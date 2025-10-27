newspaper
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Κρήτη: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της δολοφονίας στη γιορτή κάστανου – Ήταν ξάδερφος του 51χρονου
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 07:24

Κρήτη: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της δολοφονίας στη γιορτή κάστανου – Ήταν ξάδερφος του 51χρονου

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει, πέραν του δράστη, και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση στην Κρήτη - Εξ επαφής ο πυροβολισμός του 51χρονου

Παλιές οικογενειακές διαφορές φέρεται να ήταν ο κινητήριος μοχλός του στυγερού εγκλήματος στο Έλος Κισάμου Χανίων, στην Κρήτη, όπου ένας 25χρονος σκότωσε τον 51χρονο ξάδερφό του στη γιορτή κάστανου της περιοχής.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει, πέραν του δράστη, και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που, μέχρι στιγμής, διαφεύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 51χρονος κτηνοτρόφος είχε πάει στην εκδήλωση για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή, μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης τον πλησίασε μέσα στο πλήθος, ανάμεσα σε πολλούς παρευρισκόμενους και μικρά παιδιά, αποφασισμένος. Έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά, μπροστά στα έντρομα μάτια όσων βρίσκονταν γύρω.

Στιγμιότυπο από τον τόπο της τραγωδίας

Εξ επαφής ο πυροβολισμός του 51χρονου

Κατά το neakriti.gr, τη στιγμή του πυροβολισμού δεν ακούστηκε κρότος, στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πυροβολισμός έγινε σχεδόν εξ επαφής, μέσα σε ελάχιστη απόσταση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν γύρω.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού μιλούν για εκτέλεση εν ψυχρώ. Αμέσως μετά, ο δράστης μαζί με την παρέα του τράπηκαν σε φυγή και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει κρατώντας το όπλο. Εκτιμάται ότι αυτό που όπλισε το χέρι του σχετίζεται με διαφορές από το πρόσφατο παρελθόν.

Το θύμα κατέρρευσε στην πίστα, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, στον χώρο βρισκόταν ως επισκέπτης γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, άμεσα έφτασε στο ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 51χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ηλεκτρισμός
Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

Τιμές ρεύματος: Τρίτος μήνας αυξήσεων στο χρηματιστήριο ενέργειας

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Νέα Φιλαδέλφεια 27.10.25

Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα

Σύνταξη
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Αντιφασίστες της Βέρμαχτ: Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς
Μια άλλη Αντίσταση 27.10.25

Αντιφασίστες της Βέρμαχτ - Οι Γερμανοί που πολέμησαν τους Γερμανούς

Η άγνωστη ιστορία του «Πειθαρχικού Τάγματος 999» και στην Ελλάδα - Μεγάλος αριθμός τους αυτομολεί στις δυνάμεις της ελληνικής Αντίστασης και αναπτύσσει αντιφασιστική δράση

Κατερίνα Ροββά
Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του
Ελλάδα 26.10.25

Γκάζι: Ερωτήματα για τον ιδιοκτήτη του μπαρ – Έχει 25 επιχειρήσεις αλλά μόνο ένα… μηχανάκι στο όνομά του

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων κοινοποίησε στον Δήμο τις ενέργειες που έγιναν ποινικά και ο Δήμος προχώρησε αμέσως στο κλείσιμο του καταστήματος.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου – Προ των πυλών νέα δικογραφία
Εμπλοκή πρώην και νυν υπουργών 26.10.25

Το «φάντασμα» της Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Προ των πυλών νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Έρχεται «θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας διαβιβάζει νέα δικογραφία στη Βουλή με διψήφιο αριθμό εμπλεκομένων. Υπουργοί και βουλευτές στο νέο φάκελο.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»
Ελλάδα 26.10.25

Ανατριχιαστική εξομολόγηση κακοποιημένης γυναίκας: «Τα παιδιά μου, δεν θα προλάβω να ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η 31χρονη λέει επίσης στην εκπομπή πως είχε απευθυνθεί πολλές φορές στις αρχές και μάλιστα είχε ενεργοποιήσει και το panic button. Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ελ Κααμπί σε Ταρέμι: «MVP, MVP, MVP» (vid)

Υπέροχη στιγμή στο «Γ. Καραϊσκάκης» λίγο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, με τον Ελ Κααμπί να αποθεώνει τον Ταρέμι για την εμφάνισή του.

Σύνταξη
Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος
Αντίστροφη μέτρηση 27.10.25

Το ελληνικό στοίχημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Πού εντοπίζονται οι καθυστερήσεις μια ανάσα πριν το τέλος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για την πορεία του Ταμείου, δείχνει ότι μεταξύ των κρατών υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες στα έργα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 27.10.25

Καβαλίερς – Μπακς 118-113: Σπουδαία εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για το Μιλγουόκι

Δεν τα κατάφεραν οι Μπακς και στο τρίτο ματς της σεζόν ηττήθηκαν από τους Καβαλίερς με 118-113, έχοντας τον Γιάννης Αντετοκούνμπο σε φοβερό βράδυ – Για μία ασίστ δεν έκανε triple double με 40άρα ο Greek Freak.

Σύνταξη
Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα
«Στις επόμενες μέρες» 27.10.25

Έρχεται «τέλος» στην εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Βραζιλίας, προαναγγέλλει ο Λούλα

«Είμαι πεπεισμένος ότι μέσα σε μερικές ημέρες θα καταλήξουμε σε οριστική λύση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βραζιλίας», προέβλεψε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

Σύνταξη
Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

Εξεταστική: Ο «καυτός» Νοέμβρης, το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο βάθος… Μυλωνάκης

«Καυτές» καταθέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυτήν την εβδομάδα. Πλησιάζει και η «απολογία» των υπουργών αν και πλέον έχει εξασφαλιστεί πως δεν θα διωχθούν για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Η νέα δικογραφία που φτάνει στη Βουλή ίσως επισπεύσει την κλήτευση Μυλωνάκη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μιλώντας με την κοινωνία ξανά
Editorial 27.10.25

Μιλώντας με την κοινωνία ξανά

Το πραγματικό στοίχημα είναι εάν θα υπάρξουν πολιτικοί σχηματισμοί που θα μιλήσουν όντως με την κοινωνία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού
in Confidential 27.10.25

Κάγκελα παντού μήπως φοβίσουν και πνίξουν τη φωνή του λαού, ενώ έρχεται νέα δικογραφία με όνομα υπουργού

Αποκλείει επισήμως ο Μητσοτάκης τον ανασχηματισμό να δούμε τι θα λέει όταν στείλει η Κοβέσι το νέο λογαριασμό. Με τόσα σκάνδαλα και καταστολή θα σηκωθεί... ο άγνωστος στρατιώτης να αμυνθεί

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες
Οικονομία 27.10.25

Αύξηση 52% στο ρεύμα σε τρεις μήνες

Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο κλείνουν πάνω από τα 112 ευρώ/MWh – Οι λύσεις στα μπλε και τα κόκκινα τιμολόγια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Φιλαδέλφεια: Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία – Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού
Νέα Φιλαδέλφεια 27.10.25

Ζημιές σε τουλάχιστον οκτώ αυτοκίνητα από τη φωτιά στην αντιπροσωπεία - Εξετάζεται το σενάριο εμπρησμού

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ερευνά για τυχόν στοιχεία για τη φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα

Σύνταξη
Αργεντινή: «Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές
Αργεντινή 27.10.25

«Θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπόσχεται ο υπερφιλελεύθερος Μιλέι μετά τη σαρωτική νίκη του στις εκλογές

Αυτές οι εκλογές αποτελούν «την επιβεβαίωση της εντολής που λάβαμε το 2023», δήλωσε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι, απευθυνόμενος σε υποστηρικτές του στο Μπουένος Άιρες

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Μετά το «μούδιασμα» για Παπαβασιλείου, στην αντεπίθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η γραμματεία της ΚΟΕΣ

Δεδομένος ο δρόμος της παραίτησης για τον Παπαβασιλείου προκειμένου να μη «θολώσει» το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Η νέα σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια – Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
Πρόγνωση ΕΜΥ 27.10.25

Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Σύνταξη
Απόρρητο