Γεραπετρίτης: Η Αθήνα είναι έτοιμη να υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Ιράκ

Ως έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας χαρακτήρισε το Ιράκ ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις δηλώσεις του από τη Βαγδάτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογο του και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Φουάντ Χουσεΐν την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, η διμερής συνεργασία, αλλά και τα περιφερειακά θέματα, δεδομένων και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας Ελλάσδας – Ιράκ

Οι προοπτικές για περαιτέρω προώθηση της οικονομικής συνεργασίας, Ελλάδας – Ιράκ, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, της ενέργειας, στον ακαδημαϊκό τομέα, τον τουρισμό, τη γεωργία, τις κατασκευές και την τεχνολογία διαχείρισης υδάτων ήταν μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν επί τάπητος.

Παράλληλα συμφωνήθηκε να αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο δυναμικό της περαιτέρω ανάπτυξης των διμερών οικονομικών σχέσεων με στόχο την αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου.

Ενώ μετά την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Αθήνας και Ερμπίλ, και η πρώτη πτήση από την Αθήνα προς τη Βαγδάτη, που ανακοινώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου, θεωρείται ότι θα ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς μεταξύ των λαών τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και τους πολιτιστικούς δεσμούς. Με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των μελών της ΕΕ η οποία θα έχει απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Βαγδάτη.

Ο Γεραπετρίτης για το ρόλο του Ιράκ

Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην επιρροή του Ιράκ στην περιοχή και θέλησε να τονίσει τις προσπάθειες της Βαγδάτης στην προώθηση της ειρήνης, σημειώνοντας παράλληλα τον «ασταθή και ταραχώδη χαρακτήρα των καιρών και της περιοχής».

«Η Ελλάδα, ως έντιμος συνομιλητής με όλες τις αραβικές χώρες, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Στο τραπέζι μπήκε και το θέμα της Γάζας, με το Γεραπετρίτη να αναφέρει ότι «η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ-Σέιχ» προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας και μας επιτρέπει να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς και βιώσιμης εκεχειρίας στη Γάζα».

Η Ελλάδα θέλει ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα

Επανέλαβε δε ότι «η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα, μέσω της συμβολής της στην ανοικοδόμηση της περιοχής και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής καταστροφής στην περιοχή».

Μεταξύ των περιφερειακών ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν και η κατάσταση στη Συρία. Με το Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει την «μακροχρόνια υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας» και να υπογραμμίζει ότι «η συριακή μεταβατική κυβέρνηση πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μια συμπεριληπτική διακυβέρνηση, διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών της Συρίας».

Κλείνοντας ο Υπουργός Εξωτερικών δεσμεύτηκε για την ετοιμότητα της Αθήνας να «υποστηρίξει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή».