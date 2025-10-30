DO’S: Ηρέμησε και εκμεταλλεύσου την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί για να σκεφτείς καλύτερα κάποια πράγματα. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά και για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Προσπάθησε να πραγματοποιήσεις κάποιες από τις ιδέες και τους στόχους σου. Σε αυτό πάντως πρόκειται να σε βοηθήσουν κάποιοι καλοί συνάδελφοι.

DON’TS: Μην αγνοείς την υποστήριξη που θέλει να σου προσφέρει η σχέση σου- αν έχεις. Μη βιάζεσαι να κάνεις κάποιες κινήσεις, απλά και μόνο επειδή τις θεωρείς βασικές. Ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα αυτών, έτσι; Ταυτόχρονα μη διστάσεις να αλλάξεις κάποιες συνθήκες, έτσι ώστε να βγουν ευκολότερα κάποια πράγματα.