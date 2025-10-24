Κορωπί: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε τη σύζυγό του – Είχε χτυπήσει και το ένα παιδί

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύζυγο του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Χωρίς δικηγόρο

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Έπαιζε «θέατρο»

Ο 50χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί και πριν από δύο χρόνια για ενδοοικογενειακή βία, μετά τον ξυλοδαρμό τηλεφώνησε ο ίδιος στην Αστυνομία παίζοντας «θέατρο» και προσπαθώντας να παραπλανήσει της Αρχές για τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του.