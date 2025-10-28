Παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων ο 22χρονος που πυροβόλησε τον 52χρονο συγγενή του κατά τη διάρκεια γιορτής κάστανου στο Έλος Κισσάμου, στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από έντονο καβγά μεταξύ των δύο ανδρών, με τον 22χρονο να πυροβολεί και να τραυματίζει θανάσιμα τον 52χρονο.

«Ο ένας κρύβει τον άλλον»

Μιλώντας στο MEGA η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί.

«Βγαίνουν αναληθή πράγματα στον αέρα για έναν άνθρωπο που δεν έχουμε ακόμα κηδέψει. Δεν ήμουν στο γλέντι, πριν από μία εβδομάδα έχασα δικό μου άνθρωπο και πενθούσα, δεν μπορούσα να πάω», είπε.

Συνέχισε λέγοντας πως «τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπέβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο».

Σύμφωνα με την ίδια, «δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν».

Όπως ανέφερε η σύζυγος του θύματος, πριν από δύο χρόνια μέλη της οικογένειας του δράστη επιτέθηκαν και έσπασαν τα πάντα στο σπίτι της μητέρας του 52χρονου.

«Ο σύζυγός μου ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί κάποιες φορές, εάν τον έβλεπε κάπου, θα μπορούσε να του πει κάτι», υπογράμμισε.

Φόβος για βεντέτα

Μετά τη δολοφονία ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, με την Αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Στο χωριό η αστυνομική παρουσία έχει ενισχυθεί, καθώς υπάρχει ο φόβος να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Σημειώνεται πως και οι δύο άνδρες ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 22χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ο 52χρονος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για παραβάσεις που αφορούσαν αγροζημίες, οπλοκατοχή και κακομεταχείριση ζώων. Ο 22χρονος αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: