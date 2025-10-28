newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Ελλάδα 28 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Spotlight

Η δυσκολία για την ανεύρεση μιας θέσης στάθμευσης επηρεάζει πλέον και τις σχέσεις των ενοίκων στις πολυκατοικίες.

Εδώ, μπορεί να μην υπάρχει η απειλή του χρηματικού προστίμου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση όπου κάποιος «καβατζώνει» θέση στάθμευσης στον δρόμο με εμπόδια όπως καρέκλες, γλάστρες ή κάδοι, αλλά υπάρχει εκνευρισμός και ενίοτε τσακωμοί στις πιλοτές – και όχι μόνο – των πολυκατοικιών.

Για την Ιστορία, σήμερα σε περιοχές όπως η Κυψέλη, το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου, ιδίως κατά τις απογευματινές ώρες, ο χρόνος αναζήτησης μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να φθάσει τα 30-45 λεπτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτείται ακόμη και πάνω από μία ώρα (!) ψάξιμο για να βρεθεί μια θέση. Ετσι, ο… πειρασμός να παρκάρει κάποιος το όχημά του σε μια «ελεύθερη» θέση στην πιλοτή της πολυκατοικίας είναι πολύ μεγάλος. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα…

Μια… ανοικτή πληγή

Αν και το θέμα με τις θέσεις στάθμευσης στις πιλοτές των πολυκατοικιών έχει λυθεί νομοθετικά, εντούτοις δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά τις πιλοτές, με συνέπεια το θέμα να παραμένει μια… ανοικτή πληγή, ιδίως μεταξύ των ενοίκων των παλιών πολυκατοικιών (αυτών δηλαδή που χτίστηκαν τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και αρχές του ’90).

Πλέον, για όσους δεν το γνωρίζουν, με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις επιτρέπεται:

(Α) Η ενσωμάτωση μιας τέτοιας θέσης σε ιδιοκτησία κύριας χρήσης ως παρακολούθημά της.

(Β) Η μεταβίβασή της προς ιδιοκτήτη χώρου κύριας χρήσης της ίδιας οικοδομής ως παρακολούθημά της.

(Γ) Η αντιστοίχισή της στον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης της ίδιας οικοδομής.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ / δικηγόρου Στράτου Παραδιά παρουσιάζουν μέσα από 13 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις κλειστές και ανοικτές θέσεις στάθμευσης σε ισόγειο και πιλοτές, ώστε η εξασφάλιση της στάθμευσης ενός οχήματος να πάψει (όπου δεν έχει πάψει) να αποτελεί πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των ενοίκων μιας πολυκατοικίας και να ξεκαθαρίσει για όλους το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.

Τι ισχύει με τις κλειστές θέσεις του ισογείου;

Οι κλειστές θέσεις του ισογείου και οι θέσεις του υπογείου είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες χωρίς κανέναν περιορισμό.

Τι προβλέπεται με τους χώρους στάθμευσης στις πιλοτές;

Οι χώροι στάθμευσης που βρίσκονται στο ανοικτό τμήμα της πιλοτής συνήθως ανήκουν έγκυρα κατ΄ αποκλειστική χρήση σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, θεωρούνται παρακολουθήματα των ιδιοκτησιών αυτών και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας.

Μπορεί να νομιμοποιηθούν αυτοί οι ανοικτοί χώροι στάθμευσης;

Χώροι στάθμευσης στην πιλοτή που έχουν δημιουργηθεί με νόμιμα μεταγραμμένα συμβόλαια με χιλιοστά επί του οικοπέδου μπορεί να νομιμοποιηθούν πλήρως.

Δηλαδή τι μπορεί να γίνει;

Οι χώροι στάθμευσης στις πιλοτές μπορεί – και – να μεταγραφούν, είτε μεταβιβαζόμενοι αποκλειστικά και μόνο προς άλλο ιδιοκτήτη χώρου οριζοντίου ιδιοκτησίας κύριας χρήσης μέσα στην ίδια πολυκατοικία, είτε «προσκολλώμενοι» σε χώρο κύριας χρήσης του ίδιου ιδιοκτήτη.

Γιατί τίθεται θέμα «αποκλειστικότητας»;

Για να μην εισέρχονται στην πολυκατοικία τρίτα πρόσωπα, άσχετα με αυτήν, και δημιουργούνται προστριβές ή και έκνομες ενέργειες εις βάρος των κατοίκων της και των περιουσιών τους.

Πρακτικά τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας;

Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας ο οποίος έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας – που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία – μπορεί να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης.

Τι σημαίνει παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας;

Σημαίνει ότι οι θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται σε πιλοτή πολυκατοικίας μπορεί να νομιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν ως «παράρτημα» (κύριος χώρος) σε ένα διαμέρισμα, αντί να παραμένουν ως ξεχωριστός, ανοικτός χώρος στάθμευσης, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τους ιδιοκτήτες.

Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης;

Μπορεί ταυτόχρονα να ενσωματώσει στη θέση στάθμευσης ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοικτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή.

Και τι γίνεται με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες;

Σε αυτή την περίπτωση, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να μετατρέψει έναν ανοικτό χώρο στην πιλοτή σε παρακολούθημα;

Ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή σε παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοικτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή.

Τι ισχύει για τον ιδιοκτήτη στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης;

Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντιο ιδιοκτησία – χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχίσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης.

Μια ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία;

Όχι, δεν αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως η θέση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δεν μεταβιβάζεται, ούτε μισθώνεται σε όσους δεν έχουν ιδιοκτησία στην πολυκατοικία, ούτε μπορεί να κλειστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών. Μεταβιβάζεται «πακέτο» μαζί με το διαμέρισμα στο οποίο ανήκει.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

Ελληνική οικονομία: Οι δίδυμοι κίνδυνοι για την Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Social burnout: Όταν η κοινωνική επαφή μας εξαντλεί

Business
Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Εμπλουτίζεται η λίστα με άλλους 100 κωδικούς 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Σε χωράφι βρέθηκε το φονικό όπλο του 23χρονου – Το μεσημέρι της Τρίτης η κηδεία του 52χρονου

Η αστυνομία εντόπισε το όπλο του δράστη σε μακρινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας - Στον εισαγγελέα στα Χανιά αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ο δράστης

Σύνταξη
Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη
Ελλάδα 27.10.25

Χανιά: Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία στην Κίσσαμο – «Είναι συγκλονισμένος» λέει ο δικηγόρος του δράστη

Ο 23χρονος δράστης παραδόθηκε το μεσημέρι στην Αστυνομία και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων - Το πρωί της Τρίτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ – Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ
Τι λέει 19χρονη 27.10.25

Τραγωδία στο Γκάζι: Πόσα ποτά ήπιε η 16χρονη στο κλαμπ - Μαρτυρία φίλης που ήταν μαζί της το μοιραίο βράδυ

Eίχαν σερβίρει αλκοόλ στην ανήλικη, κάτι που ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Γκάζι παραδέχθηκε από την πρώτη στιγμή. «Εγώ, επειδή ρώτησα, μου λένε δεν είχε πιει πολύ αλκοόλ».

Σύνταξη
Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα
Ελλάδα 27.10.25

Πώς οι έφηβοι αποκτούν πλαστές ταυτότητες για να μπαίνουν σε κλαμπ και να προμηθεύονται αλκοόλ και τσιγάρα

Σε μόδα τείνει να εξελιχθεί η τάση αρκετών έφηβων να παραποιούν την ημερομηνία γέννησης στις αστυνομικές τους ταυτότητες που έχουν σε ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να αποφεύγουν τις απαγορεύσεις λόγω ηλικίας

Σύνταξη
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27.10.25

Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους
Ανακριτική διαδικασία 27.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία
Ελλάδα 27.10.25

Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για το έγκλημα στη Μεσσηνία με τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να αναλύουν όλα τα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν σε όλα τα εμπλεκόμενα άτομα

Σύνταξη
Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω
Χωρίς τραυματίες 27.10.25

Φωτιά σε όχημα στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού δίπλα στο εμπορικό κέντρο στο Αιγάλεω

Ο οδηγός αντιλήφθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα και το εγκατέλειψε εγκαίρως όταν η φωτιά άρχισε να εξαπλώνεται στο μικρό βαν στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ευλογιά Προβάτων 28.10.25

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο