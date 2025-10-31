Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως στον Λευκό Οίκο να προμηθεύσει πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, αξιολογώντας πως κάτι τέτοιο δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα των συγκεκριμένων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Η τελική απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ. «Έχω την υποχρέωση να βεβαιωθώ ότι είμαστε πλήρως εφοδιασμένοι ως χώρα, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί στον πόλεμο και στην ειρήνη. Σωστά;», είπε προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ Γραφείο, αναφερόμενος στο θέμα των Tomahawk.

«Χρειαζόμαστε Tomahawk, όπως χρειαζόμαστε πολλά άλλα πράγματα που στέλνουμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ουκρανία, πρόσθεσε ο Τραμπ, που πριν από λίγο πήρε στα χέρια του τη βεβαίωση που ζητούσε.

Μένει να φανεί αν προτίθεται να κλιμακώσει περαιτέρω τη ρωσοαμερικανική ένταση των τελευταίων ημερών -που προκλήθηκε από την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία- στέλνοντας Tomahawk στην Ουκρανία.

Η εκτίμηση ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε τερματισμό τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας, προκύπτει από το γεγονός ότι το Κρεμλίνο έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι σε μια τέτοια κίνηση θα δυσχέραινε σημαντικά τις σχέσεις των δυο χωρών.

Η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk -ή άλλους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς- βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας, τόνισε προ ημερών ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ρώσος πρόεδρος είπε πως «εάν τέτοια όπλα χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν ρωσικά εδάφη, η απάντηση θα είναι πολύ σοβαρή, εάν όχι συντριπτική. Ας το σκεφτούν καλά».

Η Ρωσία δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις από το εξωτερικό, ξεκαθάρισε. Οι νέες αμερικανικές κυρώσεις αποσκοπούν στην άσκηση περαιτέρω πιέσεων στη Μόσχα, είπε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, υποστηρίζοντας όμως πως ο αντίκτυπός τους στη ρωσική οικονομία δεν θα είναι σημαντικός.

Αντιθέτως, επεσήμανε, η αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών που θα είναι δυσάρεστες για αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Ο Πούτιν τάχθηκε υπέρ της συνέχισης του «διαλόγου», αφότου ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναβολή της σχεδιαζόμενης συνάντησής τους στη Βουδαπέστη. «Ο διάλογος είναι πάντα προτιμότερος από την αντιπαράθεση, τις διαμάχες, πόσο μάλλον από τον πόλεμο», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις επιθετικές της δυνατότητες, επιτρέποντάς της να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος -όπως στρατιωτικές βάσεις, κόμβους ανεφοδιασμού, αεροδρόμια και κέντρα διοίκησης- που μέχρι σήμερα παραμένουν εκτός εμβέλειας.

Ο πύραυλος Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) είναι ένας πύραυλος cruise μεγάλης εμβέλειας, που εκτοξεύεται συνήθως από τη θάλασσα για να πλήξει στόχους σε αποστολές «βαθιάς διείσδυσης».

Οι κατευθυνόμενοι με ακρίβεια Tomahawk μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως και 1.000 μιλίων (1.600 χλμ.), ακόμη και σε περιοχές με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα.

Έχουν μήκος 6,1 μέτρα, άνοιγμα φτερών 2,6 μέτρα και βάρος περίπου 1.510 κιλά.

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, κατασκευάζει τους μη πυρηνικούς πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να εκτοξεύονται από ξηρά ή θάλασσα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026, με μέσο κόστος περίπου 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Tomahawk, που περιλαμβάνει αναβάθμιση των συστημάτων καθοδήγησης.

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει δοκιμαστικές πτήσεις των Tomahawk με σύστημα GPS, αλλά και επιχειρησιακή χρήση, όπως όταν οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον στόχων των ανταρτών Χούτι στην Υεμένη.

Η Ουκρανία διαθέτει διάφορους εγχώριους και δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς: