Ένα χαστούκι φέρεται να ήταν η αφορμή της δολοφονίας στα Χανιά

Σε σοκ παραμένει το Έλος Κισσάμου στα Χανιά μετά τη δολοφονία ενός 51χρονου από τον ξάδερφό του κατά τη διάρκεια της γιορτής του κάστανου.

Το φρικτό έγκλημα έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, όταν ο 25χρονος πυροβόλησε τον 51χρονο μπροστά στο έντρομο πλήθος.

Ποια αιτία φέρεται να όπλισε το χέρι του δράστη της δολοφονίας στα Χανιά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ πριν από λίγες ημέρες το θύμα πάνω σε έναν καβγά έδωσε ένα χαστούκι στον δράστη, λόγω οικογενειακών διαφορών.

Αυτός ο καβγάς φέρεται να ήταν η αφορμή πίσω από την απόφαση του 25χρονου να κάνει το φονικό με θύμα τον 51χρονο συγγενή του.

Στις δύο οικογένειες υπάρχουν πολλά αδέρφια με τις αρχές να φοβούνται για αντίποινα και το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα.

Οι πληροφορίες πάντως από την οικογένεια του δράστη αναφέρουν ότι ο 23χρονος μέσα στην ημέρα θα παραδοθεί, αν και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Το έγκλημα

Η δολοφονία σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, στο χωριό Έλος του δήμου Κισσάμου όπου ήταν σε εξέλιξη η γιορτή κάστανου.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στη γιορτή διασκεδάζοντας, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα εμφανίστηκε στο σημείο ο δράστης και βγάζοντας το όπλο του πλησίασε τον 51χρονο. Τον πυροβόλησε στο στήθος και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που ήταν στο σημείο έκαναν ΚΑΡΠΑ στο θύμα, ωστόσο παρά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ανακοίνωση του προέδρου της κοινότητας Έλους

«Η Κοινότητα Έλους εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που συνέβη στη διάρκεια της φετινής Γιορτής του Κάστανου. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, αυτό που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ είναι ψυχραιμία, νηφαλιότητα και ενότητα. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε σεβασμό, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να διαφυλάξουμε την κοινωνική μας συνοχή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος της κοινότητας Έλους, Νικόλας Κυριτσάκης.

«Το Έλος ήταν και παραμένει ένα φιλήσυχο, φιλόξενο και δεμένο χωριό, με ανθρώπους που πορεύονται με σεβασμό και αλληλεγγύη. Με πίστη στις αξίες μας και αγάπη για τον τόπο μας, θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε το πραγματικό πρόσωπο του Έλους — ενωμένο, ήρεμο και περήφανο», ολοκληρώνει.