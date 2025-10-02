Πεσκόφ: Θα «απαντήσουμε κατάλληλα» αν οι ΗΠΑ δώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα σε περίπτωση που το Κίεβο λάβει τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν αποτελεί είδηση ότι οι ΗΠΑ παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μεταβιβάζουν στην Ουκρανία πληροφορίες πληροφοριών σε συνεχή βάση, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν την Ουάσιγκτον να παρέχει πληροφορίες στο Κίεβο για την εκτέλεση πληγμάτων σε ρωσικό έδαφος.

Επιπλέον, ο Πεσκόφ τόνισε ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον συνεχίζουν τις επαφές σε επίπεδο διοικήσεων, ωστόσο, από την πλευρά του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν υπήρξε ακόμη απάντηση στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τη διατήρηση των περιορισμών που είχαν τεθεί βάσει της Συνθήκης για τα Στρατηγικά Επιθετικά Όπλα (New START).

«Οι επαφές, επί της ουσίας, συνεχίζονται. Αλλά αντίδραση στην πρόταση για το New START, προς το παρόν δεν έχει υπάρξει», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πεσκόφ διευκρίνισε ότι οι επαφές συνεχίζονται «σε γενικό επίπεδο»: «Υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, και αυτοί λειτουργούν».

Ο πύραυλος Tomahawk είναι ένα όπλο παντός καιρού που χρησιμοποιείται εναντίον στόχων ξηράς και βάλλεται από υποβρύχια και πλοία. Μετά την εκτόξευσή του η προώθηση γίνεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο χρησιμοποιεί ένα στερεό προωθητικό καύσιμο, ενώ το δεύτερο γίνεται μέσω ενός κινητήρα τούρμπο μέχρι τοn στόχο.

Η δυσκολία εντοπισμού του από τα ραντάρ έγκειται στο γεγονός ότι πετάει σε χαμηλό ύψος (έως 100 μέτρα) και έχει πολύ μικρή επιφάνεια (ενεργό διατομή). Ακόμη, ο κινητήρας του δεν εκπέμπει πολύ θερμότητα και έτσι οι ανιχνευτές υπέρυθρης ακτινοβολίας δεν μπορούν να τον εντοπίσουν.

Τα συστήματα καθοδήγησής του είναι είτε δορυφορικά (GPS) είτε ανίχνευσης εδάφους (TERCOM) είτε συνδυασμοί αυτών. Στο τελευταίο στάδιο, δηλαδή λίγο πριν προσκρούσει στον στόχο, κάνει ψηφιακή σύγκριση του στόχου που συναντά και αυτού που έχει στη μνήμη του (DSMAC).

Το όπλο αυτό έχει εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια με CEP που φτάνει τα λίγα μέτρα. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σταθερούς και ιδιαίτερα θωρακισμένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί είναι συνήθως εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκες πυρομαχικών και όπλων, εγκαταστάσεις Διοίκησης, Ελέγχου και Επικοινωνιών (οι γνωστοί C3 στόχοι).