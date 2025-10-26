newspaper
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Τραγωδία στα Χανιά: Με τρεις σφαίρες στην καρδιά η δολοφονία του 51χρονου – Φόβοι για βεντέτα
Ελλάδα 26 Οκτωβρίου 2025 | 22:33

Τραγωδία στα Χανιά: Με τρεις σφαίρες στην καρδιά η δολοφονία του 51χρονου – Φόβοι για βεντέτα

Οι αστυνομικοί γνωρίζουν τα στοιχεία του δράστη και τον αναζητούν.

Σύνταξη
Σε τόπο τραγωδίας μετατράπηκε η κεντρική πλατεία του χωριού Έλος στην Κίσσαμο Χανίων, καθώς το απόγευμα της Κυριακής ένας 51χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς, ενώ διασκέδαζε στη γιορτή κάστανου.

Το χρονικό

Νωρίς το απόγευμα η γιορτή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με τους παρευρισκόμενους να διασκεδάζουν με ζωντανή μουσική.

Κατά τη διάρκεια του χορού, και ενώ ο 51χρονος βρισκόταν πάνω στην πίστα μαζί με δεκάδες συγχωριανούς του, δέχθηκε τα πυρά του 25χρονου δράστη, από κοντινή απόσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού μιλούν για εκτέλεση εν ψυχρώ, με όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή κοντά σε θύμα και δράστη να μένουν «παγωμένοι».

Ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του 51χρονου θείου του, με τις σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην καρδιά. Αμέσως μετά, ο δράστης μαζί με την παρέα του τράπηκαν σε φυγή και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Το θύμα κατέρρευσε στην πίστα, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, στο χώρο βρισκόταν ως επισκέπτης γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, άμεσα έφτασε στο Έλος ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 51χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων.

Ταυτοποίησαν και αναζητούν τον δράστη

Δράστης είναι ένας 25χρονος άνδρας, ο οποίος μάλιστα έχει συγγενική σχέση με το θύμα, καθώς είναι ανιψιός του.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν σε έγκλημα με προσωπικά κίνητρα. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εν ψυχρώ δολοφονία του 51χρονου κτηνοτρόφου σχετίζεται με το παρελθόν των δύο οικογενειών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μπορεί να ξεκινήσει βεντέτα μετά το φονικό στη γιορτή κάστανου, ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας του θύματος και αυτής του δράστη.

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
