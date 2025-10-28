Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Η δυσκολία για την ανεύρεση μιας θέσης στάθμευσης επηρεάζει πλέον και τις σχέσεις των ενοίκων στις πολυκατοικίες.

Εδώ, μπορεί να μην υπάρχει η απειλή του χρηματικού προστίμου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση όπου κάποιος «καβατζώνει» θέση στάθμευσης στον δρόμο με εμπόδια όπως καρέκλες, γλάστρες ή κάδοι, αλλά υπάρχει εκνευρισμός και ενίοτε τσακωμοί στις πιλοτές – και όχι μόνο – των πολυκατοικιών.

Για την Ιστορία, σήμερα σε περιοχές όπως η Κυψέλη, το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι, το Παγκράτι και του Ζωγράφου, ιδίως κατά τις απογευματινές ώρες, ο χρόνος αναζήτησης μιας θέσης στάθμευσης μπορεί να φθάσει τα 30-45 λεπτά, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που απαιτείται ακόμη και πάνω από μία ώρα (!) ψάξιμο για να βρεθεί μια θέση. Ετσι, ο… πειρασμός να παρκάρει κάποιος το όχημά του σε μια «ελεύθερη» θέση στην πιλοτή της πολυκατοικίας είναι πολύ μεγάλος. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα…

Μια… ανοικτή πληγή

Αν και το θέμα με τις θέσεις στάθμευσης στις πιλοτές των πολυκατοικιών έχει λυθεί νομοθετικά, εντούτοις δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά τις πιλοτές, με συνέπεια το θέμα να παραμένει μια… ανοικτή πληγή, ιδίως μεταξύ των ενοίκων των παλιών πολυκατοικιών (αυτών δηλαδή που χτίστηκαν τις δεκαετίες του ’70, του ’80 και αρχές του ’90).

Πλέον, για όσους δεν το γνωρίζουν, με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις επιτρέπεται:

(Α) Η ενσωμάτωση μιας τέτοιας θέσης σε ιδιοκτησία κύριας χρήσης ως παρακολούθημά της.

(Β) Η μεταβίβασή της προς ιδιοκτήτη χώρου κύριας χρήσης της ίδιας οικοδομής ως παρακολούθημά της.

(Γ) Η αντιστοίχισή της στον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης της ίδιας οικοδομής.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια του προέδρου της ΠΟΜΙΔΑ / δικηγόρου Στράτου Παραδιά παρουσιάζουν μέσα από 13 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις κλειστές και ανοικτές θέσεις στάθμευσης σε ισόγειο και πιλοτές, ώστε η εξασφάλιση της στάθμευσης ενός οχήματος να πάψει (όπου δεν έχει πάψει) να αποτελεί πεδίο σύγκρουσης μεταξύ των ενοίκων μιας πολυκατοικίας και να ξεκαθαρίσει για όλους το νέο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.

Τι ισχύει με τις κλειστές θέσεις του ισογείου;

Οι κλειστές θέσεις του ισογείου και οι θέσεις του υπογείου είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες χωρίς κανέναν περιορισμό.

Τι προβλέπεται με τους χώρους στάθμευσης στις πιλοτές;

Οι χώροι στάθμευσης που βρίσκονται στο ανοικτό τμήμα της πιλοτής συνήθως ανήκουν έγκυρα κατ΄ αποκλειστική χρήση σε συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, θεωρούνται παρακολουθήματα των ιδιοκτησιών αυτών και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χωριστής ιδιοκτησίας.

Μπορεί να νομιμοποιηθούν αυτοί οι ανοικτοί χώροι στάθμευσης;

Χώροι στάθμευσης στην πιλοτή που έχουν δημιουργηθεί με νόμιμα μεταγραμμένα συμβόλαια με χιλιοστά επί του οικοπέδου μπορεί να νομιμοποιηθούν πλήρως.

Δηλαδή τι μπορεί να γίνει;

Οι χώροι στάθμευσης στις πιλοτές μπορεί – και – να μεταγραφούν, είτε μεταβιβαζόμενοι αποκλειστικά και μόνο προς άλλο ιδιοκτήτη χώρου οριζοντίου ιδιοκτησίας κύριας χρήσης μέσα στην ίδια πολυκατοικία, είτε «προσκολλώμενοι» σε χώρο κύριας χρήσης του ίδιου ιδιοκτήτη.

Γιατί τίθεται θέμα «αποκλειστικότητας»;

Για να μην εισέρχονται στην πολυκατοικία τρίτα πρόσωπα, άσχετα με αυτήν, και δημιουργούνται προστριβές ή και έκνομες ενέργειες εις βάρος των κατοίκων της και των περιουσιών τους.

Πρακτικά τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας που έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας;

Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας ο οποίος έχει εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας – που αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντιο ιδιοκτησία – μπορεί να προβεί σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης.

Τι σημαίνει παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας;

Σημαίνει ότι οι θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται σε πιλοτή πολυκατοικίας μπορεί να νομιμοποιηθούν και να ενσωματωθούν ως «παράρτημα» (κύριος χώρος) σε ένα διαμέρισμα, αντί να παραμένουν ως ξεχωριστός, ανοικτός χώρος στάθμευσης, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τους ιδιοκτήτες.

Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης;

Μπορεί ταυτόχρονα να ενσωματώσει στη θέση στάθμευσης ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοικτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή.

Και τι γίνεται με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες;

Σε αυτή την περίπτωση, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.

Τι μπορεί να κάνει ένας ιδιοκτήτης προκειμένου να μετατρέψει έναν ανοικτό χώρο στην πιλοτή σε παρακολούθημα;

Ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή σε παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοικτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή.

Τι ισχύει για τον ιδιοκτήτη στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης;

Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας – χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας στον οποίο μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πιλοτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντιο ιδιοκτησία – χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχίσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης.

Μια ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία;

Όχι, δεν αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει πως η θέση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, δεν μεταβιβάζεται, ούτε μισθώνεται σε όσους δεν έχουν ιδιοκτησία στην πολυκατοικία, ούτε μπορεί να κλειστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών. Μεταβιβάζεται «πακέτο» μαζί με το διαμέρισμα στο οποίο ανήκει.

