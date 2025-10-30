Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 30.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ηρέμησε και εκμεταλλεύσου την καλή ατμόσφαιρα που επικρατεί για να σκεφτείς καλύτερα κάποια πράγματα. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά και για να οργανώσεις τα επόμενα βήματά σου. Προσπάθησε να πραγματοποιήσεις κάποιες από τις ιδέες και τους στόχους σου. Σε αυτό πάντως πρόκειται να σε βοηθήσουν κάποιοι καλοί συνάδελφοι.
DON’TS: Μην αγνοείς την υποστήριξη που θέλει να σου προσφέρει η σχέση σου- αν έχεις. Μη βιάζεσαι να κάνεις κάποιες κινήσεις, απλά και μόνο επειδή τις θεωρείς βασικές. Ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα αυτών, έτσι; Ταυτόχρονα μη διστάσεις να αλλάξεις κάποιες συνθήκες, έτσι ώστε να βγουν ευκολότερα κάποια πράγματα.
Ταύρος
DO’S: Αφού είσαι πιο χαλαρός και πιο ευδιάθετος, γιατί δεν ακολουθείς με ηρεμία το πρόγραμμα το οποίο έφτιαξες το προηγούμενο διάστημα; Απόφυγε να επηρεαστείς από οτιδήποτε μπορεί να σε ταράξει. Διάθεσε χρόνο στον εαυτό και στην περιποίησή σου, προκειμένου να μπορέσεις να χαλαρώσεις λίγο. Πάντως όλα φαίνεται να ρολάρουν άνετα.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και κάποιων κοντινών σου ατόμων, καθώς ό,τι αξίζει μένει! Μην είσαι τόσο απρόσεκτος στις αποφάσεις που παίρνεις. Μην προβληματιστείς ακραία από τις συμπεριφορές που θα παρατηρήσεις. Μην κινηθείς παρορμητικά και καλά για να προλάβεις το να μην πληγωθείς.
Δίδυμοι
DO’S: Αφού νιώθεις αρκετά ήρεμος σήμερα, συνέχισε να επεξεργάζεσαι κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις με άνεση. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να τις ξεκαθαρίσεις. Όχι μόνο αυτές δηλαδή, αλλά έτσι θα μπορέσεις να βρεις τι σου αρέσει και τι όχι. Παράλληλα ασχολήσου με οτιδήποτε μπορεί να προάγει τη θετική σου διάθεση, την οποία έχεις ανάγκη.
DON’TS: Μην φοβάσαι να εκφραστείς ελεύθερα. Μην πάρεις αποφάσεις εν βρασμώ ή εντελώς απρόσεκτα. Μην επιτρέψεις στην ένταση που επικρατεί να θολώσει την κρίση σου. Από την άλλη, μη βιάζεσαι να κινηθείς για να φτάσεις στο θετικό αποτέλεσμα που θέλεις, γιατί νομίζω πως όσο πιο γρήγορα κάνεις κάτι, τόσο πιο τσαπατσούλικα βγαίνει.
Καρκίνος
DO’S: Η ατμόσφαιρα γύρω σου είναι χαλαρή, οπότε άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να ξεκουραστείς και να ηρεμήσεις. Παράλληλα πέτα από πάνω σου τα έντονα συναισθήματα που καιρό κουβαλάς. Επεξεργάσου τις ζόρικες καταστάσεις που σε πιέζουν ήρεμα. Ασχολήσου με το σπίτι σου. Μπορείς ας πούμε να αλλάξεις διακόσμηση. Όλα για την ανανέωση!
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος, γιατί έχεις πολλές εκκρεμότητες. Βέβαια μην αγοράσεις αχρειασιές, απλά και μόνο για να ξεμπερδέψεις. Μπορείς π.χ. να κάνεις έρευνα αγοράς πρώτα. Μην αφήνεις την ψυχολογία σου να εξαρτάται από τους άλλους ή από τις συζητήσεις που κάνεις. Μη βιαστείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Ειδικά αν δεν είσαι σίγουρος.
Λέων
DO’S: Μιας και που σήμερα όχι μόνο επικρατεί ηρεμία στην ατμόσφαιρα, αλλά κι εσύ έχεις τακτοποιήσει τις περισσότερες από τις εκκρεμότητες που έχεις, γιατί δεν χαλαρώνεις; Όχι μόνο εσύ δηλαδή, αλλά και το πρόγραμμα που φτιάχνεις. Πλησίασε τα άτομα με τα οποία έχεις απομακρυνθεί και προσπάθησε να βελτιώσεις το κλίμα στο μεταξύ σας.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις συζητήσεις οι οποίες θα καταστήσουν σαφές το πως νιώθεις. Ωστόσο μην στερήσεις το δικαίωμα στους απέναντι να κάνουν το ίδιο – να εκφραστούν δηλαδή. Αν θες να κάνεις κάποια ανοίγματα μην τα κάνεις όντας απροετοίμαστος. Αν θες να προχωρήσεις μπροστά, μη διστάσεις να κλείσεις οριστικά κάποια κεφάλαια.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να έχεις καλή διάθεση, γιατί το κλίμα θα είναι άριστο. Ζήτησε αύξηση, αν αυτό είναι που θέλεις. Με ηρεμία όμως! Γενικώς τα πάντα φαίνεται να ρολάρουν άνετα, άρα κι εσύ φρόντισε να τελειώσεις τις δουλειές σου γρήγορα μεν, αποτελεσματικά δε. Παράλληλα κάνε ένα σωστό πλανάρισμα στις επόμενες κινήσεις σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις ωφέλιμες συζητήσεις- ειδικά όσον αφορά τα ερωτικά σου. Μη ζορίζεσαι τόσο στο να βρεις αυτό το κάτι που μπορεί να σε ανανεώσει. Απλά είναι τα πράγματα! Παράλληλα μην αγχώνεσαι, αν βλέπεις ότι κάποια πράγματα δεν προχωράνε πλέον. Μην τα πιέζεις όμως, απλά και μόνο για να βγουν έστω και με το ζόρι, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Επικεντρώσου σε αυτά που θες να κάνεις, καθώς το ήρεμο κλίμα της μέρας το επιτρέπει. Επικεντρώσου όμως στο φλερτ που υπάρχει εκμεταλλευόμενος την καλή σου διάθεση. Ειδικά αν υπάρχει κάποιο άτομο που έχει ιδρώσει για να σε πλησιάσει, έτσι; Δως του λοιπόν το πράσινο φως! Από την άλλη, προσπάθησε να μαζέψεις χρήσιμες πληροφορίες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να βάλεις την προσωπική σου πινελιά σε οτιδήποτε κι αν κάνεις. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες παρασκηνιακές καταστάσεις. Μην αλλάξεις απότομα την συμπεριφορά σου. Ειδικά αν δεν έχεις επιβεβαιώσει πρώτα πως αυτά που πιστεύεις ισχύουν κιόλας!
Σκορπιός
DO’S: Αφού όλοι είναι χαλαροί, μιμήσου τους! Επεξεργάσου άνετα τα πράγματα που θέλεις. Το σημαντικότερο όμως είναι να ηρεμήσεις ψυχολογικά, καθώς αυτό είναι που θα φτιάξει και τη διάθεσή σου. Απλοποίησε την σκέψη σου. Βρες χρόνο για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου. Μείωσε την πίεση και την αλληλεπίδραση με στρεσογόνα σκηνικά.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην αποκαλύψεις κάποιες συναντήσεις που θα κάνεις, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βλάψουν κάτι, αν δεν ξέρουν ότι υπάρχει, σωστά; Ωστόσο μην κωλώσεις να εκφράσεις το πως νιώθεις- ακόμα κι αν το κάνεις έμμεσα. Μη διστάσεις να βρεις ποια σημεία είναι αδύναμα στα πλάνα σου, καθώς έτσι θα προετοιμαστείς καλύτερα.
Τοξότης
DO’S: Αφού οι τόνοι γύρω σου πέφτουν, εστίασε κι εσύ στα θετικά και στα όμορφα που μπορούν να σε χαλαρώσουν. Έπειτα προσπάθησε να εκφραστείς εύκολα. Αν δεν μπορείς να το κάνεις με λόγια, τότε κάντο με πράξεις! Εξέφρασε και τις ενδιαφέρουσες ιδέες που έχεις. Αν είσαι ελεύθερος, ενδέχεται να γνωρίσεις νέο αμόρε μέσω των φίλων σου.
DON’TS: Αν είσαι έτοιμος να αλλάξεις δουλειά, τότε μην το καθυστερείς άλλο πια. Ωστόσο μη διστάσεις να επιβεβαιώσεις πρώτα το ότι όντως είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Ειδικά αν πρόκειται να κάνεις συζητήσεις ή συναντήσεις επ’ αυτού, για να αποφύγεις να εκτεθείς, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι γενικώς.
Αιγόκερως
DO’S: Κάνε ό,τι μπορείς για να δημιουργήσεις ένα όμορφο κλίμα γύρω σου, ώστε να νιώσεις χαλαρός και ασφαλής. Βάλε τις σκέψεις σου σε σειρά. Ξεκαθάρισε αυτά που μπορείς να ξεκαθαρίσεις, προκειμένου να καταφέρεις να συνεχίσεις ανενόχλητος το πλανάρισμα όσων θες να κάνεις. Στα οικονομικά, κλείσε συμφωνίες ή κάνε διαπραγματεύσεις.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στο να περάσετε καλά με το αμόρε, καθώς είναι κάτι που έχετε και οι δυο ανάγκη. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο ανακοινώνεις κάποιες αποφάσεις που έχεις πάρει. Βασικά μην το κάνεις καν, αν δεν είσαι έτοιμος. Μη γίνεσαι αντιδραστικός, απλά και μόνο για να κάνεις εντύπωση.
Υδροχόος
DO’S: Παρότι οι ρυθμοί πέφτουν, εσύ μπορείς να παραμείνεις δραστήριος σε όσα θέλεις να κάνεις. Ωστόσο απόφυγε να επηρεαστείς ή να πιεστείς από εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι θέλουν να σε κάνουν να αυξήσεις ταχύτητες χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Ασχολήσου με τα ενδιαφέροντά σου ή πέρνα χρόνο με το αμόρε – έχεις τα περιθώρια.
DON’TS: Μη διστάσεις να αφιερώσεις χρόνο στην προετοιμασία σου. Μην εκπλαγείς από τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν κάποιες αλλαγές που κάνεις στο πρόγραμμα. Μήπως λοιπόν να μην τις κάνεις καθόλου; Ταυτόχρονα μη βαριέσαι να τελειοποιήσεις- όσο γίνεται- τόσο τις επόμενες κινήσεις, όσο και τα πλάνα σου. Έστω να το προσπαθήσεις.
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν τα κατανοήσεις. Άκου λοιπόν τι έχουν να σου πουν οι άλλοι, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει αρκετά. Πάρε τις αποστάσεις σου από αυτούς που πρέπει και θα δεις πως αμέσως θα νιώσεις καλύτερα. Μάλλον πρόκειται για άτομα που σου προσδίδουν αχρείαστη ένταση.
DON’TS: Μην αγνοείς τις μικρές διευκολύνσεις που σου γίνονται- ειδικά όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μην βιαστείς να αποκαλύψεις τις ερωτικές σου υποθέσεις- τουλάχιστον όχι σε όλους. Μην επιστρέψεις σε άτομα από το παρελθόν που άφησες πίσω, καθώς ξέρεις κι εσύ πως δεν αξίζει. Παράλληλα μην επιμένεις να κολλάς πάνω σε αυτούς, έτσι;
