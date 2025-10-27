Κάτια Γκουλιώνη: «Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, το ότι απέτυχε δεν με άφησε ανεπηρέαστη»

Η Κάτια Γκουλιώνη σε συνέντευξη που έδωσε σε εβδομαδιαίο περιοδικό αναφέρθηκε στην περίοδο που προσπάθησε να γίνει μητέρα.

Κάτια Γκουλιώνη: «Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου»

«Η μητέρα μου ποτέ δεν με καταπίεσε για να κάνω οικογένεια.

Ωστόσο, η κοινωνική αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι μία γυναίκα ή σε ποια ηλικία θα πρέπει να έχει κάνει τα “απαραίτητα” βήματα στη ζωή της υπάρχει έντονα.

Προσωπικά, σε κάποια φάση θέλησα να αποκτήσω παιδί. Όταν έκανα την προσπάθεια, υπήρχε σύντροφος στη ζωή μου, αν και είναι υπέροχη η αλλαγή στη σύσταση και την αντίληψη της οικογένειας σήμερα.

Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, ήταν κάτι τρομερά επίπονο, ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου, τόσο για το σώμα μου, όσο και για την ψυχολογία μου.

Το ότι απέτυχε η εξωσωματική δεν μπορώ να πω ότι με άφησε ανεπηρέαστη ή ότι δεν με στενοχώρησε. Ωστόσο, δεν απέκτησα εμμονή ώστε να συνεχίσω τις προσπάθειες για παιδί. Το άφησα εκεί, είμαι πλέον μακριά από αυτό», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

«Είμαι μόνη εδώ και τριάμισι χρόνια»

«Για να είμαι ειλικρινής, εδώ και κάποιους μήνες, έχει αρχίσει να μου λείπει η συντροφικότητα και το μοίρασμα. Μεγαλώνοντας, νιώθουμε περισσότερο το σώμα μας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες μας.

Οι αντοχές μας δεν είναι εκείνες που είχαμε δέκα χρόνια πριν. Αυτό απαιτεί συναίσθηση και κατανόηση από τον άνθρωπο δίπλα μας. Το επίτευγμα εδώ είναι να μη χάνουμε τη δεκτικότητά μας απέναντι σε εκείνους που συναντάμε, να νιώθουμε, να μη στερούμαστε τον αυθορμητισμό μας.»