Η ΒΑΒΟΥΡΑ ξαναχτυπά αυτό το Σάββατο μαζί με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου να ΝΕΑ κυκλοφορούν έχοντας μαζί τους το νέο τεύχος από το περιοδικό της πλάκας: τη ΒΑΒΟΥΡΑ.
Ετοιμαστείτε για… χοντρά γέλια, γιατί αυτό το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, η εφημερίδα τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορεί με ένα δώρο που θα σας πιάσει αδιάβαστους από τα παλιά: το νέο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ.
Η ΒΑΒΟΥΡΑ ξαναχτυπά, και μάλιστα με τη φόρα (και την τρέλα) των ’80s και ’90s. Γιατί όταν ένα περιοδικό καταφέρνει να κάνει γενιές ολόκληρες να γελούν με σκίτσα, φάρσες και «οδούς Τρέλας», τότε δεν μιλάμε απλώς για κόμικς. Μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά με φούσκα τσίχλας και άρωμα αναμνήσεων.
Η ΒΑΒΟΥΡΑ υπήρξε κάτι παραπάνω από χαρτί και μελάνι∙ ήταν το «περιοδικό της πλάκας όπου οι ήρωες έμπαιναν σε απίθανες περιπέτειες και το γέλιο έβγαινε αβίαστα.
Μετά την απροσδόκητα θερμή υποδοχή του πρώτου comeback τεύχους, οι συντελεστές αποφάσισαν ότι το γέλιο πρέπει να συνεχιστεί. Το νέο τεύχος υπόσχεται ακόμα περισσότερη «τρέλα» — από ανανεωμένες ιστορίες και νοσταλγικούς ήρωες, μέχρι φρέσκο περιεχόμενο που θυμίζει γιατί η ΒΑΒΟΥΡΑ ήταν – και παραμένει – η πιο αστεία σοβαρή υπόθεση της ελληνικής ποπ κουλτούρας.
Στις σελίδες της θα ξανασυναντήσετε τη γνώριμη «Οδό Τρέλας 13», παρέα με νέες περιπέτειες που θα φέρουν το πνεύμα των ’80s στην εποχή των memes.
Οπότε αυτό το Σάββατο, αφήνουμε για λίγο τα timeline, ανοίγουμε την εφημερίδα και μπαίνουμε ξανά στον κόσμο της πιο θρυλικής φασαρίας των παιδικών μας χρόνων.
