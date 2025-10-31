«Δεν θυμάμαι ποιος με χτύπησε» – Επιμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στο Κορωπί

Εξιτήριο από το νοσοκομείο έλαβε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η 40χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε στο σπίτι της στο Κορωπί.

Έπειτα από νοσηλεία 8 ημερών, με τα τραύματα στο πρόσωπό της να αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης που εκτυλίχθηκαν στο σπίτι της στο Κορωπί, η γυναίκα από τη Λιθουανία επανέλαβε πως δεν θυμάται ποιος είναι ο δράστης του άγριου ξυλοδαρμού που υπέστη.

Θα ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών

Μετά το εξιτήριο, η 40χρονη συνοδευόμενη από τον πατέρα της και τον δικηγόρο της, έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων, όπου φιλοξενούνται τα παιδιά της.

Παράλληλα, η 40χρονη έχει ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της και φαίνεται πως θα την πάρει.

«Πράγματα τα οποία ήξερε αυτή η γυναίκα ότι της συνέβησαν την προηγούμενη φορά της κακοποίησης τα κατήγγειλε. Είναι μια γυναίκα που ήταν βαριά χτυπημένη και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες δύο μέρες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είδα εγώ τις προηγούμενες μέρες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις μετά την εντατική αναρωτιόταν πώς έφθασε εκεί» σημείωσε ο δικηγόρος της, Παναγιώτης Αλεξόπουλος.

Τα προηγούμενα περιστατικά βίας

Η ίδια επαναλαμβάνει πως δεν είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, όμως φωτογραφίες από το παρελθόν δείχνουν μια διαφορετική εικόνα.

Μια φωτογραφία δείχνει τις μελανιές στο κορμί της 40χρονης, τον Οκτώβριο του 2023, ενώ υπήρχε και ένα περιστατικό τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

«Η σύζυγος ξημερώματα κοντά 4 το πρωί τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τις 6 το πρωί, όλα αυτά έγιναν στις 17 Ιουνίου του 2023».