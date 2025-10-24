Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί
Ο δράστης εμφανίστηκε ενώπιον του Εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο - Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν στο Κορωπί παρίστανε ότι η άτυχη γυναίκα είχε πέσει θύμα ληστείας
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
- Γαλλία: Η μάχη του προϋπολογισμού ξεκίνησε – Οι Σοσιαλιστές απειλούν με μομφή αν δεν φορολογηθούν οι πλούσιοι
- Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγο του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.
Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.
Χωρίς δικηγόρο
Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.
Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.
Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».
Έπαιζε «θέατρο»
Ο 50χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον ξυλοδαρμό τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία παίζοντας «θέατρο» και προσπαθώντας να παραπλανήσει της Αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.
- Λιθουανία: Έκλεισαν αεροδρόμια λόγω αερόστατων από τη Λευκορωσία
- Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
- Παναθηναϊκός: Πότε θα γίνει η παρουσίαση του Ράφα Μπενίτεθ
- Κραυγή αγωνίας από VW, Toyota, Honda – Οι αυτοκινητοβιομηχανίες μετά τη «δήμευση» της Nexperia στην Ολλανδία
- Στις ΗΠΑ ο σύμβουλος του Πούτιν
- Τροχαία: Ειδική επιχείρηση σε Μάνδρα και Αγία Βαρβάρα – Πέντε συλλήψεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις