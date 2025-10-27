Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Αύριο, Τρίτη (28/10) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών για να πάρει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας του 51χρονου στην Κρήτη, στη Γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.

Ο συλληφθείς βρίσκεται στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου και ανακρίνεται από τους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε δήλωσή του ένας εκ των συνηγόρων του, είπε ότι ο πελάτης του εμφανίστηκε ενώπιον των αρχών αυτοβούλως, «από την αρχή η πρόθεσή του ήταν να δώσει εξηγήσεις για το πώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν. Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν μια μέρα που θα γινόταν κάτι τέτοιο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος Γιώργος Φραντζεσκάκης.

Φόβοι για βεντέτα

Οι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των δύο οικογενειών. Οι φόβοι για ενδεχόμενη βεντέτα είναι διάχυτοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει διακριτική αλλά αυξημένη επιτήρηση στα σπίτια των δύο οικογενειών.

Για τη δολοφονία που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία εξέδωσε ανακοίνωση ο πρόεδρος της Κοινότητας του Έλους Νικόλαος Ι. Κυριτσακης καλώντας να «επικρατήσει ψυχραιμία και νηφαλιότητα» ώστε «να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή».

«Ψυχραιμία και νηφαλιότητα»

«Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή. Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους — ενωμένο, ήρεμο και περήφανο».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι παραδόθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στις Αρχές ο 23χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας 51χρονου ξαδέλφου του με τρεις σφαίρες, κατά τη διάρκεια γιορτής στο Έλος Κισσάμου. Εμφανίστηκε συνοδεία του δικηγόρου του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις σχετικά με το τι όπλισε το χέρι του.

Σύμφωνα με πληροφοριες την ώρα της γιορτής, τα δύο ξαδέλφια είχαν έντονη συνομιλία περίπου για δύο λεπτά πριν από το περιστατικό. Οι τόνοι ανέβηκαν, λογομάχησαν, ο 23 χρόνος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με τρεις σφαίρες στο στήθος τον 51 χρόνο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος.

Το παρελθόν του δράστη και του θύματος

Δράστης και θύμα είχαν παρελθόν και φαίνεται πως η διαμάχη τους ξεκίνησε πριν από χρόνια με αφορμή τα βοσκοτόπια. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως πριν από μία εβδομάδα πριν από το φονικό ο 52χρονος φαίνεται να χαστούκισε τον δράστη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ήταν γνώριμοι των Αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MEGA, το 2021 ο δράστης είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς, για παράβαση του ΚΟΚ όπου και του πήραν το δίπλωμα οδήγησης, για παράβαση νόμου περί όπλων αλλά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Επιπλέον, είχε κατηγορηθεί και το 2024 για παράβαση νόμου περί όπλων.

Από την άλλη, το θύμα έχει συλληφθεί συνολικά δέκα φορές από το 2012 έως 2024 για παράβαση νόμου για αδεσποτίες(αμέλεια ζώων), για αγροζημίες, για πράβαση νόμου περί όπλων αλλά και για σωματικές βλάβες.