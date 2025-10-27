newspaper
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 21:19

Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Ως χειριστικό, βίαιο και προβληματικό περιγράφουν τον 59χρονο που ξυλοκόπησε την 40χρονη σύζυγό του στο Κορωπί  και η οποία νοσηλεύεται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση.

«Γνωρίζει αυτόν τον… που ήταν ένας φουλ όπως καταλάβαμε προβληματικός άνθρωπος και της λέγαμε και εγώ άλλα δυο – τρία άτομα που την ξέραμε, τι τον θέλεις; Η Άγκνες έψαχνε έναν άντρα σωστό για να κάνει οικογένεια. Τον είχαμε δει κάνα δυο- τρεις φορές στην εταιρεία αλλά δεν ξέραμε ότι είχαν γνωριστεί, ήταν από τους καινούργιους που είχαν έρθει, ήταν στους επάνω ορόφους ορόφους», είπε πρώην συνάδελφός της.

Οι δυο τους, όπως λένε οι συνάδελφοί τους, γνωρίστηκαν στη δουλειά. Η 40χρονη ήταν ήδη εκεί και λίγο μετά εμφανίστηκε αυτός που αρχικά φάνταζε ως ο ιδανικός.

Η πρώην συνάδελφός της θα πει:

-Γνωρίστηκαν τυχαία μέσα στο ασανσέρ νομίζω και έτσι ξεκίνησαν να μιλάνε. Η συνομιλία έφερε το φλερτ μετά βγήκαν κάνουν δύο- τρεις φορές μετά άρχισε αυτός να της κάνει κάτι νερά ότι εγώ είμαι από την Ιταλία δεν έχω τελειώσει την ιατρική, της έλεγε κάτι διάφορα τέτοια», προσθέτει. Τον έβλεπες, ψυχρός, καμιά φορά έλεγε καλημέρα κάποιες φορές όχι. Της είχαμε πει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά αλλά μας έλεγε ότι περνάει πολύ καλά μαζί του.

-Για τον άντρα της μιλούσε;

-Στις αρχές μόνο της γνωριμίας τους μετά ξέκοψε από όλους μας.

Μορφωμένη, όμορφη και δοτική, έκανε τα πάντα να κρατήσει αυτή τη σχέση, η οποία μέρα με τη μέρα τη βύθιζε στο σκοτάδι. Προσπαθούσε να κρυφτεί, τα σημάδια όμως δεν την άφηναν.

-Η Άγκνες δούλευε σε project γερμανόφωνα κυρίως, μιλούσε πολλές γλώσσες, είναι πάρα πολύ μορφωμένο κορίτσι.  Της λέγαμε “Άγκνες τι συμβαίνει, χρειάζεσαι βοήθεια;” Άρχισε να βλέπει παντού εχθρούς.

-Την είχατε δει με σημάδια πάνω της από κακοποίηση;

-Η Άγκνες κρυβόταν ακόμη και σε καλοκαιρινούς μήνες φορούσε λίγο πιο μακριά, μανίκια, ψιλό κρυβόταν.

«Ο πατέρας της την κλείδωνε στο δωμάτιο»

Σε άλλο σημείο η πρώην συνάδελφος της αποκαλύπτει πως η 40χρονη είχε μία δύσκολη ζωή από τη παιδική της ηλικία.

«Είχε ας πούμε μία σχέση, όταν την γνώρισα εγώ, ο όποιος της είχε σπάσει την κλείδα έμαθα. Της λέω ρε συ Άγκνες, γιατί λέω, έμεινες; Δεν ήξερε ούτε αυτή γιατί έμεινε.  Περνούσε κάποιες μέρες της εβδομάδας στο σπίτι της, τύπου συγκατοίκηση και τέτοια, αλλά της λέγαμε όλοι να τον αφήσει και όταν μάθαμε κιόλας τι της έκανε της λέγαμε: ‘’Καλά είσαι σοβαρή; Κάθεσαι, στείλ’ τον από εκεί που ήρθε. Μήνυση του έκανες;’’. Και μας είπε όχι κι αυτά και λέμε: ‘’Πώς βοηθήθηκες;’’. Την είχε βοηθήσει ένας άλλος φίλος της, νομίζω από το εξωτερικό είναι ή έφυγε στο εξωτερικό, και της λέγαμε γιατί ας πούμε δεν σου λείπει κάτι, γιατί είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ μορφωμένος.

»Γενικότερα δεν είχε καλή ζωή από μικρή δηλαδή έφυγε από πάνω, από Αυστρία, μόνο και μόνο για να ξεφύγει από τον πατέρα της, την κλείδωνε στο δωμάτιο. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή και εφηβική κιόλας. Προέρχεται από μία από μία πολύ αυστηρή οικογένεια Ευαγγελιστών. Από όσο ξέρω δεν είχε ιδιαίτερες σχέσεις μη πω σχεδόν και καθόλου. Άσχετα από τα βιώματα της και όλα αυτά που πέρασε και από τους γονείς της γιατί και οι γονείς της είναι πάρα πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, απλά μιας άλλης νοοτροπίας δεν θα έπρεπε να κάνουν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι απλά».

Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της

Οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τον χαρακτήρα του 50χρονου απέναντι στη σύντροφο και μάνα των παιδιών του σοκάρουν.

«Μου είχε πει τρομερά πράγματα που ήταν δύσκολο σχεδόν και να τα πιστέψω. Μου είχε πει για το συγκεκριμένο άτομο τότε μόλις τα είχανε φτιάξει σχεδόν ότι κάποια μέρα που είχε θυμώσει ένα βράδυ που είχαν τσακωθεί την έριξε κάτω στο δρόμο και πέρασε με το αυτοκίνητο από πάνω της», είπε φίλη της 40χρονης.

Παρόλα αυτά εκείνη δεν το έβαζε κάτω, λένε οι φίλοι της. Τον δικαιολογούσε σε όλα.

«Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, δηλαδή εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος και απλά εκείνη περίμενε και έκλαιγε. Εκείνος πάντα ήθελε να περνάει το δικό του, όταν δεν περνούσε θύμωνε, την έβριζε. Νομίζω την είχε χτυπήσει και κάποια στιγμή πριν, την είχε χαστουκίσει. Είχα σχηματίσει πάρα πολύ κακή γνώμη για αυτόν μου είχε πει ότι δεν θέλει τους άλλους δεν θέλει φίλους δεν θέλει γνωστούς δε μιλάει σε κανέναν».

«Είχαν χωρίσει κι εκείνο το διάστημα μιλήσαμε πάρα πολύ με την Άγκνες, τον ήθελε απεγνωσμένα και ενώ εκείνος δεν της σήκωνε το τηλέφωνο δεν έβλεπε καν τα μηνύματα που του έστελνε και τα λοιπά. Πάντα στεναχωρημένη όταν δεν ήταν μαζί, πολύ στεναχωρημένη, να κλαίει να είναι πολύ λυπημένη να έχει χάσει πολύ βάρος. Εγώ σας μιλάω για μία αγάπη αυτοθυσιαστική για αυτόν τον άνθρωπο».

Η 40χρονη γυναίκα βίωνε το δράμα της σιωπηρά, τόσο που ούτε η ίδια της η οικογένεια φαίνεται ότι δεν γνώριζε τα όσα της συνέβαιναν. Μάλιστα η μητέρα της μιλώντας στο Live News δηλώνει ότι ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζει ποιος προκάλεσε αυτό το κακό στο παιδί της.

«Η Άγκνες είναι σε σοβαρή κατάσταση, σε τεχνητό κώμα. Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος την ξυλοκόπησε. Ο σύζυγός της ήταν στο αεροδρόμιο εκείνη τη στιγμή. Είναι τρομερό».

Η 40χρονη γυναίκα αποσωληνώθηκε παρόλα αυτά νοσηλεύεται και όπως λέει η μητέρα της δυσκολεύεται να θυμηθεί πώς έφτασε σε αυτή την κατάσταση.

«Η υπόθεση δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, επειδή η κόρη μου δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς τι συνέβη. Υπήρχαν επίσης επιθετικοί γείτονες που την απειλούσαν. Φώναζαν δυνατά ότι είναι μόνη στο σπίτι. Η Άγκνες ήταν πολύ φοβισμένη. Ξεκίνησε περίπου πριν από έναν μήνα. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της».

Ο 50χρονος, κρατείται από την Αστυνομία και θα οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών για να απολογηθεί.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

