# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 22χρονος που σκότωσε τον θείο του στο χωριό Ελος
Ελλάδα 28 Οκτωβρίου 2025 | 15:07

Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 22χρονος που σκότωσε τον θείο του στο χωριό Ελος

ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα. Αυτή την ώρα η απολογία του στον Εισαγγελέα στα Χανιά.

Σύνταξη
Spotlight

Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων βρίσκεται αυτή την ώρα ο 22χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου θείου του στο Ελος Κισάμου, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής,  ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η γιορτή καστάνου.

Ο 22χρονος, που παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομία, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα.

Βρέθηκε το όπλο

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 22χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου θείου του, εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές αρχές σε χωράφι, στο Ελαφονήσι.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις

Το μεσημέρι τη κηδεία του 52χρονου

Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, συγγενείς και φίλοι αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στον 52χρονο άνδρα που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς το απόγευμα της Κυριακής.

Η τοπική κοινωνία, στο μικρό χωριό της Κισσάμου, παραμένει μουδιασμένη, από το γεγονός και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως μια μέρα γιορτής και χαράς, όπως η Γιορτή Καστάνου, βάφτηκε με αίμα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

Economy
Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Αποταμίευση: Η οικονομία της υπερκατανάλωσης επιστρέφει

Τράπεζες
Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

Τράπεζες: Έρχεται νέα «ανάκριση» των αναλυτών στις τραπεζικές διοικήσεις

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία
Ελλάδα 28.10.25

Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του στο Ελος - Πήρε προθεσμία

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σύνταξη
«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση
Ελλάδα 28.10.25

«Με φτερά πίστης και τιμής φυλάμε τους ουρανούς της πατρίδας» – Το ξεχωριστό μήνυμα του πιλότου πάνω από την παρέλαση

«Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύφωσαν το ΟΧΙ και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο» τόνισε ο πιλότος που πέταξε με ένα F-16 Viper πάνω από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν
Σταύρος Κολτσάκης 28.10.25

Συγκλονίζει 95χρονος που βίωσε τον πόλεμο του ’40: Μάθαμε την ανάποδη γλώσσα για να μην μας καταλαβαίνουν

Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, που ήταν χρόνων όταν κηρύχθηκε ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη και οι μαθητικές σε Αθήνα και Πειραιά
Βίντεο και φωτογραφίες 28.10.25 Upd: 14:12

Ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη και οι μαθητικές σε Αθήνα, Πειραιά

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία οι μαθητικές παρελάσεις σε Αθήνα και Πειραιά, καθώς και η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Σύνταξη
Χανιά: Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου
Σοκ στην τοπική κοινωνία 28.10.25

Σήμερα η απολογία του 22χρονου για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου - Το μεσημέρι η κηδεία του 52χρονου

Τι λένε οι δικηγόροι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά - Τι δήλωσαν η κόρη και η σύζυγος του θύματος - Δράστης και θύμα είχαν διαφορές

Σύνταξη
Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Στο Σύνταγμα 28.10.25

Μαθητική παρέλαση 28η Οκτωβρίου: Crash test για την ΕΛ.ΑΣ. ο νέος νόμος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι «ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις», προσθέτοντας πως η ΕΛ.ΑΣ. «έχει συγκεκριμένο σχέδιο προστασίας της ιερής περιοχής»

Σύνταξη
Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία
Ελλάδα 28.10.25

Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του στο Ελος - Πήρε προθεσμία

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σύνταξη
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28.10.25

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το παιχνίδι με τον Βόλο – «Φρεσκάρει» την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ (pic)

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (29/10, 17.30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ολικό λίφτινγκ από τον Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Σαουδική Αραβία: Απίθανο σχέδιο για ποδοσφαιρικό γήπεδο στον… αέρα (vid)

Η Σαουδική Αραβία χτίζει μια φουτουριστική πόλη που όμοιά της δεν θα έχει υπάρξει στον πλανήτη και όπως φαίνεται αντίστοιχα... φιλόδοξο είναι και το σχέδιο για ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο στην κορυφή ουρανοξύστη, 350 μέρα πάνω από το έδαφος!

Σύνταξη
Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ’40 προς τη σύγχρονη εποχή μας
Δήλωση ΠτΔ 28.10.25

Τασούλας: Το θρυλικό ΟΧΙ είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του '40 προς τη σύγχρονη εποχή μας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας έκανε δηλώσεις μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 28.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής

LIVE: ΟΦΗ – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ηρακλής, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης
Πάθος 28.10.25

Ο ποιητής και ο σεξεργάτης – Αθέατες επιστολές μιας «έντονης φιλίας» και μιας εξαπάτησης

Η αλληλογραφία που μόλις κυκλοφόρησε αποκαλύπτει πώς αναπτύχθηκε ένας ισχυρός δεσμός μεταξύ του ποιητή του «Πένθιμου Μπλουζ», Ουίσταν Ώντεν και ενός εργαζόμενου στο σεξ, που διέρρηξε το σπίτι του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)
Ποδόσφαιρο 28.10.25

Ο Κρόος στήριξε τον Βινίσιους για το ξέσπασμα κατά την αλλαγή του στο classico (pic)

Πολλά αρνητικά σχόλια έχει προκαλέσει η αντίδραση του Βινίσιους κατά τη στιγμή της αλλαγής του στο ντέρμπι της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα, ωστόσο ένας θρύλος της «Βασίλισσας», ο Τόνι Κρόος, στάθηκε στο πλευρό του Βραζιλιάνου.

Σύνταξη
Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα
Άλλα Αθλήματα 28.10.25

Ο Γιάνικ Σίνερ ξεπέρασε τα 50 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματικά έπαθλα

Με τον θρίαμβό του στη Βιέννη, ο Σίνερ γίνεται ο έβδομος τενίστας στην ιστορία που ξεπερνά το ορόσημο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων σε prize money, ενώ τα συνολικά του έσοδα από ATP και χορηγούς αγγίζουν νέο ρεκόρ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραήλ: Κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί
Έκτακτη σύσκεψη 28.10.25

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι επέστρεψε λείψανα ομήρου, η σορός του οποίου είχε ανακτηθεί

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ζητούν και πάλι την «καταστροφή» της Χαμάς και τον καλούν να πάρει απόφαση για την επιστροφή στον πόλεμο

Σύνταξη
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Art 28.10.25

Τζάκι Φεράρα: Η χαρισματική γλύπτρια έφυγε από τη ζωή στα 95 της χρόνια με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Τζάκι Φεράρα ταξίδεψε στη Βασιλεία της Ελβετίας, προκειμένου να βάλει τέλος στη ζωή της, έστω κι αν ήταν καλά στην υγεία της. Πέθανε σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

