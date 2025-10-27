Σύμφωνα με πληροφορίες παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου θείου του στα Χανιά.

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες από το φονικό στα Χανιά

Μιλώντας στο zarpanews δύο κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον 52χρονο, υποστήριξαν ότι:

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, απο κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ηταν τελειωμένα τα πράγματα» ανέφερε ο ένας κάτοικος.

Έτερο άτομο είπε πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανικό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

«Και έρχομαι εδώ ήταν άνθρωποι γύρω-γύρω, δεν τον γνώριζα. Ακούσαμε που λέγανε έχει σκοτωμένο εκεί στην πλατεία. Είχε κόσμο ακόμα».

Η εν ψυχρώ δολοφονία και η πιθανή αιτία

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου στο γλέντι στη γιορτή κάστανου.

Στην πλατεία του χωριού Έλος βρίσκονταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά που συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Στο σημείο ήταν και ο 52χρονος κτηνοτρόφος που διασκέδαζε για την ονομαστική εορτή του.

Κάποια στιγμή, εμφανίζεται ο 23χρονος ανιψιός του και τον πλησιάζει. Μετά από μικρής έκτασης λεκτικής αντιπαράθεσης ο 23χρονος βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί – σχεδόν εξ επαφής – στο στήθος τρεις φορές με τον 52χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος, σύμφωνα με το patris.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονο να καταφέρει να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρευρισκόμενοι και διοργανωτές έψαχναν να βρουν έναν γιατρό ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο, δράστης και θύμα είχαν τεταμένες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Μάλιστα, φαίνεται ο δράστης να είχε χαστουκίσει το θύμα, γεγονός που πιθανότατα στάθηκε η αφορμή για να προβεί στο έγκλημα ο 23χρονος.

Θετικό το κλίμα πριν τον φόνο

Ο κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης μιλώντας στο patris επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε.

Φωτογραφία: zarpanews