Γεραπετρίτης: Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ιράκ
Οικονομικές σχέσεις, Γάζα και Συρία στο τραπέζι της επίσκεψης Γεραπετρίτη στο Ιράκ
- Συνελήφθη οδηγός αυτοκινήτου που έτρεχε με 174 χλμ./ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
- Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων
- Γκαράζ στην οροφή κτιρίου μετατράπηκε σε διαμέρισμα και πάει για ρεκόρ πώλησης στη Νέα Υόρκη [εικόνες]
- Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας χαρακτήρισε το Ιράκ ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του από τη Βαγδάτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογο του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Φουάντ Χουσεΐν την Πέμπτη.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, η διμερής συνεργασία, αλλά και τα περιφερειακά θέματα, δεδομένων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας Ελλάσδας – Ιράκ
Οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας – Ιράκ, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, στον ακαδημαϊκό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων ήταν μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν επί τάπητος.
Παράλληλα συμφωνήθηκε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου.
Ενώ μετά την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ, και η πρώτη πτήση από την Αθήνα προς τη Βαγδάτη, που ανακοινώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, θεωρείται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των λαών τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και τους πολιτιστικούς δεσμούς. Με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των μελών της ΕΕ η οποία θα έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Βαγδάτη.
Ο Γεραπετρίτης για το ρόλο του Ιράκ
Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιρροή του Ιράκ στην περιοχή και θέλησε να τονίσει τις προσπάθειες της Βαγδάτης στην προώθηση της ειρήνης, σημειώνοντας παράλληλα τον «ασταθή και ταραχώδη χαρακτήρα των καιρών και της περιοχής».
«Η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της Γάζας, με το Γεραπετρίτη να αναφέρει ότι «η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ» προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας και μας επιτρέπει να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας στη Γάζα».
Η Ελλάδα θέλει ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
Επανέλαβε δε ότι «η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα, μέσω της συμβολής της στην ανοικοδόμηση της περιοχής και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην περιοχή».
Μεταξύ των περιφερειακών ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κατάσταση στη Συρία. Με το Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει την «μακροχρόνια υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και να υπογραμμίζει ότι «η συριακή μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας».
Κλείνοντας ο Υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε για την ετοιμότητα της Αθήνας να «υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».
- Πολλή δουλειά, χαμηλοί μισθοί: Σε ποια χώρα της Ευρώπης υπάρχουν περισσότεροι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι;
- To Champions League θα πίνει… άλλη μπύρα – Τέλος σε μια ιστορική συμφωνία και αρχή μια νέας
- Διαφωνία Ερντογάν Μετς για τη Γάζα – «Η Τουρκία δεν πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης»
- Ντελούλου, όχι ξινή, βιτριόλι και Χρήστος Μάστορας: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη για όλα – «Αν μου κάνει πρόταση γάμου, θα πω ναι»
- Φωτιά στο Άργος Ορεστικό, κοντά στο πεδίο βολής
- LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Νάπρεντακ Ότζακ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις