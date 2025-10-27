Παλιές οικογενειακές διαφορές φέρεται να ήταν ο κινητήριος μοχλός του στυγερού εγκλήματος στο Έλος Κισάμου Χανίων, στην Κρήτη, όπου ένας 22χρονος σκότωσε τον 52χρονο θείο του στη γιορτή κάστανου της περιοχής.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει, πέραν του δράστη, και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη που, μέχρι στιγμής, διαφεύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 52χρονος κτηνοτρόφος είχε πάει στην εκδήλωση για να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή, μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης τον πλησίασε μέσα στο πλήθος, ανάμεσα σε πολλούς παρευρισκόμενους και μικρά παιδιά, αποφασισμένος. Έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε τρεις φορές στην καρδιά, μπροστά στα έντρομα μάτια όσων βρίσκονταν γύρω.

Εξ επαφής ο πυροβολισμός του 52χρονου

Κατά το neakriti.gr, τη στιγμή του πυροβολισμού δεν ακούστηκε κρότος, στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πυροβολισμός έγινε σχεδόν εξ επαφής, μέσα σε ελάχιστη απόσταση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν γύρω.

Αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού μιλούν για εκτέλεση εν ψυχρώ. Αμέσως μετά, ο δράστης μαζί με την παρέα του τράπηκαν σε φυγή και από εκείνη τη στιγμή αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει κρατώντας το όπλο. Εκτιμάται ότι αυτό που όπλισε το χέρι του σχετίζεται με διαφορές από το πρόσφατο παρελθόν.

Το θύμα κατέρρευσε στην πίστα, με τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί να προσπαθούν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα, στον χώρο βρισκόταν ως επισκέπτης γιατρός, ο οποίος έσπευσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης, άμεσα έφτασε στο ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, ο 52χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Χανίων.