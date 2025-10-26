Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός ο άνδρας που δέχθηκε τους πυροβολισμούς στη γιορτή κάστανου

Στο νοσοκομείο Χανίων άφησε την τελευταία του πνοή ο 50χρονος άνδρας που δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής πυροβολισμούς έπειτα από επεισόδιο στη γιορτή κάστανου, στο χωριό Έλος Κισσάμου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσο στο θύμα και άλλα άτομα που συμμετείχαν στη γιορτή κάστανου, με αποτέλεσμα ένας 25χρονος άνδρας να βγάλει όπλο και να πυροβολήσει από κοντινή απόσταση το θύμα.

Ο 50χρονος σωριάστηκε στο έδαφος και οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ, ενώ μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Αστυνομία εξετάζει τις πληροφορίες που έλεγαν ότι θύτης και θύμα είχαν συγγενική σχέση, με τους αστυνομικούς να αναζητούν την αιτία που οδήγησε στους πυροβολισμούς.