magazin
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 30.10.2025]
Ημερήσια 30 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 30.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ηρέμησε και εκμεταλλεύσου την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί για να σκεφτείς καλύτερα κάποια πράγματα. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά και για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Προσπάθησε να πραγματοποιήσεις κάποιες από τις ιδέες και τους στόχους σου. Σε αυτό πάντως πρόκειται να σε βοηθήσουν κάποιοι καλοί συνάδελφοι.

DON’TS: Μην αγνοείς την υποστήριξη που θέλει να σου προσφέρει η σχέση σου- αν έχεις. Μη βιάζεσαι να κάνεις κάποιες κινήσεις, απλά και μόνο επειδή τις θεωρείς βασικές. Ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα αυτών, έτσι; Ταυτόχρονα μη διστάσεις να αλλάξεις κάποιες συνθήκες, έτσι ώστε να βγουν ευκολότερα κάποια πράγματα.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού είσαι πιο χαλαρός και πιο ευδιάθετος, γιατί δεν ακολουθείς με ηρεμία το πρόγραμμα το οποίο έφτιαξες το προηγούμενο διάστημα; Απόφυγε να επηρεαστείς από οτιδήποτε μπορεί να σε ταράξει. Διάθεσε χρόνο στον εαυτό και στην περιποίησή σου, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις λίγο. Πάντως όλα φαίνεται να ρολάρουν άνετα.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και κάποιων κοντινών σου ατόμων, καθώς ό,τι αξίζει μένει! Μην είσαι τόσο απρόσεκτος στις αποφάσεις που παίρνεις. Μην προβληματιστείς ακραία από τις συμπεριφορές που θα παρατηρήσεις. Μην κινηθείς παρορμητικά και καλά για να προλάβεις το να μην πληγωθείς.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αφού νιώθεις αρκετά ήρεμος σήμερα, συνέχισε να επεξεργάζεσαι κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις με άνεση. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τις ξεκαθαρίσεις. Όχι μόνο αυτές δηλαδή, αλλά έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι σου αρέσει και τι όχι. Παράλληλα ασχολήσου με οτιδήποτε μπορεί να προάγει τη θετική σου διάθεση, την οποία έχεις ανάγκη.

DON’TS: Μην φοβάσαι να εκφραστείς ελεύθερα. Μην πάρεις αποφάσεις εν βρασμώ ή εντελώς απρόσεκτα. Μην επιτρέψεις στην ένταση που επικρατεί να θολώσει την κρίση σου. Από την άλλη, μη βιάζεσαι να κινηθείς για να φτάσεις στο θετικό αποτέλεσμα που θέλεις, γιατί νομίζω πως όσο πιο γρήγορα κάνεις κάτι, τόσο πιο τσαπατσούλικα βγαίνει.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι χαλαρή, οπότε άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να ξεκουραστείς και να ηρεμήσεις. Παράλληλα πέτα από πάνω σου τα έντονα συναισθήματα που καιρό κουβαλάς. Επεξεργάσου τις ζόρικες καταστάσεις που σε πιέζουν ήρεμα. Ασχολήσου με το σπίτι σου. Μπορείς ας πούμε να αλλάξεις διακόσμηση. Όλα για την ανανέωση!

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί έχεις πολλές εκκρεμότητες. Βέβαια μην αγοράσεις αχρειασιές, απλά και μόνο για να ξεμπερδέψεις. Μπορείς π.χ. να κάνεις έρευνα αγοράς πρώτα. Μην αφήνεις την ψυχολογία σου να εξαρτάται από τους άλλους ή από τις συζητήσεις που κάνεις. Μη βιαστείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος.

Λέων

Λέων

DO’S: Μιας και που σήμερα όχι μόνο επικρατεί ηρεμία στην ατμόσφαιρα, αλλά κι εσύ έχεις τακτοποιήσει τις περισσότερες από τις εκκρεμότητες που έχεις, γιατί δεν χαλαρώνεις; Όχι μόνο εσύ δηλαδή, αλλά και το πρόγραμμα που φτιάχνεις. Πλησίασε τα άτομα με τα οποία έχεις απομακρυνθεί και προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα στο μεταξύ σας.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις οι οποίες θα καταστήσουν σαφές το πως νιώθεις. Ωστόσο μην στερήσεις το δικαίωμα στους απέναντι να κάνουν το ίδιο – να εκφραστούν δηλαδή. Αν θες να κάνεις κάποια ανοίγματα μην τα κάνεις όντας απροετοίμαστος. Αν θες να προχωρήσεις μπροστά, μη διστάσεις να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να έχεις καλή διάθεση, γιατί το κλίμα θα είναι άριστο. Ζήτησε αύξηση, αν αυτό είναι που θέλεις. Με ηρεμία όμως! Γενικώς τα πάντα φαίνεται να ρολάρουν άνετα, άρα κι εσύ φρόντισε να τελειώσεις τις δουλειές σου γρήγορα μεν, αποτελεσματικά δε. Παράλληλα κάνε ένα σωστό πλανάρισμα στις επόμενες κινήσεις σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις ωφέλιμες συζητήσεις- ειδικά όσον αφορά τα ερωτικά σου. Μη ζορίζεσαι τόσο στο να βρεις αυτό το κάτι που μπορεί να σε ανανεώσει. Απλά είναι τα πράγματα! Παράλληλα μην αγχώνεσαι, αν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν προχωράνε πλέον. Μην τα πιέζεις όμως, απλά και μόνο για να βγουν έστω και με το ζόρι, έτσι;

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επικεντρώσου σε αυτά που θες να κάνεις, καθώς το ήρεμο κλίμα της μέρας το επιτρέπει. Επικεντρώσου όμως στο φλερτ που υπάρχει εκμεταλλευόμενος την καλή σου διάθεση. Ειδικά αν υπάρχει κάποιο άτομο που έχει ιδρώσει για να σε πλησιάσει, έτσι; Δως του λοιπόν το πράσινο φως! Από την άλλη, προσπάθησε να μαζέψεις χρήσιμες πληροφορίες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να βάλεις την προσωπική σου πινελιά σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες παρασκηνιακές καταστάσεις. Μην αλλάξεις απότομα την συμπεριφορά σου. Ειδικά αν δεν έχεις επιβεβαιώσει πρώτα πως αυτά που πιστεύεις ισχύουν κιόλας!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αφού όλοι είναι χαλαροί, μιμήσου τους! Επεξεργάσου άνετα τα πράγματα που θέλεις. Το σημαντικότερο όμως είναι να ηρεμήσεις ψυχολογικά, καθώς αυτό είναι που θα φτιάξει και τη διάθεσή σου. Απλοποίησε την σκέψη σου. Βρες χρόνο για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Μείωσε την πίεση και την αλληλεπίδραση με στρεσογόνα σκηνικά.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην αποκαλύψεις κάποιες συναντήσεις που θα κάνεις, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλάψουν κάτι, αν δεν ξέρουν ότι υπάρχει, σωστά; Ωστόσο μην κωλώσεις να εκφράσεις το πως νιώθεις- ακόμα κι αν το κάνεις έμμεσα. Μη διστάσεις να βρεις ποια σημεία είναι αδύναμα στα πλάνα σου, καθώς έτσι θα προετοιμαστείς καλύτερα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αφού οι τόνοι γύρω σου πέφτουν, εστίασε κι εσύ στα θετικά και στα όμορφα που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Έπειτα προσπάθησε να εκφραστείς εύκολα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις με λόγια, τότε κάντο με πράξεις! Εξέφρασε και τις ενδιαφέρουσες ιδέες που έχεις. Αν είσαι ελεύθερος, ενδέχεται να γνωρίσεις νέο αμόρε μέσω των φίλων σου.

DON’TS: Αν είσαι έτοιμος να αλλάξεις δουλειά, τότε μην το καθυστερείς άλλο πια. Ωστόσο μη διστάσεις να επιβεβαιώσεις πρώτα το ότι όντως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Ειδικά αν πρόκειται να κάνεις συζητήσεις ή συναντήσεις επ’ αυτού, για να αποφύγεις να εκτεθείς, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι γενικώς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα όμορφο κλίμα γύρω σου, ώστε να νιώσεις χαλαρός και ασφαλής. Βάλε τις σκέψεις σου σε σειρά. Ξεκαθάρισε αυτά που μπορείς να ξεκαθαρίσεις, προκειμένου να καταφέρεις να συνεχίσεις ανενόχλητος το πλανάρισμα όσων θες να κάνεις. Στα οικονομικά, κλείσε συμφωνίες ή κάνε διαπραγματεύσεις.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στο να περάσετε καλά με το αμόρε, καθώς είναι κάτι που έχετε και οι δυο ανάγκη. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνεις κάποιες αποφάσεις που έχεις πάρει. Βασικά μην το κάνεις καν, αν δεν είσαι έτοιμος. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, απλά και μόνο για να κάνεις εντύπωση.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Παρότι οι ρυθμοί πέφτουν, εσύ μπορείς να παραμείνεις δραστήριος σε όσα θέλεις να κάνεις. Ωστόσο απόφυγε να επηρεαστείς ή να πιεστείς από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θέλουν να σε κάνουν να αυξήσεις ταχύτητες χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου ή πέρνα χρόνο με το αμόρε – έχεις τα περιθώρια.

DON’TS: Μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στην προετοιμασία σου. Μην εκπλαγείς από τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν κάποιες αλλαγές που κάνεις στο πρόγραμμα. Μήπως λοιπόν να μην τις κάνεις καθόλου; Ταυτόχρονα μη βαριέσαι να τελειοποιήσεις- όσο γίνεται- τόσο τις επόμενες κινήσεις, όσο και τα πλάνα σου. Έστω να το προσπαθήσεις.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν τα κατανοήσεις. Άκου λοιπόν τι έχουν να σου πουν οι άλλοι, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει αρκετά. Πάρε τις αποστάσεις σου από αυτούς που πρέπει και θα δεις πως αμέσως θα νιώσεις καλύτερα. Μάλλον πρόκειται για άτομα που σου προσδίδουν αχρείαστη ένταση.

DON’TS: Μην αγνοείς τις μικρές διευκολύνσεις που σου γίνονται- ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μην βιαστείς να αποκαλύψεις τις ερωτικές σου υποθέσεις- τουλάχιστον όχι σε όλους. Μην επιστρέψεις σε άτομα από το παρελθόν που άφησες πίσω, καθώς ξέρεις κι εσύ πως δεν αξίζει. Παράλληλα μην επιμένεις να κολλάς πάνω σε αυτούς, έτσι;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

«Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και έστειλε το δικό του μήνυμα, στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA

Σύνταξη
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια
Fizz 29.10.25

Από τον Κένεντι στους Τριντό: Όταν η πολιτική πέφτει στο κρεβάτι με τους σταρ μπαίνουμε όλοι κάτω από τα σεντόνια

Το «σοκαριστικό ζευγάρι της χρονιάς» Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι είναι το τελευταίο σε μια σειρά σχέσεων πολιτικών και σταρ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ρωτήστε και τον μπαμπά του....

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 30.10.25

Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ

Εκτιμάται ότι οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δολοφονία από τις ΗΠΑ των δύο πολιτών του για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.10.25

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο