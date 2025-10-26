magazin
«Ισμήνη» του Γιάννη Ρίτσου: Για 3η χρονιά στο θέατρο Δρόμο
inTickets 26 Οκτωβρίου 2025 | 08:40

«Ισμήνη» του Γιάννη Ρίτσου: Για 3η χρονιά στο θέατρο Δρόμο

Ο ποιητικός αυτός μονόλογος, «Ισμήνη», του Γιάννη Ρίτσου είχε παρουσιαστεί σε εκτεταμένο αφιερωμα στο ποιητή την περίοδο 2023-2024 στο ίδιο θέατρο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Έντερο, στόμα, καρδιά – Το νήμα που τα «συνδέει» όλα!

Spotlight

Η Ισμήνη είναι περισσότερο γνωστή από την τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη», όπου και εμφανίζεται να μην συμπράττει στην απόφαση της αδελφής της να θάψει τον νεκρό τους αδελφό Πολυνείκη από τον φόβο της τιμωρίας του Κρέοντα.

Εκτοτε δεν υπάρχει καμία μυθολογική αναφορά η παρουσία της, μέχρι την στιγμή που γίνεται υποκείμενο έμπνευσης του Γιάννη Ρίτσου.

Η παράσταση

Σκόπιμα ή όχι, ο Γιάννης Ρίτσος διαλέγει μια φαινομενικά ασήμαντη μυθική περσόνα για να διαλογισθεί πάνω σε κάποια από τα προκλητικότερα θέματα του πολιτισμού μας.

Την απωθημένη επιθυμία και την αυτοχειρία, ξύνοντας επίσης επιδεικτικά την επιφάνεια, μόνο, ενός ακόμα θέματος ταμπού. Εκείνο της σεξουαλικής ταυτότητας και του φύλου.

Όλα αυτά παράλληλα με την καταδίκη της όποιας δίψας για εξουσία και την συγκαλυμμένη τοποθέτησή του κατά του πάσης μορφής πολέμου.

YouTube thumbnail

Συντελεστές

Συγγραφέας: Γιάννης Ρϊτσος

Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος

Μουσική: Allen Grey

Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος

Art Director & Σκηνικά – Κοστούμια: Ρένα Σανταμούρη με την RS Architecture + Design Studio

Κινησιολογία: Δάφνη Μαρκάκη

Χειρισμός Φωτισμού και ήχου:Γεωργία Ηλιοπούλου

Φωτογράφιση: Σταμάτης Τριπόδης

Παίζουν:

Γιώτα Τσιότσκα στο ρόλο της Ισμήνης και ο Δημήτρης Νικολόπουλος στο ρόλο του Αξιωματικού

Ημερομηνίες Παραστάσεων

Πρεμιέρα Πέμπτη 30/10/2025 στις 21:15 και κάθε Πέμπτη στις 21:15

Πληροφορίες παράστασης

Ώρες & Μέρες Παραστάσεων: Κάθε Πέμπτη στις 21:15

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: €14

Ομαδικό 5+ €10 Για ομαδικές κρατήσεις άνω των 5 ατόμων (στο τηλέφωνο 210 88 18 906 και στο more.com)

Μειωμένο: €12

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ.: €5 (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Διάρκεια Παράστασης

65 λεπτά χωρίς διάλειμμα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

