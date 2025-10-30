newspaper
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Γεραπετρίτης: Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ιράκ
Διπλωματία 30 Οκτωβρίου 2025 | 16:03

Γεραπετρίτης: Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ιράκ

Οικονομικές σχέσεις, Γάζα και Συρία στο τραπέζι της επίσκεψης Γεραπετρίτη στο Ιράκ

Σύνταξη
Ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας χαρακτήρισε το Ιράκ ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του από τη Βαγδάτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογο του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Φουάντ Χουσεΐν την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, η διμερής συνεργασία, αλλά και τα περιφερειακά θέματα, δεδομένων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας Ελλάσδας – Ιράκ

Οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας – Ιράκ, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, στον ακαδημαϊκό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων ήταν μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν επί τάπητος.

Παράλληλα συμφωνήθηκε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου.

Ενώ μετά την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ, και η πρώτη πτήση από την Αθήνα προς τη Βαγδάτη, που ανακοινώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, θεωρείται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των λαών τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και τους πολιτιστικούς δεσμούς. Με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των μελών της ΕΕ η οποία θα έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Βαγδάτη.

Ο Γεραπετρίτης για το ρόλο του Ιράκ

Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιρροή του Ιράκ στην περιοχή και θέλησε να τονίσει τις προσπάθειες της Βαγδάτης στην προώθηση της ειρήνης, σημειώνοντας παράλληλα τον «ασταθή και ταραχώδη χαρακτήρα των καιρών και της περιοχής».

«Η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της Γάζας, με το Γεραπετρίτη να αναφέρει ότι «η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ» προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας και μας επιτρέπει να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας στη Γάζα».

Η Ελλάδα θέλει ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα

Επανέλαβε δε ότι «η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα, μέσω της συμβολής της στην ανοικοδόμηση της περιοχής και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην περιοχή».

Μεταξύ των περιφερειακών ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κατάσταση στη Συρία. Με το Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει την «μακροχρόνια υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και να υπογραμμίζει ότι «η συριακή μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας».

Κλείνοντας ο Υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε για την ετοιμότητα της Αθήνας να «υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».

Business
HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

HELLENiQ ENERGY: Στο 3,7% οι μετοχές που πούλησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τράπεζες
Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Εurobank: Πάνω από 1 δισ. τα καθαρά κέρδη στο 9μήνο – Το μήνυμα Καραβία

Stream
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν
Συμβούλιο ΥΠΕΞ της ΕΕ 20.10.25

Γεραπετρίτης: Παρούσα η Ελλάδα στο ουκρανικό και την ανοικοδόμηση της Γάζας – Τι είπε για τη συνάντησή του με Φιντάν

«Είναι η εποχή των συνθέσεων. Είναι η εποχή να δούμε το μέλλον με όραμα. Οι διχόνοιες μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορούν να έχουν», είπε ο κ. Γεραπετρίτης από το Λουξεμβούργο, όπου θα συναντηθεί με τον τούρκο ομόλογό του

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση
Διπλωματία 19.10.25

Γεραπετρίτης για Μονή Σινά: Προχωρά η συνεργασία με Αίγυπτο – Βρισκόμαστε σε προκαταρκτική κοινή κατανόηση

Στον χαιρετισμό του μετά τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής

Σύνταξη
Φιντάν: Επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό – Τι είπε για το SAFE
Τούρκος ΥΠΕΞ 19.10.25

Προκλητικός ο Φιντάν επαναλαμβάνει τις τουρκικές αξιώσεις για Αιγαίο και Κυπριακό - Τι είπε για το SAFE

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, επανέλαβε τις τουρκικές αξιώσεις σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων όπως η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια λέγοντας πως «αυτά μπορούν να συζητηθούν… σε ορισμένα σημεία… αυτά συζητήθηκαν με τις διερευνητικές επαφές, προχώρησαν σε κάποια σημεία».

Σύνταξη
Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
Διεθνής Οικονομία 30.10.25

Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;

Είναι η Ολλανδία παράδεισος για τους εργαζόμενους; Είναι οι εργάτες οικοδομών της Ευρώπης σε καλύτερη θέση από τους άλλους; Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πού οι εργαζόμενοι είναι πιο ευχαριστημένοι με τους μισθούς τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας
Champions League 30.10.25

To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας

Διαφορετικούς δρόμους θα τραβήξουν UEFA και Heineken από το 2027 και μετά από 30 χρόνια κοινής πορείας, καθώς η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κλείνει συμφωνία με μεγάλο ανταγωνιστή στον τομέα της ζυθοποιίας

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
Powered by inMagazin 30.10.25

Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μία από τις πιο επιτυχημένες προσωπικότητες του ψηφιακού επιχειρείν, μίλησε ανοιχτά για την επιμονή της να βελτιώνεται, την οικογένεια, τον Χρήστο Μάστορα, τους ψυχαναγκασμούς και την αγάπη της για τη μοναχικότητα στο νέο podcast

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Βόλεϊ 30.10.25

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ για το δεύτερο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League Ανδρών. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8HD.

Σύνταξη
Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο έλεγχος των διαιτητών της Super League

Τι έκαναν στις πρώτες 8 αγωνιστικές οι επιλογές του Λανουά. Οι καλοί, οι κακοί και οι "άσχημοι". Το χαμηλό επίπεδο των Ελλήνων διαιτητών και οι ξένοι

Βάιος Μπαλάφας
Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Μαξ Ντάουμαν: Έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός στον αιώνα!

Ο Μαξ Ντάουμαν έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινά βασικός σε ομάδα που ανήκει στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Βρετανός εξτρέμ είναι μόλις 15 ετών και 9 μηνών.

Σύνταξη
Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο
Ελλάδα 30.10.25

Εκτελεστής και οδηγός φέρεται να είναι οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν για τη μαφιόζικη δολοφονία στην Κύπρο

Οι δύο άνδρες με καταγωγή από τη Γεωργία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη μετά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι κυπριακές Αρχές

Σύνταξη
Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση
Μπάσκετ 30.10.25

Κώστας Παπανικολάου: Τα 56 δευτερόλεπτα που αγωνίστηκε, η προσθήκη του Γουόρντ και η ειδική διαχείριση

Ο Κώστας Παπανικολάου χρησιμοποιήθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στο ματς με τη Μονακό, ο οποίος φαίνεται να κάνει ειδική διαχείριση στον πολύπειρο Έλληνα φόργουορντ.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά
Πρεμιέρα 30.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ξεκινά σήμερα η μεγάλη γιορτή του σινεμά

Η γιορτή του σινεμά ξεκινά στη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η τιμή εισιτηρίου για όλες τις προβολές στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα είναι στα 2 ευρώ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά
Κόσμος 30.10.25

Αδιανόητο περιστατικό: Κρουαζιερόπλοιο ξέχασε ηλικιωμένη σε νησί – Την βρήκαν νεκρή μία μέρα μετά

Η ηλικιωμένη σχεδίαζε να κάνει πεζοπορία με άλλους επιβάτες σε ένα ορεινό παρατηρητήριο. Ωστόσο, το πλοίο απέπλευσε από το νησί χωρίς τη γυναίκα ενώ πέρασαν 5 ώρες πριν αναφέρει την αγνοούμενη.

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Κλείνουν δεκάδες καταστήματα – Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι
Αναστάτωση 30.10.25

«Αιφνίδιος θάνατος» για δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ - Στα «κάγκελα» οι δήμαρχοι

Σε μια νέα συνθήκη μπαίνουν όπως φαίνεται από τις 3 Νοεμβρίου δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς προ των πυλών βρίσκεται το κλείσιμο 200 και πλέον καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία. Δήμαρχοι, κυρίως από την επαρχία, δεν κρύβουν την ανησυχία τους και διαμαρτύρονται για τα «λουκέτα».

Σύνταξη
Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Η Μπάγερν Μονάχου κατέρριψε ρεκόρ διάρκειας 32 ετών που κρατούσε η Μίλαν (pic, vid)

Ένα ιστορικό ρεκόρ «έσπασε» η Μπάγερν Μονάχου στην Κολωνία με 14 συνεχόμενες νίκες από την έναρξη της σεζόν. Στις 13 σερί νίκες είχε σταματήσει η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο τη σεζόν 1992-93.

Σύνταξη
Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη
Πολιτική 30.10.25

Σπύρος Καραμπλιάνης: Η Cognitera κινείται αυτόνομα και δεν έχει καμία μετοχική σχέση με ανταγωνιστές – Η μήνυση σε Μπαμπασίδη

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Cognitera στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι είπε για τη σχέση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες, τη Neuropublic, αλλά και οι καταγγελίες για παρεμπόδιση του έργου της από τη διοίκηση Μπαμπασίδη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Ελλάδα 30.10.25

Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα σημεία από τα οποία πέρασαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα όπου σκότωσαν τους δύο άνδρες

Σύνταξη
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

