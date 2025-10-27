newspaper
27.10.2025 | 11:38
Υπό έντονη βροχόπτωση η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη
Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας – Σοκάρουν οι μαρτυρίες
Ελλάδα 27 Οκτωβρίου 2025 | 14:37

Χανιά: Παραδόθηκε ο δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας – Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο δράστης της δολοφονίας στα Χανιά

Σύμφωνα με πληροφορίες παραδόθηκε ο 23χρονος δράστης της δολοφονίας του 52χρονου θείου του στα Χανιά.

Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες από το φονικό στα Χανιά

Μιλώντας στο zarpanews δύο κάτοικοι του χωριού που είδαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον 52χρονο, υποστήριξαν ότι:

«Ήταν πάρα πολύς κόσμος, 600- 700 άτομα στην πλατεία. Η εξέδρα που καθόταν ο Ζωϊδάκης και έπαιζε, 7 – 8 άτομα που χόρευαν. Άφθονο γλέντι! Λόγω της δυνατής μουσικής δεν ακούσαμε τις μπαλωτές αλλά είδαμε κόσμο να τρέχει πανικόβλητο, απο κει από το φαρμακείο να πάρει πράγματα να τον βοηθήσει. Τον είδαμε όταν του έκαναν τις μαλάξεις αλλά καταλάβαμε πως ηταν τελειωμένα τα πράγματα» ανέφερε ο ένας κάτοικος.

Έτερο άτομο είπε πως εκείνη την ώρα εργαζόταν όταν άκουσε τον πανικό. Και εκείνη είδε το θύμα πεσμένο κάτω, ανάσκελα, να προσπαθούν να τον επαναφέρουν.

«Και έρχομαι εδώ ήταν άνθρωποι γύρω-γύρω, δεν τον γνώριζα. Ακούσαμε που λέγανε έχει σκοτωμένο εκεί στην πλατεία. Είχε κόσμο ακόμα».

Η εν ψυχρώ δολοφονία και η πιθανή αιτία

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου στο γλέντι στη γιορτή κάστανου.

Στην πλατεία του χωριού Έλος βρίσκονταν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους οικογένειες με παιδιά που συνέχιζαν να διασκεδάζουν. Στο σημείο ήταν και ο 52χρονος κτηνοτρόφος που διασκέδαζε για την ονομαστική εορτή του.

Κάποια στιγμή, εμφανίζεται ο 23χρονος ανιψιός του και τον πλησιάζει. Μετά από μικρής έκτασης λεκτικής αντιπαράθεσης ο 23χρονος βγάζει το όπλο και τον πυροβολεί – σχεδόν εξ επαφής – στο στήθος τρεις φορές με τον 52χρονο να πέφτει αιμόφυρτος στο έδαφος, σύμφωνα με το patris.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τον 23χρονο να καταφέρει να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρευρισκόμενοι και διοργανωτές έψαχναν να βρουν έναν γιατρό ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το ίδιο ενημερωτικό μέσο, δράστης και θύμα είχαν τεταμένες σχέσεις εξαιτίας προσωπικών διαφορών. Μάλιστα, φαίνεται ο δράστης να είχε χαστουκίσει το θύμα, γεγονός που πιθανότατα στάθηκε η αφορμή για να προβεί στο έγκλημα ο 23χρονος.

Θετικό το κλίμα πριν τον φόνο

Ο κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης μιλώντας στο patris επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού.

«Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε.

«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε.

Stream newspaper
Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός
Στα Ανώγεια 27.10.25

Τραγωδία στην Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων, νεκρός ο οδηγός

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, κοντά σε ένα οικισμό της κοινότητας Αγίου Αντωνίου, τα Ανώγεια, της δημοτικής ενότητας Νεαπόλεως Λασιθίου, στην Κρήτη

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα – «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»
Θεσσαλονίκη 27.10.25

Μαινόμενος έσπασε τα πάντα σε take away στα Λαδάδικα - «Άρχισε να πετάει τραπέζια και καρέκλες»

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο άντρας, ηλικίας μεταξύ 35 και 45 ετών, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και πετούσε καρέκλες στα τζάμια ενός καταστήματος εστίασης, προκαλώντας υλικές ζημιές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Ο Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διαιτησία με Παναθηναϊκό: «Να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε παιχνίδι μας»

Ο Αστέρας Τρίπολης διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και «βράζουν» με τις αποφάσεις που πήρε ο Θανάσης Τζήλος, μαζί με τον Ιωάννη Παπαδόπουλο που ήταν στο VAR.

Σύνταξη
Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops Special Edition έρχεται στο Πεδίον του Άρεως 1 και 2 Νοεμβρίου

Το ΔΕΗ 3×3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops, η μεγάλη μπασκετική γιορτή 3×3 για όλες και για όλους, ρίχνει αυλαία για το 2025 με ένα μοναδικό Special Edition διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, στην καρδιά της Αθήνας, το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου 2025. Το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας θα μετατραπεί για δύο ημέρες σε ένα […]

Σύνταξη
Μπόνους δόμησης: Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα μετά το πράσινο φως του ΣτΕ
Απόφαση δικαστηρίου 27.10.25

Υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα για το μπόνους δόμησης μετά το πράσινο φως του ΣτΕ - Τι περιλαμβάνει

Το ΣτΕ αποδέχθηκε σχεδόν το σύνολο των ρυθμίσεων που εισηγήθηκε τον Ιούνιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το μπόνους δόμησης

Σύνταξη
«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT
Τα Νέα της Αγοράς 27.10.25

«We live in tomorrow»: Πώς ο Όμιλος Active διαμορφώνει το μέλλον του ελληνικού ICT

Από το 1995, ο Όμιλος Active αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, φέρνοντας σταθερά το αύριο ένα βήμα πιο κοντά στο σήμερα. Με κύκλο εργασιών που φτάνει τα €70 εκατομμύρια, ο Όμιλος παρέχει λύσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή του σύγχρονου ICT οικοσυστήματος.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο
Σε συνέντευξή του 27.10.25

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα συνεργασθούν επί σχεδίου εκεχειρίας το επόμενο δεκαήμερο, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία ζητά από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όχι μόνο πυραύλους Tomahawk, αλλά «παρόμοια» οπλικά συστήματα που δεν απαιτούν μακροχρόνια εκπαίδευση

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Έξι προτάσεις από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας – Το «αγκάθι» του Airbnb
Δείτε αναλυτικά 27.10.25

Έξι προτάσεις για τη στεγαστική κρίση από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας - Το «αγκάθι» του Airbnb

Η μελέτη της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) για τη στεγαστική κρίση έρχεται την ώρα που έχει χτυπήσει το «καμπανάκι» του Δείκτη Deloitte, ειδικά για την Αθήνα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία
Κατρακύλα 27.10.25

Τα πάρτι, οι ουσίες και η ψυχιατρική κλινική: Ο πατέρας της Έιμι Λου Γουντ μιλάει για το πως κατέστρεψε την παιδική της ηλικία

Στα 31 της η Έιμι Λου Γουντ είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος. Ωστόσο τα παιδικά της χρόνια μόνο εύκολα δεν ήταν, εξαιτίας του πατέρα της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης
«Πρόβλημα στρατηγικής» 27.10.25

Αιχμές Δούκα: Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σφιχταγκαλιάζονται με τη ΝΔ, πιστεύουν ότι υπάρχει δυνατότητα συγκυβέρνησης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, άφησε αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για την επιλογή του, παραιτηθέντα, Γιώργου Παπαβασιλείου

Σύνταξη
Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» – Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.10.25

Σουδάν: «Φρικτή κλιμάκωση στη σύγκρουση» - Προειδοποιεί ο Γκουτέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ από τις RSF

Από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στο Σουδάν, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί

Σύνταξη
Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας
«Στα σούπερ μάρκετ» 27.10.25

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει η κυβέρνηση των ψευτών και της δυσβάσταχτης ακρίβειας

«Η κυβερνητική επικοινωνιακή κοροϊδία αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο της», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για την ακρίβεια «που παραμένει στα σούπερ μάρκετ»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού
Μήνυμα 27.10.25

Νέα Αριστερά για 28η Οκτωβρίου: Χρέος μας να πούμε «Όχι» σε κάθε μορφή φασισμού

«Το νόημα της 28ης Οκτωβρίου παραμένει: να αντισταθούμε στον φόβο και στη λήθη, να υπερασπιστούμε την ειρήνη, να αγωνιστούμε για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ισότητας και ελευθερίας», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Βουλιαράτες-Κλεισούρα 27.10.25

Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας

Σύνταξη
