πιο ήπια, άρα υπάρχει και μια κάποια ελευθερία κινήσεων. Επομένως κάνε αυτά που θέλεις με άνεση!
DON’TS: Μη διστάσεις να πας τις σκέψεις σου ένα βήμα παραπέρα, κάνοντας πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις σημαντικά πολλούς από τους στόχους που έχεις. Παράλληλα μην αγνοείς το περίεργο κλίμα που υπάρχει μεταξύ εσού και του αμόρε, καθώς πρέπει να το κάνεις λίγο πιο ασφαλές. Μην τις φοβηθείς τις αλλαγές.
Ιχθύες
DO’S: Σταμάτα να κινείσαι βιαστικά, αφού βλέπεις ότι η ένταση των προηγούμενων ημερών έχει υποχωρήσει. Με λίγα λόγια φρόντισε να χαλαρώσεις! Μπορείς να δράσεις με άνεση. Μπορείς επίσης να εξετάσεις και κάποια ενδεχόμενα που έχεις ήδη στο μυαλό σου. Έχεις άποψη για τα πάντα, μένει απλά να βρεις τον σωστό τρόπο να την εκφράσεις.
DON’TS: Μην αγνοείς τις αλλαγές που πρέπει να κάνεις, καθώς η μέρα παρέχει ευκαιρίες για να τις δρομολογήσεις άνετα. Γενικώς υπάρχουν ευκαιρίες δηλαδή, δεν πρέπει όμως να κάθεσαι μόνο και να περιμένεις. Ωστόσο μην αγνοείς τα λάθη που μπορεί να γίνουν, γιατί ίσως σου δημιουργήσουν εμπόδια μετά. Μήπως να κάνεις κάτι για να τα προλάβεις;
