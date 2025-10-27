Χανιά: «Κινήθηκε απειλητικά εναντίον μου» λέει ο δράστης της δολοφονίας – Τι αποκαλύπτει η κόρη του θύματος

Φοβήθηκε ότι θα του επιτεθεί πρώτος και τον πυροβόλησε ισχυρίζεται ο 22χρονος που σκότωσε χθες τ0 βράδυ τον 52χρονο σε πανήγυρι στο χωριό Έλος Κισάμου στα Χανιά.

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News ο δράστης του εγκλήματος αναφέρει τα εξής: «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

«Πάνω από τους μισούς έχουν όπλα σε ένα γλέντι»

Τις ίδιες πληροφορίες ανέφερε στο Live News και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη. Όπως λέει, ο νεαρός είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη» είπε ο κ. Λύτρας.

<br />

Τι λέει η κόρη του θύματος

Διαφορετική εκδοχή για το πώς έγινε η δολοφονία δίνει από την πλευρά της η κόρη του 52χρονου θύματος ενώ αποκαλύπτει και ένα επεισόδιο που είχε γίνει πέρσι.

Όπως λέει στο Live News, πριν από ένα χρόνο ο δράστης είχε πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισε την γιαγιά της, τα έκανε γυαλιά καρφιά.

Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

Η παγίδα

Για την δολοφονία του πατέρα της περιγράφει ένα σκηνικό παγίδας που του έστησε ο δράστης.

«Ο μπαμπάς μου είχε φύγει να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε: ‘’Έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε’’. Πάνε μαζί, πίνανε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες, και του λέει, να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου, και του λέει: ‘’Έλα λίγο να σου πω’’ και πήγε εκεί δίπλα και κουβεντιάσανε και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές κι αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα».

Η κόρη του 52χρονου συνεχίζει αποκαλύπτονται το επεισόδιο που είχε γίνει πέρσι:

Το επεισόδιο πριν ένα χρόνο

«Απλά πέρσι τέτοια ημέρα ξέρω ότι είχε ξαναγίνει περιστατικό. Αυτό το μικρό, ο αδελφός του, είχε έρθει στο σπίτι και έσπασε την πόρτα μαζί με έναν άλλο. Γιατί ήταν στο σπίτι μας ένας Αλβανός με τη γυναίκα του και μια γειτόνισσα και δεν θέλανε τον Αλβανό. Πήγανε για τον Αλβανό στο σπίτι και ‘’Φύγε Αλβανέ, θα σκοτώσω, θα σου κάνω και θα σου δείξω’’, και τους ξεκίνησε η γιαγιά μου: ‘’Φύγετε από το σπίτι μου, δεν έχετε δουλειά στο σπίτι μου’’. Βρίζανε την γιαγιά μου, σπάσανε τις πόρτες, φύγανε. Ειδοποιεί η αστυνομία τον μπαμπά μου, έρχεται στο σπίτι. Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, τα πέτυχε στα Χανιά, αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα. Ο μπαμπάς μου πήγε δίπλα, στην πλατεία, σε ένα μέρος, ούτε σκηνές, ούτε τίποτα και έρχεται ο άλλος μπροστά του, δύο μπαλωθιές και φεύγει».

<br />

Το χρονικό της δολοφονίας

Οι στιγμές χαράς στην γιορτή κάστανου μετατρέπονται σε τραγωδία.

Ένας κτηνοτρόφος περίπου 50 ετών σωριάζεται νεκρός. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, o δράστης πλησίασε το θύμα, σήκωσε το όπλο και τον σκότωσε.

Ο νεαρός, ήταν συγγενής του θύματος, είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τα κτηματικά.

Οι πληροφορίες λένε πως ο δράστης ήταν αποφασισμένος κα εξοπλισμένος για τα χειρότερα. Αρματωμένος με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, το οποίο και θεωρείται από τους ειδικούς το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον θείο του.

Επικράτησε πανικός όταν από απόσταση μόλις 1 μέτρου τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή.

Δράστης και θύμα ήταν γνωστοί στην περιοχή. Το παρατσούκλι του θύματος ήταν «Πάσσαρης» γιατί είχε πολλούς καυγάδες.

«Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε συγγενής τους.

Συγκλονισμένος και ο Νίκος Ζωϊδάκης.

«Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Το θύμα λένε πως είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες. Τώρα όλοι φοβούνται μια βεντέτα.