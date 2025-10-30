newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
«Δεν θυμάμαι τίποτα» λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί – Γιατί μιλά για «φήμες»
Η 40χρονη υποστηρίζει ότι ακόμη δεν μπορεί να είναι σίγουρη για το πρόσωπο που της επιτέθηκε.

Έσπασε τη σιωπή της η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να καταλήξει διασωληνωμένη στο νοσοκομείο.

Η άτυχη γυναίκα, μέσα από το νοσοκομείο, μίλησε στο MEGA για την περιπέτεια που έζησε, ωστόσο υπογράμμισε ότι ακόμα δεν έχει ξεκάθαρο στο μυαλό της το άτομο που της επιτέθηκε.

«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε. Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον … (σύντροφό της) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι» ανέφερε η 40χρονη γυναίκα.

«Δεν θυμάμαι»

Η ίδια αναφέρει ότι από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι δεν θυμάται τίποτα, ενώ μεταξύ άλλων χαρακτηρίζει λάθος την προφυλάκιση του συντρόφου της.

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε αν ήταν εκείνος που τη χτύπησε, εκείνη απάντησε: «Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν… η μνήμη μου… ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι, καημένε … και καημένη οικογένειά μας…».

Η άτυχη γυναίκα μάλιστα μιλά για φήμες, σχετικά με όσα ακούστηκαν για παλαιότερα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας. «Τόσες φήμες και διάφορα… στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα».

Όταν ρωτήθηκε για την προφυλάκιση του συντρόφου της, η 40χρονη υπογράμμισε ότι δεν νομίζει ότι ήταν σωστή κίνηση.

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου» τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφος της υποστήριξε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστών που μπήκαν στο σπίτι τους, εκείνη όμως παρουσίασε ένα ακόμη σενάριο, εντελώς διαφορετικό.

«Μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω όταν βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι ‘δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω’. Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι» υποστήριξε.

Πλέον η υγεία της εξελίσσεται ομαλά ενώ ο πατέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλευρό της ίδιας και των δυο της παιδιών που φιλοξενούνται στο Παίδων.

«Ανησυχώ για τα παιδιά μου»

Η λαχτάρα και η αγωνία της Άγκνες να δει τους δυο γιους της που βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, είναι μεγάλη.

«Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».

Αρνείται ότι έχει πέσει ξανά θύμα ξυλοδαρμού

Παράλληλα, η 40χρονη περιέγραψε μια φυσιολογική καθημερινότητα, διαψεύδοντας ότι υπήρχαν στο παρελθόν επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας.

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τα ζητήματα που είχε με τον σύντροφό της, υποστήριξε ότι είχαν μια κόντρα λόγω της δουλειάς του στο εξωτερικό.

«Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό και ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε» ανέφερε.

Για ένα επεισόδιο που είχαν το 2023, η 40χρονη τόνισε ότι ήταν μια κοινή διαμάχη. «Ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».

«Έχουμε διαφωνίες αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια»

Στην ερώτηση αν προσπαθεί να προστατεύσει τον σύντροφό της απάντησε: «Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο …(σύντροφός της) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου».

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες, ερώτημα ωστόσο παραμένει αν όντως λόγω των χτυπημάτων η ίδια έχει ξεχάσει τα όσα φρικτά συνέβησαν μέσα στο σπίτι της ή πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια να προστατέψει τον 50χρονο λόγω της υπερβολικής αγάπης που του έχει.

