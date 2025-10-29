Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 50χρονος άνδρας από το Κορωπί που φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τη 40χρονη σύντροφό του την περασμένη εβδομάδα, μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει με βάση την ποινική δίωξη αφορά σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού η 40χρονη είχε νοσηλευθεί στην εντατική διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση. Επίσης κατηγορείται για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, αφού φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στον χώρο του εγκλήματος, αναφέροντας ότι γύρισε στο σπίτι από ταξίδι στο εξωτερικό και βρήκε τη γυναίκα του σε αυτή την κατάσταση.

Η 40χρονη έχει αποσωληνωθεί αλλά συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Κορωπί: Το χρονικό του ξυλοδαρμού

Η 40χρονη, με καταγωγή από τη Λιθουανία, δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύζυγό της με μπουνιές και κλωτσιές το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Κορωπί. Μπροστά ήταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Το ζευγάρι άρχισε να καυγαδίζει μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια, μέχρι που κάποια στιγμή ο 50χρονος άρχισε να χτυπά ανελέητα τη σύζυγό του στο κεφάλι. Μάλιστα, ήταν το 4χρονο παιδί του – που είχε υποστεί και αυτό ξυλοδαρμό – εκείνο που αποκάλυψε τη φρίκη που βίωναν μέσα στο σπίτι τους.

Όταν η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και αιμόφυρτη έπεσε στο πάτωμα, ο 50χρονος κακοποιητής κάλεσε την Αστυνομία και έστησε την ψεύτικη ιστορία με το ταξίδι. Με φωνή ψύχραιμη, υποστήριξε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι έχει γίνει ληστεία στο σπίτι του και η γυναίκα του είναι κείτεται στο δάπεδο αναίσθητη.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», είπε.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι στο Κορωπί, ενώ κατάλαβαν πως ο 50χρονος προσπαθούσε να τους παραπλανήσει. Το 4χρονο αγόρι, ωστόσο, αποκάλυψε την αλήθεια. «Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι με μπουνιές», είπε. Η μαρτυρία αυτή και οι αντιφάσεις στις οποίες έπεσε ο 50χρονος οδήγησαν άμεσα στη σύλληψή του. «Μου έλεγε όλα ήταν κόκκινα», ανέφερε από την πλευρά της η δασκάλα που συνόδεψε το μικρό παιδί από το νηπιαγωγείο στο σπίτι.

Η γυναίκα μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματά της είναι από άγρια επίθεση. Η κακοποιημένη μητέρα, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχει πλέον αποσωληνωθεί αλλά η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή.