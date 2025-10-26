newspaper
24.10.2025 | 23:43
Έρχεται «διαταραχή express τύπου Π» με καταιγίδες
Κορωπί: Η 40χρονη είχε κακοποιηθεί και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 18:22

Κορωπί: Η 40χρονη είχε κακοποιηθεί και από άλλους συντρόφους της στο παρελθόν

Η νεαρή γυναίκα που βρέθηκε αιμόφυρτη στο Κορωπί, είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία και στο παρελθόν από άλλους δύο συντρόφους της.

Σύνταξη
Spotlight

Τα στόματα πλέον άνοιξαν για την 40χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον 50χρονο σύντροφό της στο σπίτι τους στο Κορωπί, μπροστά στα δύο μικρά παιδιά τους.

Πρώην εργοδότριά της μίλησε στο MEGA αποκαλύπτοντας ότι η νεαρή γυναίκα είχε υποστεί ενδοοικογενειακή βία και στο παρελθόν από άλλους δύο συντρόφους της.

«(Την γνώρισα) πολλά χρόνια πριν όταν πρωτοήρθε στην Ελλάδα. Ήταν αρραβωνιασμένη με ένα παλικάρι. Και μετά χωρίσανε και δεν είχε πού να πάει. Εγώ την απασχόλησα λίγο μόνο και μόνο για να έχει η κοπέλα ένα εισόδημα. Είχε μία άλλη σχέση με έναν κύριο που φαινόταν πολύ κτητικός, την έφερνε, την έπαιρνε συνέχεια και απ’ ό,τι μου είπε κάτι δεν της άρεσε. Της εξήγησα όμως ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεται οποιονδήποτε συναντάμε. Δεν μίλαγε, δεν μίλαγε η κοπέλα αυτή πολύ, δεν έλεγε πολλά. Εκείνη την εποχή δεν ήμασταν υποψιασμένοι. Κάτι μελανιές σου έλεγε “χτύπησα στο ράφι, στο ντουλάπι”. Δεν σου πήγαινε ο νους. Απλά αυτόν τον φοβόμουν. Της είχα μιλήσει» υπογράμμισε.

«Και να συνέβαινε κάτι, δεν θα το έλεγε ποτέ. Δεν μιλούσε» συμπλήρωσε η γυναίκα που γνωρίζει για χρόνια τη 40χρονη Λιθουανή.

«Δεν μιλούσε»

Το παρελθόν της 40χρονης δείχνει ότι αυτή η γυναίκα υπήρξε σε κακοποιητικά περιβάλλοντα. Όμως η ίδια σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν μιλούσε.

«Δεν είχε πού να μείνει, αυτό το παιδί δεν είχε που να ακουμπήσει. Δεν έκανε φιλίες, πάντα ήθελε να στηριχτεί σε κάποιον. Και να συνέβαινε, δεν θα το έλεγε ποτέ. Θα έλεγε δικαιολογίες “έπεσα εκεί, έπεσα μόνη μου”, κάτι τέτοια έλεγε. Το έζησα με κάνα δυο σχέσεις της έτσι που είχε. Πολύ καλό, ηθικό παιδί, ένα κορίτσι που ήρθε από ένα ξένο κράτος και δεν είχε πού την κεφαλήν κλίναι».

Μάλιστα άλλη εργοδότρια της 40χρονης μιλώντας στο MEGA σημείωσε ότι η 40χρονη στο παρελθόν είχε σχέση με έναν άλλον άντρα, και ενώ μπορεί να έβλεπαν σημάδια στο σώμα της, εκείνη δεν παραδεχόταν τίποτα.

«Ήταν γενικά στεναχωρημένη. Είχε κάποιο τρέμουλο κάποιες φορές ίσως ήταν και χτυπημένη κάποιες άλλες. Ποτέ όμως δεν παραδέχτηκε κάτι σε μένα τουλάχιστον. Την είδα πριν ένα μήνα στην παιδική χαρά με τα παιδάκια της και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Και την είχα ρωτήσει πώς περνάει με τον καινούργιο της σύντροφο, σύζυγο δεν ήξερα αν είχε παντρευτεί και μου είπε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη» υπογράμμισε.

Σε σταθερή κατάσταση η 40χρονη

Η 40χρονη γυναίκα Την ίδια ώρα, εκδορές εντοπίστηκαν και στο σώμα του 4χρονου παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος της 40χρονης φέρεται να είπε στον παιδοψυχολόγο ότι μπήκε μπροστά στο σώμα της μητέρας του για να προστατεύσει.

Το αγοράκι, μαζί με το 8 μηνών αδερφάκι του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων και βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση των αρμοδίων. Η οικογένεια της 40χρονης βρίσκεται στο πλευρό της και προσπαθεί να ορθοποδήσει με μόνο γνώμονα το καλό των παιδιών και της γυναίκας.

Την ίδια ώρα, ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί για τις αποτρόπαιες πράξεις του ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη εβδομάδα με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου.

Τουρισμός
Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Βραχυχρόνια μίσθωση: Νέους περιορισμούς ζητούν οι ξενοδόχοι για τα καταλύματα τύπου Airbnb

Ενέργεια
Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα στον πυρήνα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης

Stream newspaper
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ
Ελλάδα 26.10.25

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος δύο γυναικών με λεία 65.000 ευρώ

Συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε σε 2 γυναίκες σε περιοχές του Κιλκίς προσποιούμενος τον γιατρό ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους έχει τραυματιστεί, ζητώντας χρήματα για να υποβληθούν σε επέμβαση

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις
Σε εξέλιξη η ανάκριση 26.10.25

Στις οκτώ οι προφυλακίσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες - Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» φέρονται να ισχυρίστηκαν τα δύο αδέλφια που προστέθηκαν στους υπόλοιπους έξι προφυλακισμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Στη Φωκίδα 26.10.25

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό

Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Τίμησε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την επέτειο της απελευθέρωσης – Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
Διπλή γιορτή 26.10.25

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο

Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την 113η επέτειο απελευθέρωσης από τον οθωμανικό ζυγό - Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα

Σύνταξη
Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου
Ελλάδα 26.10.25

Θάνατος 16χρονης στο Γκάζι – Μέσα στην εβδομάδα οι απαντήσεις από το Χημείο του Κράτους λέει η Δημογλίδου

Πολλά είναι τα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων από τις οποίες «θα διαπιστώσουμε αν στο κατάστημα πωλούνταν νοθευμένα ποτά»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης
Ελλάδα 26.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται οι απολογίες – Στον ανακριτή τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης

Χθες η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ με την προφυλάκιση τεσσάρων κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Φοινικούντα: Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία – Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας
Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό
Ελλάδα 26.10.25

Νύφη έφτασε στην εκκλησία με περιπολικό

Την ώρα που η κοινωνία δεν μπορεί να ξεχάσει τη φράση «το περιπολικό δεν είναι ταξί», φαίνεται ότι τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας κάνουν για όλες τις δουλειες.

Σύνταξη
Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Οι κιτρινόμαυροι «έκατσαν» μετά το γκολ και το πλήρωσαν

Λεβαδειακός και Άρης έμειναν στο 1-1 στη Λιβαδειά, με τους κιτρινόμαυρους να προηγούνται στο 10′ από αυτογκόλ του Λιάγκα και τους πράσινους να ισοφαρίζουν στο 60′ με τον Πεντρόσο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ
Κιρίλ Ντμιτρίεφ 26.10.25

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη, λέει ο απεσταλμένος του Πούτιν στις ΗΠΑ

«Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

Σύνταξη
Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Φέγενορντ – Αϊντχόφεν 2-3: Πήρε το ντέρμπι η PSV λίγο πριν έρθει στο Καραϊσκάκη

Η Αϊντχόφεν, που στις 4/11 φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό για το Champions League, με χατ-τρικ του Σαϊμπάρι, πήρε το εκτός έδρας ντέρμπι επί της Φέγενορντ και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»
Τάση 26.10.25

Κάτι να λάμπει: Η μεγάλη ληστεία στο Λούβρο δείχνει το νέο έγκλημα – «Λίθοι, όχι τέχνη»

Η ληστεία της Κυριακής στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί παρατηρούν εδώ και καιρό: οι σύγχρονοι ληστές μουσείων δεν ενδιαφέρονται για τέχνη ιστορικής αξίας. Θέλουν κάτι που λάμπει στο σκοτάδι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Ποδοσφαιρικό χάος στην Καβάλα: «Τραυματίας» ο… μοιραίος γκολκίπερ, μια απόλυση και μια παραίτηση

Το επί χόρτου... χάος που επικράτησε στο τελευταίο ματς της Καβάλας συνεχίζεται και εκτός τεσσάρων γραμμών, με τον τερματοφύλακα Ζωγράφο να ζητάει να φύγει, τη διοίκηση να διώχνει τον προπονητή και τον αντιπρόεδρο να παραιτείται...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Σεβασμό στη μνήμη της 16χρονης ζητάει η οικογένειά της – «Επιθυμούμε να θρηνήσουμε με ηρεμία και αξιοπρέπεια»

Η οικογένεια της 16χρονης, που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε μπαρ στο Γκάζι και στη συνέχεια άφησε την τελευταία της πνοή, απευθύνει θερμή παράκληση προς όλα τα ΜΜΕ να σεβαστούν τη μνήμη του παιδιού.

Σύνταξη
Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις
Κυνήγι της αιώνιας ζωής 26.10.25

Από αδένες πιθήκων μέχρι αίμα νέων: Η μακρά ιστορία την αναζήτησης της αθανασίας μέσα από τις μεταμοσχεύσεις

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, πλούσιοι Ευρωπαίοι άνδρες υπέβαλλαν τον εαυτό τους σε μεταμοσχεύσεις «αδένων πιθήκου» με την ελπίδα να επιμηκύνουν τις ζωές του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ξανά στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι – «Εκεί που γράφτηκε το όνομα του παιδιού μου»

Ο πατέρας που έχασε το παιδί του στο δυστύχημα των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας για την εκταφή του, δηλώνει ότι θα ξανακατέβει στο σημείο που έχουν γραφτεί τα ονόματα των θυμάτων.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας

LIVE: Παναθηναϊκός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Αστέρας για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα για τη 10η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Γκάρι Σίλινγκ: «Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI – Πρέπει να δουλέψουν σκληρά»
Δύσκολα τα πράγματα 26.10.25

Η GenZ ίσως καταλήξει φτωχότερη στην εποχή της AI - Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί

«Ο κόσμος δεν χρωστάει σε κανέναν μας τα προς το ζην» λέει ο κορυφαίος οικονομολόγος Γκάρι Σίλινγκ και προτρέπει τους νέους να ξεχάσουν την «εύκολη επιτυχία» αν θέλουν να επιβιώσουν στον κόσμο της AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Αθλητισμός & Σπορ 26.10.25

Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
LIVE: Λεβαδειακός – Άρης
Ποδόσφαιρο 26.10.25

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης

LIVE: Λεβαδειακός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λεβαδειακός – Άρης για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»
Ποδόσφαιρο 26.10.25

Μπενίτεθ: «Χρειαζόμαστε μια ομάδα με νοοτροπία νικητή – Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε δηλώσεις στο MatchDay Mag του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρίπολης, εκφράζοντας το πλάνο και τη πίστη του για τη δουλειά που μπορεί να κάνει στην ομάδα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ
Bundesliga 26.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Φράιμπουργκ

LIVE: Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ για την 8η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

Σύνταξη
